રાહુલ ગાંધી 17 જૂનથી 'પરીક્ષા કૌભાંડ' વિરુદ્ધ દેશભરમાં વિદ્યાર્થી સંમેલન અભિયાન શરૂ કરશે
કે.સી વેણુગોપાલ અનુસાર કોટા, અલાહાબાદ, પટણા, દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થી સંમેલન આયોજીત કરવામાં આવશે.
Published : June 13, 2026 at 3:23 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી 17 જૂનથી કોટામાં શરૂ થતા દેશભરમાં મુખ્ય વિદ્યાર્થી સંમેલનોની શ્રેણીનું નેતૃત્વ કરશે. કોંગ્રેસ પાર્ટી કથિત 'પરીક્ષા કૌભાંડ' અને યુવાનોને અસર કરતા મુદ્દાઓ અંગે તેના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવી રહી છે.
કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલના જણાવ્યા અનુસાર, ત્યારબાદના કાર્યક્રમો 10 જુલાઈએ અલાહાબાદ, 11 જુલાઈએ પટણા અને 14 જુલાઈએ દિલ્હીમાં યોજાશે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓ, નોકરી ઇચ્છુકો, યુવા સંગઠનો અને શિક્ષકોને એકઠા થશે.
વેણુગોપાલે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી કોટા (17 જૂન) થી શરૂ થતા મુખ્ય વિદ્યાર્થી સંમેલનોની શ્રેણીનું આયોજન કરશે, ત્યારબાદ અલાહાબાદ (10 જુલાઈ), પટણા (11 જુલાઈ) અને દિલ્હી (14 જુલાઈ) થશે. આ કાર્યક્રમોમાં વિદ્યાર્થીઓ, ઉમેદવારો, યુવા સંગઠનો, શિક્ષકો અને પરીક્ષા કૌભાંડથી સીધા પ્રભાવિત બધા લોકો સામેલ થશે."
The Indian National Congress announces the first phase of a nationwide campaign against paper leaks, exam irregularities, unemployment, and the systematic betrayal of India’s youth by the Modi government.— Congress (@INCIndia) June 13, 2026
Here is the statement by Congress General Secretary (Org.) Shri… pic.twitter.com/d0THgzZZPg
કોંગ્રેસ નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આ રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશના ભાગ રૂપે, પાર્ટી દેશભરમાં NSUI, યુથ કોંગ્રેસ, PCC, DCC અને લોકલ યુનિટ્સ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં પહોંચ વધારીને વિદ્યાર્થીઓને એકઠા કરવાની રાહુલ ગાંધીની અપીલનું પુનરાવર્તન કરશે. વેણુગોપાલે ઉમેર્યું હતું કે, "ફિઝિકલ અને ડિજિટલ આમંત્રણો, કેમ્પસ આઉટરીચ, કોચિંગ સેન્ટરો, યુનિવર્સિટીઓ, શાળાઓ અને યુવા હબમાં વાતચીત, તેમજ સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેન, લાઇવ સ્ક્રીનિંગ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે સીધી વાતચીતો કરવામાં આવશે."
રાહુલ ગાંધીનું આ કેમ્પેઇન, યુવા ભારતીયોની આકાંક્ષાઓ ભ્રષ્ટાચાર, અક્ષમતા અથવા રાજકીય ઉદાસીનતા માટે બલિ ન ચડવી જોઈએ. આ આંદોલન રાજકીય જોડાણોથી અલગ કરીને વિદ્યાર્થીઓને એક કરવા અને અસરગ્રસ્ત યુવાનોને તેમના અનુભવો શેર કરવા અને વારંવાર પરીક્ષામાં ફેલ થવા અને પેપર લીક કૌભાંડો અંગે જવાબદારીની માંગ કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ કરશે છે.
વેણુગોપાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ આંદોલન રાહુલ ગાંધી દ્વારા અગાઉ રજૂ કરાયેલી માંગણીઓને ગલીઓ ગલીઓમાં લઈ જશે; આમાં NEETનું ડિસેન્ટ્રલાઈઝેશન, પરીક્ષા ફી ખતમ કરવી, પેપર-લીક રેકેટમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી અને સરકારના ઉચ્ચ સ્તરે જવાબદારીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાનનું રાજીનામું શામેલ છે.
વેણુગોપાલે કહ્યું, "વારંવાર આ મુદ્દાઓ ઉઠાવીને, રાહુલ ગાંધીએ યુવાનો માટે મેરિટ, ન્યાયિતા અને સમાન તકના બચાવને રાષ્ટ્રીય મહત્વનો એક જરૂરી મુદ્દો બનાવી દીધો છે." પેપર લીક અને વહીવટી ખામીઓના આરોપો વચ્ચે NEET-UG 2026 રદ થયા બાદ આ ઘટનાક્રમ બન્યો છે. પરીક્ષા 21 જૂન માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે.
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