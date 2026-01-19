ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધી બે દિવસીય રાયબરેલીની મુલાકાતે, મનરેગા પર ચોપાલ અને પાર્ટીના નેતાઓ સાથે કરશે મુલાકાત

રાહુલ ગાંધી તેમના સંસદીય મતવિસ્તાર ઉત્તર પ્રદેશના રાયબરેલીની બે દિવસની મુલાકાતે છે. જ્યાં તેઓ મનરેગાને લઈને એક જાહેર સભાને સંબોધશે અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓને મળશે.

રાહુલ ગાંધી બે દિવસીય રાયબરેલીની મુલાકાતે
રાહુલ ગાંધી બે દિવસીય રાયબરેલીની મુલાકાતે (ANI)
By ANI

Published : January 19, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, ઉત્તર પ્રદેશના તેમના સંસદીય મતવિસ્તાર, રાયબરેલીની બે દિવસની મુલાકાતે જશે, જ્યાં તેઓ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (મનરેગા)ને લઈને એક જાહેર સભાને સંબોધશે અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓને મળશે.

તેમની બે દિવસીય મુલાકાતના પહેલા દિવસે, 20 જાન્યુઆરીએ, રાહુલ ગાંધી રોહનિયા, ઊંચહારમાં 'મનરેગા ચૌપાલ' (સમુદાય સભા) કરશે. રાહુલ ગાંધી રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમ, આઈઆઈટી કોલોની ખાતે રાયબરેલી યુથ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી દ્વારા આયોજિત પ્રીમિયર લીગ ટી20 ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે અને MPLADS (સંસદ સભ્ય સ્થાનિક વિસ્તાર વિકાસ યોજના) કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. તેઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ચેરમેનના નિવાસસ્થાનની પણ મુલાકાત લેશે.

ત્યાર બાદ કોંગ્રેસના સાંસદ તેમના ગેસ્ટ હાઉસ ખાતે વરિષ્ઠ પાર્ટી નેતાઓ સાથે બેઠક કરવાના છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ નવા લાગુ કરાયેલા વિકાસશીલ ભારત-રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) (VB-G RAM G) અધિનિયમ, 2025નો વિરોધ કર્યો છે, જે મુખ્ય ગ્રામીણ રોજગાર યોજનાનું સ્થાન લે છે. ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અજય રાયે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, નવા કાયદાનો વિરોધ કરવા માટે એક વિશાળ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસ ઉત્તર પ્રદેશમાં 30 મહાપંચાયતોનું આયોજન કરશે.

અજય રાયે જણાવ્યું હતું કે, રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ આમાંથી કેટલીક મહાપંચાયતોમાં ભાગ લઈ શકે છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, પાર્ટીએ કેન્દ્રના નવા લાગુ કરાયેલા VB-G RAM G અધિનિયમને અનુસરીને "મનરેગા બચાવો" નામના દેશવ્યાપી ત્રણ તબક્કાના આંદોલનની જાહેરાત કરી હતી. પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, 12 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલી ઝુંબેશનો બીજો તબક્કો 30 જાન્યુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલે જણાવ્યું હતું કે, "તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં પંચાયત સ્તરની ચોપાળીઓનું આયોજન કરવામાં આવશે અને કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરફથી પત્રનું વિતરણ કરવામાં આવશે."

તેમણે કહ્યું કે વિધાનસભા સ્તરની શેરી ખૂણા સભાઓ અને પેમ્ફલેટ વિતરણનું પણ આયોજન છે. તેમણે કહ્યું કે, "30 જાન્યુઆરીના શહીદ દિવસે, પાર્ટી મનરેગા કાર્યકરો સાથે શાંતિપૂર્ણ વોર્ડ સ્તરના વિરોધ પ્રદર્શન કરશે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "ત્રીજો તબક્કો 31 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં 06 ફેબ્રુઆરી સુધી ડીસી અને ડીએમ કાર્યાલયો પર જિલ્લા સ્તરના મનરેગા બચાવો ધરણા યોજાશે. ત્યારબાદ 7 ફેબ્રુઆરીથી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી સરકારી કચેરીઓનો રાજ્ય સ્તરનો ઘેરાવ અને 16 ફેબ્રુઆરીથી 25 ફેબ્રુઆરી સુધી દેશભરમાં ચાર ઝોનલ એઆઈસીસી રેલીઓ યોજાશે.''

