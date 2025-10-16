"વડાપ્રધાન મોદી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પથી ડરે છે." : રાહુલ ગાંધી
વડાપ્રધાન મોદી પર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટિપ્પણી બાદ રાહુલ ગાંધીએ હવે વડાપ્રધાન પર નિશાન સાધ્યું, વાંચો સંપૂર્ણ મામલો...
Published : October 16, 2025 at 2:00 PM IST
નવી દિલ્હી : હાલમાં જ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે વડાપ્રધાન મોદીએ તેમને ખાતરી આપી છે કે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી બંધ કરશે. આ મુદ્દે હવે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સાથે PM મોદી પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પથી ડરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
રાહુલ ગાંધીએ હવે વડાપ્રધાન પર નિશાન સાધ્યું
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને પોતાની વાતને મજબૂત બનાવવા માટે રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. તાજેતરની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, "વડાપ્રધાન મોદી ટ્રમ્પથી ડરે છે.
PM Modi is frightened of Trump.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025
1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.
2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.
3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.
4. Skipped Sharm el-Sheikh.
5. Doesn’t contradict him…
- 1. ટ્રમ્પને નિર્ણય લેવાની અને જાહેરાત કરવાની મંજૂરી આપે છે કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં.
- 2. વારંવાર ઇનકાર કરવા છતાં અભિનંદન સંદેશા મોકલતા રહે છે.
- 3. નાણામંત્રીની અમેરિકા મુલાકાત રદ કરી.
- 4. શર્મ અલ-શેખમાં સામેલ થયા નહીં.
- 5. ઓપરેશન સિંદૂર પર તેમનો વિરોધ કરતા નથી.
આ વાતમાં સહમત થતા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા જયરામ રમેશે વડાપ્રધાન મોદીના મૌન પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને આરોપ લગાવ્યો કે તેમણે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો અમેરિકાને સોંપ્યા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરવાના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વારંવારના દાવાઓને ટાંકીને જયરામ રમેશે વડાપ્રધાનના મૌન પર સવાલ ઉઠાવ્યા.
At 5:37 PM Indian Standard Time on May 10, 2025, the US Secretary of State Marco Rubio was the very first to announce that India has halted Operation Sindoor.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 16, 2025
Subsequently, President Trump has claimed 51 times in 5 different countries that he had intervened to stop Operation… https://t.co/diXJdisj4C
જયરામ રમેશે કહ્યું કે, "10 મે, 2025 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 5:37 કલાકે અમેરિકી વિદેશી મંત્રી માર્કો રુબિયોએ સૌપ્રથમ જાહેરાત કરી હતી કે ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર રોકી દીધું છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પાંચ અલગ અલગ દેશોમાં 51 વખત દાવો કર્યો હતો કે તેમણે ટેરીફ અને વેપારનો ઉપયોગ દબાણના સાધન તરીકે કરીને ઓપરેશન સિંદૂર રોકવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો હતો. છતાં, આપણા વડાપ્રધાન ચૂપ રહ્યા."
વડાપ્રધાન મોદી પર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટિપ્પણી
બુધવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. તેમણે આને મોસ્કો પર વૈશ્વિક દબાણ વધારવાના પ્રયાસોમાં એક મોટું પગલું ગણાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાં FBI ડિરેક્ટર કાશ પટેલ સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી.
#WATCH | Responding to ANI's question on the meeting between US ambassador-designate Sergio Gor and PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, " i think they were great...modi is a great man. he (sergio gor) told me that he (pm modi) loves trump...i have watched india for… pic.twitter.com/gRHpjv2RDp— ANI (@ANI) October 15, 2025
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, "ચોક્કસ, તેઓ (વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી) મારા મિત્ર છે. અમારી વચ્ચે ખૂબ સારા સંબંધો છે. હું ખુશ નહોતો કે ભારત તેલ ખરીદી રહ્યું છે. અને આજે તેમણે મને ખાતરી આપી કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. તે એક મોટો સીમાચિહ્નરૂપ છે. હવે આપણે ચીન પાસેથી પણ એવું જ કરાવવું પડશે."
