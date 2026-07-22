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રાહુલ ગાંધીએ વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓનું સમર્થન કર્યું, કહ્યું "વડાપ્રધાન માફી માંગે”

પેપર લીક મુદ્દે રાહુલ ગાંધીએ લડાયક વલણ અપનાવ્યું, કહ્યું કે સરકાર ધ્યાન ભટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 6:00 PM IST

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નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શિક્ષણ પ્રણાલીને લઈને મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી છે. બુધવારે મીડિયાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે શિક્ષણ પ્રણાલી કોર્પોરેટરોને સોંપી દેવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ વિદ્યાર્થી આંદોલનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેઓ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી તેમને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે." કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે 40 લાખ રૂપિયા માટે નોકરીઓ આપવામાં આવી રહી છે અથવા પ્રિયજનોને પરીક્ષા પાસ કરવામાં મદદ કરવામાં આવી રહી છે.

તેમણે કહ્યું, "દરેક વિદ્યાર્થી જે અનુભવી રહ્યો છે અને કરી રહ્યો છે તેની સાથે અમે 100% સંમત છીએ. અને થોડા દિવસો પહેલા જે બન્યું તેના કેટલાક પરિણામો આવવા જ જોઈએ. તે તેમની ભૂલ નથી."

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "મારી સાથે કેવું વર્તન થયું તેનાથી મને કોઈ ફરક પડતો નથી. મને કોઈ ફરક પડતો નથી. ભલે મારી સાથે પાંચ ગણું ખરાબ વર્તન થયું હોય, પણ મને કોઈ ફરક પડતો નથી. ખરું ધ્યાન વિદ્યાર્થીઓ સાથે શું થયું તેના પર હોવું જોઈએ. ધ્યાન શિક્ષણ પ્રણાલી, પેપર લીક અને તે વિદ્યાર્થીઓએ ચૂકવવી પડેલી કિંમત પર હોવું જોઈએ. તેથી, તમે મારી સાથે જે ઇચ્છો તે કરો. પાંચ વખત, દસ વખત - મને કોઈ ફરક પડતો નથી. હકીકતમાં, મને તે ગમે છે કારણ કે હું તેમાંથી શીખું છું." તેમણે ઉમેર્યું, "મને સરકારના આરોપોની કોઈ પરવા નથી. સરકારના આરોપો મને અસર કરતા નથી."

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આપણી શિક્ષણ પ્રણાલી, જે એક સમયે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ હતી, તે હવે "કઠોર" છે. તેથી, આપણે આ પ્રણાલી બદલવાની જરૂર છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું...

  • શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર કામની જરૂર છે.
  • આ 75 મિલિયન પરિવારોને અસર કરી રહી છે.
  • છેલ્લા 10 વર્ષમાં, 152 પેપર લીક થયા છે. સરેરાશ, મહિનામાં એક પેપર લીક થયું છે.
  • આજ સુધી, આ બધા કિસ્સાઓમાં એક પણ વ્યક્તિને સજા કરવામાં આવી નથી.
  • આખી વ્યવસ્થા પરવડે તેવી બની ગઈ છે.
  • વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો છે.
  • સરકાર કર વસૂલ કરે છે અને પછી શિક્ષણ બજેટ તૈયાર કરે છે.
  • એવો અંદાજ છે કે NEET પરીક્ષા આપનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારો એક વર્ષમાં વ્યક્તિગત રીતે ₹1.32 લાખ કરોડ ખર્ચ કરે છે. આ લગભગ શિક્ષણ બજેટ જેટલું છે. શિક્ષણ બજેટ ₹1.40 લાખ કરોડ છે. હવે તમે રમતનું પ્રમાણ સમજો છો.
  • ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એક અસમર્થ શિક્ષણ મંત્રી છે; તેમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ. આ વિદ્યાર્થીઓની માંગ છે, અને અમે તેમને સમર્થન આપીએ છીએ.
  • વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગનથી હુમલો થઈ રહ્યો છે, તેથી અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
  • સરકારે વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગવી જોઈએ.

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