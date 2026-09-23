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ECIમાં મતભેદના રિપોર્ટ પર કોંગ્રેસે કહ્યું - રાહુલ ગાંધીનું SIR સામેનું સ્ટેન્ડ સાચું સાબિત થયું

કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાઓએ કહ્યું કે તેઓ હવે વિવાદાસ્પદ SIR સામેના તેમના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવશે

કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાઓએ કહ્યું કે તેઓ હવે વિવાદાસ્પદ SIR સામેના તેમના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવશે
કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાઓએ કહ્યું કે તેઓ હવે વિવાદાસ્પદ SIR સામેના તેમના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવશે (ANI)
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By Amit Agnihotri

Published : September 23, 2026 at 10:10 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે જણાવ્યું છે કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ 'વોટ ચોરી' અને SIR અંગે જે વલણ અપનાવ્યું હતું તે સાચું સાબિત થયું છે, જેવું અગાઉ નોટબંધી, GST, કોવિડ-19 મહામારી અને અર્થતંત્રના મુદ્દે થયું હતું. પાર્ટીએ જાહેરાત કરી છે કે તે આગામી દિવસોમાં મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓ સામેના પોતાના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવશે.

7 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ, રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસ-શાસિત કર્ણાટકની બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ લોકસભા બેઠક હેઠળ આવતા મહાદેવપુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 'વોટ ચોરી' અંગે સંશોધન-આધારિત ખુલાસા કર્યા હતા. બાદમાં તેમણે હરિયાણા અંગે પણ આવા જ ખુલાસા કર્યા હતા; જોકે, ચૂંટણી પંચે તેમના આરોપોને ફગાવી દીધા હતા અને વિપક્ષના નેતા પાસે માફી માંગવાની અથવા તેમના દાવાઓને સાબિત કરવા માટે સોગંદનામું રજૂ કરવાની માંગ કરી હતી. ત્યારથી, રાહુલ સતત આ મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે અને ચૂંટણી પંચ તથા સત્તાધારી ભાજપ વચ્ચે સાંઠગાંઠ હોવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન લાખો મતદારોના નામ કથિત રીતે મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી કોંગ્રેસ સચિવ બી.એમ. સંદીપે 'ETV ભારત'ને કહ્યું, "મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિ અંગે અમારા નેતાનું વલણ ફરી એકવાર સાચું સાબિત થયું છે. નોટબંધી, GSTનો ખામીયુક્ત અમલ, કોવિડ-19નું સંચાલન અને આર્થિક મંદી અંગેની તેમની ભૂતકાળની ઘણી આગાહીઓ પણ સચોટ સાબિત થઈ હતી, ભલે શરૂઆતમાં સરકારે તેની મજાક ઉડાવી હોય. હવે 'મતની ચોરી' અને SIRના મામલે પણ આવું જ બન્યું છે. અમારા નેતા છેલ્લા એક વર્ષથી આ મુદ્દા સામે સતત અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે હવે મત ચોરી વિરુદ્ધના અમારા અભિયાનને વધુ વેગ આપીશું, ખાસ કરીને એવા રાજ્યોમાં જ્યાં 2027માં ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. મતદાર યાદી અમારા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે અને 'સંગઠન સર્જન' અભિયાન હેઠળ નિયુક્ત કરવામાં આવી રહેલા તમામ નવા જિલ્લા પ્રમુખોને મતદાર યાદીઓ પર ઝીણવટભરી દેખરેખ રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ અને કાર્યકરોએ દેશભરમાં મતદાર યાદીઓમાં રહેલી અનિયમિતતાઓના મુદ્દાને આક્રમક રીતે ઉઠાવવો જોઈએ. આ મુદ્દે હવે અમારા ગઠબંધનના સાથી પક્ષો પણ અમારી સાથે છે."

આ નિવેદન મીડિયામાં થયેલા એવા ખુલાસાઓ બાદ આવ્યું છે જેમાં 'સિસ્ટમેટિક વોટર્સ એજ્યુકેશન એન્ડ ઈલેક્ટોરલ પાર્ટિસિપેશન' (SVEEP) પહેલ, જેને આ સંદર્ભમાં ઘણીવાર SIR તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેના અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા અને આ બાબતે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) તથા અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો વચ્ચેના મતભેદો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો.

કોંગ્રેસના પદાધિકારીએ 2024ની મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી, જેમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન સત્તા પર આવ્યું હતું, તેને 'છેતરપિંડીપૂર્ણ' ગણાવી હતી અને નોંધ્યું હતું કે તાજેતરની SVEEP કવાયત દરમિયાન મહારાષ્ટ્રમાં 2.2 કરોડથી વધુ મતદારોના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

સંદીપે કહ્યું, "રાજ્યના 2 કરોડથી વધુ મતદારો ક્યાં ગયા? આ બાબત સૂચવે છે કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ થઈ હતી. કોંગ્રેસ, શિવસેના (UBT) અને NCP (SP)નો સમાવેશ કરતી 'મહા વિકાસ અઘાડી' ગઠબંધને મે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને મહારાષ્ટ્રની 48માંથી 31 બેઠકો જીતી હતી; જેમાં એકલા કોંગ્રેસે 14 બેઠકો મેળવી હતી. તેમ છતાં, પાંચ મહિના પછી, સત્તાધારી પક્ષ વિરોધી જનમત (anti-incumbency wave)નો સામનો કરી રહેલા 'મહાયુતિ' ગઠબંધન (ભાજપ, શિવસેના અને NCP) સામે અમારું ગઠબંધન વિધાનસભાની ચૂંટણી હારી ગયું. અમને બાદમાં જાણવા મળ્યું કે રાજ્યની મતદાર યાદીમાં માત્ર પાંચ મહિનામાં આશરે 41 લાખ મતદારોનો ઉમેરો થયો હતો, જ્યારે તેની સરખામણીએ અગાઉના પાંચ વર્ષોમાં (2019થી) 31 લાખનો જ વધારો થયો હતો. અમે ચૂંટણી પંચ સમક્ષ ફરિયાદ પણ કરી હતી, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. આવી વિસંગતતાઓ માત્ર મહારાષ્ટ્રમાં જ નહીં, પરંતુ ઉત્તરાખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ જોવા મળી છે, જ્યાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. 2014થી રાહુલ ગાંધી સરકારને સવાલ કરવા માટે જનતાના મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે. જોકે, હવે જનતાએ એ સમજવાનો સમય આવી ગયો છે કે દેશનું લોકતંત્ર જોખમમાં છે."

SIR પ્રક્રિયા હેઠળ મતદાર યાદીમાંથી 13 કરોડથી વધુ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા

કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે પહેલા પસંદગી સમિતિમાંથી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને દૂર કર્યા અને ત્યારબાદ વિરોધ પક્ષના નેતાની અસંમતિ હોવા છતાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) ની નિમણૂક કરી. પાર્ટીના સૂત્રોએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં SIR પ્રક્રિયાના પરિણામે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી 13 કરોડથી વધુ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આ પ્રક્રિયાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નવા મતદારોની નોંધણી કરવાનો હોવો જોઈતો હતો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરાયેલા નામોમાં એકલા ઉત્તર પ્રદેશમાં 2 કરોડથી વધુ નામોનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં 88.9 લાખ, તમિલનાડુમાં 74.4 લાખ, ગુજરાતમાં 68 લાખ, બિહારમાં 47 લાખ, મધ્ય પ્રદેશમાં 34 લાખ, રાજસ્થાનમાં 31.4 લાખ અને છત્તીસગઢમાં 25 લાખ નામોનો સમાવેશ થાય છે.

ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી કોંગ્રેસ સચિવ કુણાલ ચૌધરીએ ETV ભારતને કહ્યું, "આ આંકડા SIR પ્રક્રિયા પર ગંભીર શંકા ઊભી કરે છે. રાહુલ ગાંધી દેશના એકમાત્ર એવા નેતા હતા જેમણે મતની ચોરી અને SIR સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. વિવિધ મુદ્દાઓ પરની તેમની ભૂતકાળની આગાહીઓની જેમ જ, SIR અંગેના તેમના દાવા પણ સાચા સાબિત થયા છે. તેઓ ક્યારેય પુરાવા વિના વાત કરતા નથી. હવે ચૂંટણી પંચની પોલ ખુલી ગઈ છે. SIR પ્રક્રિયા એ ભારતીય લોકશાહી પરનો હુમલો છે, આ વાત સ્પષ્ટ છે. તેને સહન કરી શકાય નહીં. ચૂંટણી પંચ પર છવાયેલા શંકાના વાદળો વચ્ચે મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણીઓ યોજાઈ શકે નહીં; કારણ કે આ પંચને હવે આપણી લોકશાહીને નષ્ટ કરવાના હથિયાર તરીકે ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "જો અત્યાર સુધીમાં 13 કરોડ મતદારોના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હોય, તો તે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીની વિશ્વસનીયતા અંગે પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. કોંગ્રેસ દેશમાં લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. મતની ચોરી અને ગેરરીતિઓ સામેની અમારી લડાઈ આગામી દિવસોમાં ચાલુ રહેશે અને વધુ તીવ્ર બનશે."

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