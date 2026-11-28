Gen Z યાદ રાખે, 850નો આંકડો ભારતીય લોકતંત્રની હત્યા છે: સીમાંકન બિલ મુદ્દે રાહુલ ગાંધીનો મોટો પ્રહાર
30 નવેમ્બરથી શરૂ થનારા સંસદના વિશેષ સત્ર પૂર્વે, રાહુલ ગાંધીએ 'સીમાંકન ખરડા 2026' મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું
Published : November 28, 2026 at 10:22 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના વિશેષ સત્રના આગમન પૂર્વે, પ્રસ્તાવિત સીમાંકન ખરડાને લઈને દેશમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. શનિવારે નવી દિલ્હીમાં વિપક્ષી ગઠબંધન 'INDIA' ના મુખ્ય નેતાઓની બેઠક બાદ, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં તેમણે કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ ખરડા રજૂ કરવા એ રાષ્ટ્રના પાયાને જ બદલવા માટે ભાજપની એક નવી રણનીતિ છે.
'મોદી-શાહને ચૂંટણી નકશો બદલવાની ઊઘાડી છૂટ'
દેશની યુવા પેઢી (Gen Z) ને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, લોકસભાની 850 બેઠકોની પ્રસ્તાવિત સંખ્યા એ ભારતીય લોકશાહીની 'હત્યા' સમાન છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ ખરડાનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને એક 'કોરો કેનવાસ' પૂરો પાડવાનો છે જેથી તેઓ ભારતનો ચૂંટણી નકશો પોતાની મરજી મુજબ ફરીથી તૈયાર કરી શકે.
આસામ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં થયેલી સીમાંકન પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, જો સરકાર પાસે 850 બેઠકો ઉપલબ્ધ હોય, તો તે પોતાના હિતો સાધવા માટે ચૂંટણી મતવિસ્તારોની પુનઃરચના કરશે જેનાથી સરકારનો વિરોધ કરતા સમુદાયોનું પ્રતિનિધિત્વ નબળું પડશે અને વિરોધ પક્ષના ચોક્કસ નેતાઓને નિશાન બનાવવામાં આવશે. તેમણે દલીલ કરી કે આવી વ્યવસ્થાથી ભાજપને એક પણ મત પડ્યા પહેલાં જ મોટો લાભ મળી જશે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Our alliance members who are with us, they are all aligned with us 100%. There are some people who are not aligned with us. This is for them to understand: the issue is about 850...The message to everybody who believes in Indian democracy, whether they are on our side or on anybody else's side, including NDA partners, is that what is happening here is the death of Indian democracy... I am saying this to Jagan, I am saying this to Chandrababu Naidu ji, and I am saying this to their partners: Indian democracy is being murdered; please wake up."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ગાંધીએ કહ્યું, "મુદ્દો રાજ્યોના હિસ્સાનો નથી; પરંતુ, ભાજપને ભારતીય લોકશાહીના પાયાને ફરીથી ઘડવા, તેને તોડી પાડવા અને ભારતના લોકોનું શોષણ કરવા માટે સંપૂર્ણ છૂટ આપવાનો છે." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, "ભાજપ ભારતને સરમુખત્યારશાહી તરફ ધકેલી રહ્યું છે, અમે આવું થવા દઈશું નહીં."
ગાંધીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે 2024ની ચૂંટણીઓ ગેરકાયદેસર હતી. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "એવો વિચાર કે તેઓ (ભાજપ) સરળતાથી ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ આચરી શકે છે, તે યુગ હવે વીતી ગયો છે." ગાંધીએ ઉમેર્યું, "હવે, તેમણે જવાબદારીમાંથી બચવા માટે એક નવી રણનીતિ ઘડી છે. અમે મોદી, શાહ અને જ્ઞાનેશ કુમારને ભીંસમાં લીધા છે, અને આ ત્રિપુટી એક નવી યોજના લઈને આવી છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય પોતાના માટે એક નવો રસ્તો તૈયાર કરવાનો છે."
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "They have captured the EVM. They've captured the voting process. Now they want to destroy the entire constituency structure. We are not going to allow the BJP to convert this country into a dictatorship. It is not going to happen. The 2024 election was a fake election. Narendra Modi is a fake, illegal PM... We, the youth of the country and Gen Z, have cornered the BJP on the issue of vote chori. We closed their path and shut that door; now they have come up with a new plan and are trying to open a new route."— ANI (@ANI) November 28, 2026
સીમાંકન પંચની રચના અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા
સીમાંકન પંચની રચના અંગે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ પર તો પહેલેથી જ કબજો કરી લેવામાં આવ્યો છે, અને હવે સીમાંકન પંચ પર પણ નિયંત્રણ મેળવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ સમગ્ર યોજના એટલા માટે ઘડવામાં આવી છે જેથી "અદાણી, મોદી, શાહ અને તેમના પ્યાદા જ્ઞાનેશ કુમાર આ દેશને લૂંટવાનું ચાલુ રાખી શકે."
રાહુલ ગાંધીએ ધ્યાન દોર્યું કે સીમાંકન પ્રક્રિયા અંગેના નિર્ણયો જ્ઞાનેશ કુમાર અને મોદી-શાહ દ્વારા પસંદ કરાયેલા સુપ્રીમ કોર્ટના એક પૂર્વ ન્યાયાધીશ દ્વારા લેવામાં આવશે, જ્યારે પંચના ત્રીજા સભ્યની પસંદગી ખુદ જ્ઞાનેશ કુમાર કરશે. સૌથી ચિંતાજનક બાબત એ છે કે આ પંચના નિર્ણયોને અદાલતમાં પડકારી શકાતા નથી.
સામાજિક ન્યાય અને SC/ST અનામત પર પ્રહાર
રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે આ મુદ્દાનું બીજું એક મહત્વનું પાસું સામાજિક ન્યાય છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીને બાજુ પર મૂકી દેવામાં આવી છે. 2027ની વસ્તી ગણતરી એવી અસ્વસ્થ કરનારી હકીકતો સામે લાવશે, જેને ભાજપ જોવા માંગતું નથી."
તેમણે દાવો કર્યો કે આગામી 40 વર્ષ સુધી સામાજિક ન્યાયની આશા છોડી દેવી જોઈએ, કારણ કે અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ (SC/ST) ના અધિકારો નબળા પડશે અને લઘુમતીઓ સત્તાહીન બની જશે. તેમણે ઉમેર્યું કે, SC/ST વસ્તીમાં વધારો થશે, પરંતુ તેમની અનામત બેઠકોમાં કોઈ વધારો થશે નહીં.
Delhi: Displaying a comparison chart, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "On seats, they want 850, while we say maintain the current seats; they say use the 2011 Census, while we say no, social justice requires and the law requires that we use the latest census, using 2027 caste census data...We want a bipartisan Delimitation Commission. They want women's reservation at 850, and we say at 543, with a sub-quota for OBCs."— ANI (@ANI) November 28, 2026
પત્રકાર પરિષદમાં, રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસ વતી કેટલીક માંગણીઓ રજૂ કરી:
- લોકસભામાં હાલની 543 બેઠકોની સંખ્યા જાળવી રાખવી જોઈએ.
- સીમાંકન (delimitaton) પ્રક્રિયા માટે 2027ની વસ્તી ગણતરીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને તેમાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.
- એક નિષ્પક્ષ અને સર્વપક્ષીય સીમાંકન પંચની રચના થવી જોઈએ.
- કોઈપણ રાજ્ય માટે બેઠકોનું હાલનું પ્રમાણ બદલવું જોઈએ નહીં.
- મહિલાઓ માટે અનામત વ્યવસ્થા હાલના 543 બેઠકોના માળખામાં જ લાગુ કરવી જોઈએ, જેમાં અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) માટે પેટા-કોટા નક્કી કરવામાં આવે.
સરકારનું નવું બિલ શું છે અને સંસદીય સત્રનું સમયપત્રક શું છે?
સોમવારે, કેન્દ્ર સરકાર લોકસભામાં બંધારણ સુધારાનું એક નવું બિલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. 'બંધારણ (132મો સુધારો) બિલ, 2026'માં લોકસભાની મહત્તમ સભ્યસંખ્યા વધારીને 850 કરવાની દરખાસ્ત છે, જેમાં રાજ્યોમાંથી 815 સુધીના સભ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી 35 સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, બેઠકોની સુધારેલી ફાળવણી અને સીમાઓ 2051 સુધી યથાવત રહેશે.
આ હેતુ માટે સંસદનું એક વિશેષ સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું છે. લોકસભા 30 નવેમ્બરે અને રાજ્યસભા 2 ડિસેમ્બરે ફરી મળશે. આ કાર્યવાહી 3 ડિસેમ્બરે પૂર્ણ થશે.
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