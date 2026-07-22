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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, અમિત શાહ રાજીનામું આપે, વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દે સંસદમાં ચર્ચા થાય: રાહુલ ગાંધી

લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેમણે વિપક્ષની માંગણીઓને ફરી દર્શાવી છે.

રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 7:01 AM IST

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નવી દિલ્હી: લોકસભાના વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આજે સવારે હું લોકસભાના સ્પીકરને મળ્યો, અને મેં તેમને કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે બન્યું તેના પર ચર્ચા કરવાની અમને મંજૂરી આપવી જોઈએ. સ્પીકરે કહ્યું કે તેમણે સરકાર પાસેથી પરવાનગી લેવી પડશે, અને એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે સરકારને ચર્ચામાં રસ નથી.

અમે વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાન સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનો અને વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ પર દેશનું ધ્યાન દોરવાનો નિર્ણય લીધો... વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ છે, પ્રથમ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું રાજીનામું.

બીજું, વિદ્યાર્થીઓને માર મારનારા અને અપમાનિત કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ, અને વિદ્યાર્થીઓ સામેના તમામ કેસ પાછા ખેંચવા જોઈએ. અંતે, સમગ્ર વિપક્ષ ઇચ્છે છે કે આ મુદ્દા પર આજે બુધવારે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં ચર્ચા થાય..."

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