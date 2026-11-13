રાહુલ ગાંધીએ ફરીથી આપ્યો PM મોદીને પડકાર, કહ્યું- 'ચર્ચા બાદ તેઓ પ્રધાનમંત્રી નહીં રહી શકે'
'આસ્ક મી' સેશન દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ એક સવાલનો જવાબ આપતા આ કહ્યું હતું.
Published : November 13, 2026 at 12:28 PM IST
નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને ફરીથી ચર્ચાનો પડદાર આપ્યો અને દાવો કર્યો કે તેમની સાથે આમને-સામનેની વાતચીત બાદ મોદી પોતાના પદ પર નહીં રહી શકે.
સોશિયલ મીડિયા ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 'આસ્ક મી' સેશન દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ એક સવાલનો જવાબ આપતા આવું કહ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે ભાજપે કહ્યું છે કે તેના પર સંસદમાં ચર્ચા થઈ શકે છે, તો તેઓ સાર્વજનિક ચર્ચા પર કેમ ભાર આપી રહ્યા છે, ગાંધીએ કહ્યું કે તેમને સંસદમાં બોલવા નથી દેવામા આવતા અને તેમનો માઈક્રોફોન સુધી બંધ કરી દેવામા આવ્યો હતો. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને કૃષિ કાયદાઓ, મતોની ચોરી, ચીન, (જનરલ) નરવણેનું પુસ્તક અને એપસ્ટીન જેવા મુદ્દાઓ પર બોલવા ન દેવાયા. તેમણે સામસામે ચર્ચા (face-to-face debate) કરવાની માગ કરી અને સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ એવી ચર્ચા નથી ઈચ્છતા જેમાં લાંબા-લાંબા ભાષણ હોય.
ગાંધીએ કહ્યું કે હું ઈચ્છું છું કે, નરેન્દ્ર મોદી મારા પર આરોપ લગાવે અને હું પણ તેમના પર આરોપ લગાવું. તેઓ આવી શકે છે; એક સ્ટેજ પર નરેન્દ્ર મોદીજી હશે અને બીજી તરફ હું. તેમણે આગળ કહ્યું કે જો અદાણી સમૂહના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી કે આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવતને ચર્ચા માટે જજ નિયુક્ત કરવામા આવે, તો તેમને કોઈ આપત્તિ નહીં હોય. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે પણ હું ગેરન્ટી આપું છું કે મારી સાથે આમને-સામને ચર્ચા બાદ પ્રધાનમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી નહીં રહે.
ગાંધીએ ઘણીવાર મોદીને ખુલ્લી ચર્ચાનો પડકાર આપ્યો છે અને પહેલા એ દાવો કર્યો હતો કે, પ્રધાનમંત્રીને 'દેશદ્રોહી' સાબિત કરવામા તેમને બસ 5 મિનિટ લાગશે. ભાજપ નેતાઓએ ગાંધીના પડકારોનો મજાક ઉડાવ્યો છે અને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેઓ સંસદમાં ચર્ચાથી ભાગતા રહ્યા છે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમને કહ્યું છે કે, જ્યાં એક તરફ ગાંધી પ્રધાનમંત્રી સાથે ચર્ચા માટે જગ્યા પસંદ કરવા માટે કહી રહ્યા છે, જ્યારે સંસદમાં તેના માટે પહેલાથી જ એક જગ્યા છે. તેમણે ગાંધીને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા તરીકે 'થોડીક ગંભીરતા અને જવાબદારી' દર્શાવવા કહ્યું.
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