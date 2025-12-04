પુતિનના ભારત પ્રવાસ પહેલા રાહુલનો આરોપ: મોદી સરકાર નથી ઈચ્છતી વિપક્ષી દળ વિદેશી નેતાઓને મળે
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ભારત પ્રવાસ માટે ઉડાણ ભરી ચૂક્યા છે. આજે સાંજે તેઓ ભારત પહોંચશે.
Published : December 4, 2025 at 4:03 PM IST
નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ગુરુવારે બે દિવસના પ્રવાસે ભારત આવી રહ્યા છે. આ મુલાકાત પહેલા રાજકારણ ગરમાયું છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો. સંસદના શિયાળુ સત્રમાં હાજરી આપતા પહેલા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારે વિપક્ષના નેતાઓને ભારતની મુલાકાતે આવતા વિદેશી મહાનુભાવો સાથે ન મળવાનું સૂચન કર્યું છે.
સંસદની બહાર પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનો અટલ બિહારી વાજપેયી અને મનમોહન સિંહના કાર્યકાળ દરમિયાન, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા માટે વિદેશી મહાનુભાવો સાથે મુલાકાત કરવાની પરંપરા હતી. કોંગ્રેસના સાંસદે વધુમાં કહ્યું કે, આ એક પરંપરા રહી છે, પરંતુ આજકાલ, જ્યારે વિદેશી મહેમાનો આવે છે, અથવા જ્યારે હું વિદેશ પ્રવાસ કરું છું, ત્યારે સરકાર તેમને વિપક્ષી પક્ષના નેતાઓ સાથે ન મળવાનું કહે છે. આ તેમની નીતિ છે, અને તેઓ હંમેશા આવું કરે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને વિદેશ મંત્રાલય "અસુરક્ષિત" છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, આપણા દરેક સાથે સંબંધો છે. વિરોધ પક્ષોના નેતાઓ એક અલગ દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે. અમે પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીએ છીએ. ફક્ત સરકાર જ આવું કરતી નથી. સરકાર નથી ઇચ્છતી કે વિપક્ષ બહારના લોકો સાથે મળે. મોદી અને વિદેશ મંત્રાલય આ પરંપરાનું પાલન કરતા નથી. આ તેમની અસલામતી છે. રશિયન સમાચાર એજન્સી TASS ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની બે દિવસીય રાજ્ય મુલાકાત માટે રશિયાથી રવાના થયા છે.
રશિયન મીડિયા આઉટલેટ્સ અનુસાર, રશિયન પ્રતિનિધિમંડળ વ્યાપાર અને આર્થિક, વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી, અને સાંસ્કૃતિક અને માનવતાવાદી જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરશે. વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પણ એજન્ડામાં રહેશે. TASS ના અહેવાલ મુજબ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશોના વાણિજ્યિક અને બિન-વાણિજ્યિક સંગઠનો વચ્ચે દસ આંતર-સરકારી દસ્તાવેજો અને 15 થી વધુ કરારો અને મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન આજે સાંજે 23મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલન માટે ભારત આવી રહ્યા છે. 2022 માં યુક્રેન સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી આ તેમની પ્રથમ મુલાકાત છે. તેમણે છેલ્લે ડિસેમ્બર 2021 માં દેશની મુલાકાત લીધી હતી. નવી દિલ્હી પહોંચ્યા પછી પીએમ મોદી રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન માટે ખાનગી રાત્રિભોજનનું આયોજન કરવાના છે.