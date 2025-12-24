ભારત પાસે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનવાની ક્ષમતા, ચીન જેવું મોડેલ વિકસાવવાની જરૂર- રાહુલ ગાંધી
દેશમાં મોટા ભાગે ચીની ઉત્પાદનો વેચાઇ રહ્યા છે, આ ભારત માટે એક મોટી સમસ્યા- રાહુલ ગાંધી
By ANI
Published : December 24, 2025 at 12:47 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે જર્મનીમાં BMWની ફેક્ટરીની મુલાકાત દરમિયાન રાહુલ ગાંધીનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. રાહુલ ગાંધીએ મોબિલિટીમાં ગ્લોબલ બદલાવ, ભારતની ઉત્પાદન ક્ષમતા, પ્રોડક્શન અને નોકરીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા નવા વિકાસ મોડેલની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ આપ્યો છે.
X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યુ કે, ઓટોમોબાઇલ કંપની આંતરિક કમ્બશન એન્જિનથી ઇલેક્ટ્રિક ગતિશીલતા તરફના પરિવર્તન સાથે ઝઝૂમી રહી છે, આ એક એવો બદલાવ છે જે વિશ્વભરના ઉદ્યોગોને ફરીથી આકાર આપી રહ્યો છે. ઈલેક્ટ્રિક વાહનોમાં ચીનની પ્રગતિ પર પ્રકાશ પાડતા, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મોબિલિટીના એક અલગ બદલાવને કારણે બેઇજિંગને મોટો કૉમ્પિટિટિવ ફાયદો થયો છે. કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે ભારત જેવા દેશો, જેમની પાસે હજુ પણ મોટા પાયે માળખાગત સુવિધાઓ બનાવવાનું બાકી છે, એક અલગ રસ્તો અપનાવવાની તક છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "જુઓ કે ચીને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં શું કર્યુ છે. મોબિલિટીના એક અલગ સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીને, તેમની પાસે હવે એક વિશાળ કૉમ્પિટિટિવ ફાયદો છે, તેથી આપણા જેવા દેશો માટે, જ્યાં આપણી પાસે ઘણી માળખાગત સુવિધાઓ બનાવવાની છે અને આપણી પાસે મોટા પાયે કામ કરવાની ક્ષમતા છે, આપણે ખરેખર ઘણી રસપ્રદ વસ્તુઓ કરી શકીએ છીએ."
રાહુલ ગાંધીના ભાજપ પર પ્રહાર
કોંગ્રેસના નેતાએ ભાજપના નેતૃત્ત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કરતા આરોપ લગાવ્યો કે વર્તમાન નીતિઓએ મેન્યુફેક્ચરિંગને નિરૂત્સાહિત કર્યું છે અને કેટલાક મોટા કોર્પોરેટ જૂથોના હાથમાં આર્થિક શક્તિ કેન્દ્રિત કરી છે. રાહુલ ગાંધીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે, ભારત જેવા દેશમાં મોટા પાયે રોજગારીનું સર્જન કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે મોટા કોર્પોરેટ જૂથ પ્રોડક્શન કરતાં વેપાર પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેના કારણે આયાતી માલ પર ભારે નિર્ભરતા વધી રહી છે, ખાસ કરીને ચીન પાસેથી.
રાહુલ ગાંધીએ જર્મનીના પ્રવાસ દરમિયાન બર્લિનમાં હર્ટી સ્કૂલમાં એક સભાને સંબોધતા કહ્યું, "ભારત જેવા દેશ માટે મોટા પાયે રોજગારીનું સર્જન કરવાનો એક જ રસ્તો છે અને તે છે ઉત્પાદન. ભાજપે જે કર્યું છે તે ઉત્પાદનને સંપૂર્ણપણે નિરુત્સાહિત કરી દીધું છે.જ્યારે તે અંબાણી અને અદાણી જેવા ત્રણ કે ચાર મોટા ઉદ્યોગપતિઓના હાથમાં શક્તિ કેન્દ્રિત કરે છે, તો આવા લોકોને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં રસ નથી, તેઓ વેપાર કરતી કંપનીઓ છે, તેમાંથી મોટાભાગના ભારતમાં ચીની ઉત્પાદનો વેચી રહ્યા છે. તમારી આસપાસ જુઓ, તમે જોશો કે તમે જે કંઇ વાપરી રહ્યા છો તે લગભગ બધું ચીનમાં બનેલું છે અને તે ભારત જેવા દેશ માટે એક સમસ્યા છે. આપણી પાસે ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે, આપણી પાસે ઉત્પાદન કરવા માટે ખર્ચ માળખું છે."
"ભારત પાસે ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે, આપણી પાસે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવા માટે જરૂરી વસ્તી, ક્ષમતા અને ખર્ચ માળખું છે. નવા વિકાસ મોડેલની જરૂર છે જે પ્રોડક્શનને લોકશાહી મૂલ્યો, પર્યાવરણીય જવાબદારી અને સામાજિક સમાવેશ સાથે સંતુલિત કરે." રાહુલ ગાંધી, નેતા કોંગ્રેસ
