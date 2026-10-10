જ્ઞાનેશ કુમાર જશે, આ સરકાર પણ જશે, પછી લોકશાહીનું સમારકામ શરૂ થશે: રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે વિપક્ષ છેલ્લા કેટલાક દિવસની જેમ જ દબાણ બનાવવાનું ચાલુ રાખે તો સરકાર પડી જશે.
Published : October 10, 2026 at 12:23 PM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) નવી દિલ્હીમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરૂદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે. તમામ પ્રદર્શનકારી દિલ્હી પહોંચ્યા છે. પરિસ્થિતિને જોતા દિલ્હી પોલીસે કડક વ્યવસ્થા કરી છે. આ સાથે તમામ મહત્ત્વપૂર્ણ રસ્તાને બંધ કરી દીધા છે.
કોંગ્રેસ સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ જ્ઞાનેશ કુમાર અને કેન્દ્ર સરકારને લઇને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર જશે અને મોદી સરકાર પણ જશે અને પછી લોકશાહીનું સમારકામ શરૂ થશે. સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ શેર કરતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યુ કે, જ્ઞાનેશ કુમાર જશે, આ સરકાર પણ જશે, પછી લોકશાહીનું સમારકામ શરૂ થશે. તેમણે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં ઇન્ડિયા બ્લોકના સાંસદો સામે આપવામાં આવેલા ભાષણની એક વીડિયો ક્લિપ પણ X પર ટેગ કરી છે.
આ પહેલા શુક્રવારે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર કરતા પણ વધુ ગંભીર સમસ્યા છે અને તેના માટે વર્તમાન સરકારને હટાવવી જરૂરી છે. કોંગ્રેસના નેતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જો વિપક્ષે છેલ્લા કેટલાક દિવસની જેમ જ દબાણ બનાવવાનું ચાલું રાખ્યું તો સરકાર પડી જશે. રાહુલ ગાંધીએ બંધારણ સદનના સેન્ટ્રલ હોલમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સાંસદોને કહ્યું હતું કે વિપક્ષના વિરોધ-પ્રદર્શનોએ આ સરકારનો પાયો હલાવી નાંખ્યો છે અને હવે તે ડરેલી છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે જ્ઞાનેશ કુમાર કરતા વધુ ગંભીર સમસ્યા છે અને તેના માટે વર્તમાન સરકારને હટાવવી જરૂરી છે.
ज्ञानेश कुमार जाएँगे। यह सरकार जाएगी। फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत। 🇮🇳 https://t.co/spGmBxgXLn— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું હતું કે જો આપણે છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસની જેમ દબાણ બનાવવાનું ચાલું રાખીએ તો હું ગેરંટી આપુ છું કે આ સરકાર પડી જશે. વિપક્ષનું આ આક્રમક વલણ 'ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ'ના એક રિપોર્ટના કેટલાક દિવસ બાદ સામે આવ્યું છે. આ રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સિંહ સંધૂ અને વિવેક જોશીએ છેલ્લા 10 મહિનમાં ઓછામાં ઓછી 14 વખત ઓફિશિયલ રીતે આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી. આ આપત્તિઓ મોટાભાગે વોટર લિસ્ટના SIR સાથે જોડાયેલા નિર્ણય અને આદેશોને લઇને હતી.
આ પણ વાંચો: