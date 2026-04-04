ચાઈનીઝ CCTV મામલામાં નાગરિકોની સુરક્ષા જોખમમાં મૂકી રહી છે મોદી સરકાર: રાહુલ
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ચાઈનીઝ સીસીટીવી કેમેરા અને એપને લઈને કેન્દ્રમાં ભાજપ સરકાર પર હુમલો કર્યો.
Published : April 4, 2026 at 3:10 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે આરોપ લગાવ્યો કે મોદી સરકાર "પોતાની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવાનો" પ્રયાસ કરીને અને મહત્વપૂર્ણ સ્થળોએ સ્થાપિત ચાઇનીઝ કેમેરા દ્વારા કરવામાં આવતી વિદેશી દેખરેખ અંગેનું સત્ય છુપાવીને દરેક ભારતીયની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકી રહી છે.
હિન્દીમાં લખેલી ફેસબુક પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું, "આ ભારતને અંધારામાં રાખવાનું ઇરાદાપૂર્વકનું કાવતરું છે." ગાંધીએ કહ્યું કે, સરકારે તાજેતરમાં ચાઇનીઝ સીસીટીવી કેમેરાના જાહેર ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું, "છતાં, સરકારી ઇમારતોની અંદર ચાઇનીઝ કેમેરા હજુ પણ સ્થાપિત છે."
પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ એપ્લિકેશનો બદલાયેલા નામો હેઠળ ફરી દેખાઈ રહી છે. વિદેશી AI પ્લેટફોર્મ સંવેદનશીલ ડેટા પર પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે, અને સરકાર પાસે આ વિશે કહેવા માટે બિલકુલ કંઈ નથી. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ ઉલ્લેખ કર્યો કે તેમણે સંસદમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલયને આ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો કે, "જવાબમાં ઘણી બધી શાબ્દિક વાતો હતી, પરંતુ પૂછવામાં આવેલા ચોક્કસ પ્રશ્નોના કોઈ જવાબ આપવામાં આવ્યા ન હતા."
"આપણા કેમેરા કયા દેશોમાંથી આવ્યા છે? તેમાંથી કેટલા સુરક્ષા દ્રષ્ટિકોણથી પ્રમાણિત છે? કયા વિદેશી AI પ્લેટફોર્મ સરકારી ડેટા પર પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે? હાલમાં કઈ પ્રતિબંધિત એપ્લિકેશનો બદલાયેલા નામો હેઠળ કાર્યરત છે?" તેમણે ઉમેર્યું, "મંત્રાલયના જવાબમાં કોઈ આંકડા નહોતા - કોઈ જવાબ નહોતો. તેમાં એક પણ પ્લેટફોર્મનું નામ પણ નહોતું."
કોંગ્રેસ નેતાએ નિર્દેશ કર્યો કે, સરકાર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા દસ લાખ ચાઇનીઝ કેમેરા ડેટા ટ્રાન્સફર અંગે જોખમો ઉભા કરે છે તે સ્વીકાર્યાના પાંચ વર્ષ પછી પણ, સરકાર હજુ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે કે હાલમાં આપણા પર દેખરેખ રાખતા કેમેરા સુરક્ષિત છે કે નહીં.
ગાંધીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "પોતાની નિષ્ફળતાઓને છુપાવવાનો અને વિદેશી દેખરેખ વિશેની સત્યતા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરીને, મોદી સરકાર દરેક નાગરિકની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકી રહી છે." 25 માર્ચે, ગાંધીએ લોકસભામાં એક પ્રશ્ન રજૂ કર્યો હતો, જેના જવાબમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી રાજ્યમંત્રી જિતિન પ્રસાદે જવાબ આપ્યો હતો કે, ભારત સરકાર ડિજિટલ ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલા સાયબર સુરક્ષા જોખમોથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે. પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, ભારતના ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે અસંખ્ય પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, જેની વિગતો નીચે દર્શાવેલ છે.
'જાસૂસી માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ' અંગે ગાંધીના પ્રશ્નના જવાબમાં, તેમણે સરકારે અપનાવેલા અનેક પગલાંની યાદી આપી. આ પગલાંઓમાં ભારતના ટેલિકોમ નેટવર્ક્સને સુરક્ષિત કરવા, નેટવર્ક સુરક્ષા અને ડેટા સુરક્ષાને સંચાલિત કરતા કાનૂની માળખાને મજબૂત બનાવવા અને CCTV સિસ્ટમ્સની સુરક્ષા વધારવાનો સમાવેશ થાય છે.
મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે ટેલિકોમ નેટવર્ક્સ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. 2021 માં, સરકારે વિશ્વસનીય સ્ત્રોતો પર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નિર્દેશ લાગુ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું. આ નિર્દેશ ખાતરી કરે છે કે દેશના ટેલિકોમ નેટવર્ક્સમાં સ્થાપિત ટેલિકોમ્યુનિકેશન સાધનો ફક્ત વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોમાંથી જ ખરીદવામાં આવે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે નેટવર્ક સુરક્ષા અને ડેટા સુરક્ષા સંબંધિત કાનૂની માળખાને મજબૂત બનાવ્યું છે. સરકારે ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્ટ, 2023 - જે દેશના ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક્સને સુરક્ષિત કરવા માટે વ્યાપક જોગવાઈઓ શામેલ કરે છે અને ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ, 2022 ને સૂચિત કર્યું છે, જે વ્યક્તિગત ડેટાના રક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કાનૂની માળખું સ્થાપિત કરે છે."
CCTV સિસ્ટમ સુરક્ષામાં વધારો કરવાને સંબોધતા, મંત્રીએ ટિપ્પણી કરી, "સરકારે CCTV સિસ્ટમ્સની સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે મોટા સુધારા અમલમાં મૂક્યા છે અને ભારતીય બજારમાં CCTV સાધનો પર લાગુ ફરજિયાત આવશ્યકતાઓને સૂચિત કરી છે."
