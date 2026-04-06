રાહુલ ગાંધીએ પુડુચેરીને "પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો" આપવાનું વચન આપ્યું, ભાજપ પર દિલ્હીથી "રિમોટ કંટ્રોલ" દ્વારા શાસન કરવાનો આરોપ

રાહુલ ગાંધીએ પુડુચેરી માટે અનેક વચનો પણ આપ્યા હતા, જેમાં બેરોજગાર યુવાનોને દર મહિને ₹2,000 ની નાણાકીય સહાય અને 30,000 નવી નોકરીઓનું સર્જન કરવાનો સમાવેશ

રાહુલ ગાંધીનો ફાઇલ ફોટો (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 3:36 PM IST

પુડુચેરી: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે વચન આપ્યું હતું કે જો આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પછી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ (UT) માં તેમનો પક્ષ સત્તામાં આવશે તો તેઓ પુડુચેરીને "પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો" આપશે.

લોસ્પેટમાં એક જાહેર રેલીને સંબોધતા, ગાંધીએ કહ્યું કે પુડુચેરીમાં સરકાર દિલ્હી સ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા રીમોટથી ચલાવવામાં આવી રહી છે, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના પોતાના લોકો દ્વારા નહીં, અને તેના પ્રાદેશિક નેતાઓને બાજુ પર રાખવામાં આવ્યા છે.

ઉત્તર પ્રદેશના રાયબરેલીના કોંગ્રેસના સાંસદે પણ વચન આપ્યું હતું કે જો ચૂંટણી પછી કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે, તો છ મહિનાની અંદર સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ યોજાશે.

ગાંધીએ પુડુચેરી માટે અનેક વચનો પણ આપ્યા હતા, જેમાં બેરોજગાર યુવાનોને માસિક ₹2,000 ની નાણાકીય સહાય અને સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં 30,000 નવી નોકરીઓનું સર્જન કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં મહિલાઓ માટે મફત બસ સેવાનું પણ વચન આપ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું, "અમે સરકારી નોકરીઓમાં ભરતી માટે વય મર્યાદા વધારીને 40 વર્ષ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પુડુચેરીના દરેક પરિવારને ₹20 લાખનો આરોગ્ય વીમો મળશે."

ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રમુખે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પુડુચેરીના ઔદ્યોગિક અને કાપડ ક્ષેત્રોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, કારણ કે સેંકડો ફેક્ટરીઓ બંધ થઈ ગઈ છે. તેમણે પુડુચેરીમાં નકલી દવાઓ બનાવતા ચાલી રહેલા રેકેટનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો, જેની સામે અધિકારીઓ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.

"બધા લોકો જાણે છે કે બધા કોન્ટ્રાક્ટ પર 30 ટકા કમિશન લેવામાં આવે છે. સરકાર એક કલેક્શન એજન્ટ બની ગઈ છે. સ્માર્ટ સિટી, રસ્તા, ગટર અને શાળાઓ માટે કમિશન લેવામાં આવી રહ્યું છે. અને પુડુચેરીના લોકો શું લાગે છે? તેમને દરેક ટોલ ગેટ પર પૈસા ચૂકવવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે... સરકાર ફક્ત લોકો પાસેથી જ નહીં, પણ ભગવાન પાસેથી પણ ચોરી કરી રહી છે; મંદિરની જમીન પર કબજો કરવામાં આવ્યો છે," તેમણે કહ્યું.

30 સભ્યોની પુડુચેરી વિધાનસભા માટે ચૂંટણી 9 એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં યોજાશે, અને મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.

FULL STATEHOOD FOR PUDUCHERRY
PROMISES FULL STATEHOOD PUDUCHERRY
ACCUSES BJP OF REMOTE CONTROL
PUDUCHERRY RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI

