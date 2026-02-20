ETV Bharat / bharat

શાહ માનહાનિ કેસ: રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં હાજર થયા, આરોપો નકાર્યા, આગામી સુનાવણી હવે 9 માર્ચે

ભાજપના નેતા દ્વારા દાખલ કરાયેલા માનહાનિના કેસમાં રાહુલ ગાંધીએ સુલતાનપુરની સાંસદ-ધારાસભ્ય કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું.

રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં હાજર થયા
રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં હાજર થયા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 8:14 PM IST

ઉત્તર પ્રદેશ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ વાંધાજનક ટિપ્પણીના કેસમાં કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી સુલતાનપુરની સાંસદ-ધારાસભ્ય કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. તેમણે કોર્ટમાં આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. આ દરમિયાન કોર્ટ હાઉસમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી, અને કોંગ્રેસના સભ્યોની ભીડ બહાર એકઠી થઈ હતી, જેમણે "રાહુલ ગાંધી ઝિંદાબાદ" ના નારા લગાવ્યા હતા.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
2018ના કર્ણાટક ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, રાહુલ ગાંધી પર એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન અમિત શાહ વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ભાજપના નેતા વિજય મિશ્રાએ તેમની સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. ડિસેમ્બર 2023માં, કોર્ટમાં હાજર ન થવા બદલ રાહુલ ગાંધી સામે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે ફેબ્રુઆરી 2024માં આત્મસમર્પણ કર્યું. કોર્ટે તેમને ₹25,000ના બે બોન્ડ પર જામીન આપ્યા હતા.

26 જુલાઈ, 2024ના રોજ, રાહુલ ગાંધીએ તેમનું પહેલું નિવેદન નોંધાવ્યું હતું, જેમાં તેમણે પોતાને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા અને આ ઘટનાને રાજકીય કાવતરું ગણાવ્યું હતું. આ પછી, રાહુલ ગાંધી રામ ચેત મોચીની દુકાનની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમના પરિવારને મળ્યા હતા. લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન રાહુલ ગાંધી પહેલીવાર રામ ચેતની દુકાનની મુલાકાત હતી. તેમની દુકાન પર જુતા સીવ્યા હતા અને પછી તેને સીવણ મશીન મોકલ્યું હતું.

