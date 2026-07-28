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'આ લાખો બાળકોના ભવિષ્યની બરબાદીની ઉજવણી' - રાહુલ ગાંધીએ પૂર્વ શિક્ષણમંત્રી પર આ કારણે સાધ્યું નિશાન

શિક્ષણમંત્રી તરીકે રાજીનામું આપ્યા બાદ લોકસભા પહોંચેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું ભાજપના નેતાઓએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું જેના પર રાહુલ ગાંધીએ કટાક્ષ કર્યો

શિક્ષણમંત્રી તરીકે રાજીનામું આપ્યા બાદ લોકસભા પહોંચેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું ભાજપના નેતાઓએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું જેના પર રાહુલ ગાંધીએ કટાક્ષ કર્યો
શિક્ષણમંત્રી તરીકે રાજીનામું આપ્યા બાદ લોકસભા પહોંચેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું ભાજપના નેતાઓએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું જેના પર રાહુલ ગાંધીએ કટાક્ષ કર્યો (@RahulGandhi And ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 7:33 AM IST

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નવી દિલ્હી: NEET પેપર લીક અને પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓ સામે જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે, શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવાર, 25 જુલાઈના રોજ રાજીનામું આપ્યું. રાજીનામા બાદ, પ્રધાન સોમવારે સંસદ ભવનમાં પહોંચ્યા, જ્યાં ભાજપના સાંસદો દ્વારા તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ ઘટનાક્રમ પર કટાક્ષ કર્યો.

X પરની એક પોસ્ટમાં, રાહુલે લખ્યું કે, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ભ્રષ્ટાચાર અને ભારતની બરબાદ શિક્ષણ પ્રણાલીનું પ્રતીક છે અને હંમેશા રહેશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ જ પ્રણાલીએ 26 બાળકોના જીવ લીધા અને લાખો યુવાનોને રસ્તા પર ઉતરવા મજબૂર કર્યા.

કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ X પર જણાવ્યું હતું કે, રાજીનામું નૈતિક કારણોસર નહીં પરંતુ યુવાનોના રોષના ડરથી આપવામાં આવ્યું હતું, છતાં આજે, ભાજપ સંસદમાં તે જ વ્યક્તિને માળા પહેરાવી રહી છે. આ કોઈ સન્માન નથી; તે લાખો યુવાનોના ભવિષ્યના બરબાદ થવાનો ઉત્સવ છે. રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે, દેશનો દરેક વિદ્યાર્થી આ જોઈ રહ્યો છે અને તેમાં સામેલ દરેક ચહેરાને યાદ રાખશે.

નોંધનીય છે કે, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે વિદ્યાર્થીઓ પરના કથિત હુમલાઓ અને પોલીસ કાર્યવાહી અંગે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે, તેમણે દેશના વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગવી જોઈએ. બિહારમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અંગેના એક સમાચાર અહેવાલને ટાંકીને, રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે "સમગ્ર સિસ્ટમ" વિદ્યાર્થીઓ માટે "ઘાતક" છે.

તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, બિહારમાં વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર AK-47 ગોળીબાર કરવામાં આવી રહ્યા હોવાના અહેવાલો છે, તેમજ સેંકડો વિદ્યાર્થીઓની ધરપકડ અને તેમની સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે વડા પ્રધાન મોદીને પ્રશ્ન કર્યો કે, "તમારા વચનનું શું થયું કે વિદ્યાર્થીઓ સામે કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવશે નહીં અને તેમને છોડી મૂકવામાં આવશે?"

કોંગ્રેસના નેતાએ આરોપ લગાવ્યો કે, તેનાથી વિપરીત, વિદ્યાર્થીઓ પર ક્રૂર હુમલા અને 'બર્બરતા'નો ભોગ બની રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બિહારમાં AK-47નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર કે દિલ્હી ગમે ત્યાં આવા જ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર 'અપ્રમાણિક' છે અને સુધારા લાવવામાં અસમર્થ છે. કોંગ્રેસના નેતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સરકાર પોતાના વચનોથી ફરી જશે અને કોઈપણ રીતે વિદ્યાર્થીઓના અવાજને દબાવવાનો પ્રયાસ કરશે. ગાંધીએ કહ્યું, "પીએમ મોદી, દેશના વિદ્યાર્થીઓની માફી માગો; વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કરનારા અને કચડી નાખનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરો - વિદ્યાર્થીઓ સામે નહીં."

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RAHUL GANDHI DHARMENDRA PRADHAN

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