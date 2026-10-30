'જે બેંકને ખોટમાંથી બહાર કાઢીને નફા સુધી પહોંચાડી તે બેંકને જ સરકાર વેચી રહી છે': રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધી IDBI બેંક કર્મચારીઓના સમર્થનમાં ઉતર્યા છે, જાણો તેમણે શું કહ્યું, આ અહેવાલમાં...
Published : October 30, 2026 at 1:26 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ IDBI બેંકના ખાનગીકરણ અંગે મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર પર આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે, દેશના તમામ ઉદ્યોગોને મજબૂત બનાવવા માટે કોંગ્રેસ સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન બેંકોની રચના કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મોદી સરકાર તેમને વેચવા માટે નીકળી પડી છે.
રાહુલ ગાંધીએ IDBI બેંકના કર્મચારીઓને ટેકો આપ્યો અને આ નફાકારક જાહેર ક્ષેત્રની બેંકને કેનેડિયન કંપનીને વેચવાના સરકારના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, જે બેંકને કર્મચારીઓએ ખોટમાંથી ઉગારીને નફા સુધી પહોંચાડી તે જ બેંકને સરકાર વેચી રહી છે. લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ ભાર મૂક્યો કે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો વેચવાની સંપત્તિ નથી, પરંતુ તે દેશના નિર્માણનું સાધન છે.
IDBI બેંક પરિવારના સભ્યોને લખેલા પત્રમાં, ગાંધીએ જણાવ્યું કે ગયા વર્ષે માર્ચમાં, IDBI બેંકના કર્મચારીઓના એક જૂથે સંસદ ભવનમાં તેમની સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે એક સરળ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, સરકાર આ બેંક કેમ વેચી રહી છે ? જેને ખોટમાંથી ઉગારીને નફા સુધી પહોંચાડી ? રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "મેં લોકસભામાં આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. મેં પૂછ્યું હતું કે નફાકારક જાહેર ક્ષેત્રની બેંક કેમ વેચાઈ રહી છે અને તેના કર્મચારીઓ અને થાપણદારોના હિતોનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવામાં આવશે. સરકારે કોઈ કારણ આપ્યું નથી. હવે સરકારે IDBI બેંકને કેનેડિયન કંપની ફેરફેક્સને વેચવાનો નિર્ણય લીધો છે."
IDBI બેંક એક અગ્રણી વિકાસ બેંક તરીકે શરૂ થઈ હતી તે નોંધીને તેમણે કહ્યું કે વાણિજ્યિક બેંક બનવાની સફર મુશ્કેલ રહી છે, પરંતુ કર્મચારીઓએ આ પડકારોનો સામનો કર્યો છે. બેંક કર્મચારીઓને લખેલા પોતાના ખુલ્લા પત્રમાં તેમણે કહ્યું કે સાત વર્ષ પહેલાં, IDBI બેંક ખોટમાં હતી. ગયા વર્ષે, તેણે ₹9,000 કરોડથી વધુનો નફો કર્યો હતો. આ પરિવર્તન તમારી મહેનતનું પરિણામ છે. ગાંધીએ ભાર મૂક્યો હતો કે જાહેર નાણાંથી બનેલી સંસ્થા જનતાની છે.
29 ઓક્ટોબરના રોજના પોતાના પત્રમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજે સરકાર અને LIC બેંકમાં 95 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. વેચાણ પછી, તેમનો હિસ્સો ઘટીને 34 ટકા થઈ જશે. તેમણે કહ્યું કે 2003 માં, સરકારે સંસદને વચન આપ્યું હતું કે, તે હંમેશા IDBI માં ઓછામાં ઓછો 50 ટકા હિસ્સો જાળવી રાખશે. ગાંધીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તે વચન કાયદામાં લખાયેલું ન હોય, સંસદને આપવામાં આવેલું વચન ભારતના લોકોને આપવામાં આવેલું વચન છે.
તેમણે કહ્યું કે જ્યારે IDBI ખાનગી માલિકીની બનશે, ત્યારે SC, ST અને OBC ઉમેદવારો માટે અનામત પણ સમાપ્ત થઈ જશે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તમારા હકો, જે પહેલાથી જ નબળા પડી ગયા છે, તે તેમની અંતિમ સુરક્ષા પણ ગુમાવી દેશે. કોંગ્રેસ હંમેશા ખાનગી ક્ષેત્રની સાથે મજબૂત જાહેર ક્ષેત્રમાં વિશ્વાસ રાખે છે. જાહેર બેંકો વેચવાની સંપત્તિ નથી, પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણનું સાધન છે.
કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે કહ્યું, "તમે મને તમારી સાથે ઊભા રહેવા કહ્યું. આજે, હું તમારી લડાઈમાં તમારી સાથે ઉભો છું, અને તમારી બધી કાયદેસર માંગણીઓને સંપૂર્ણ સમર્થન આપું છું. એકજૂટ રહો. અડગ રહો." સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોતાનો પત્ર શેર કરતા ગાંધીએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન, દેશના ઉદ્યોગોના નિર્માણ માટે IDBI ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. મોદીના શાસનકાળમાં, પહેલા બોલી લગાવવામાં આવતી હતી, પછી કિંમત નક્કી કરવામાં આવતી હતી.
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