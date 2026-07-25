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રાહુલ ગાંધી દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓને  મળ્યા, કહ્યું ‘ત્રણ માંગણીઓ પર કોઈ સમાધાન થશે નહીં’

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને બીજા મંત્રાલયમાં ટ્રાન્સફર કરવાની ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ આ મંજૂર કર્યું નથી.

રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 1:31 PM IST

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નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે દિલ્હીમાં તેમના નિવાસસ્થાને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરી. ત્યારબાદ એક પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની ત્રણ માંગણીઓ છે: શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને બરતરફ કરવા, વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગવી.

તેમણે કહ્યું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન મૂલ્યવાન વિદ્યાર્થીઓના વિનાશનું પ્રતીક છે અને તેમને તેમના પદ પરથી દૂર કરવા જોઈએ. સરકારમાં પ્રધાનને બીજા મંત્રાલયમાં ટ્રાન્સફર કરવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ આ સ્વીકારી રહ્યા નથી.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "વિદ્યાર્થીઓની ત્રણ માંગણીઓ છે, અને આ બિન-વાટાઘાટોપાત્ર માંગણીઓ છે... પહેલી માંગ એ છે કે શિક્ષણ મંત્રી, જે ભ્રષ્ટ, અસમર્થ અને ખોટી માનસિકતા ધરાવે છે, તેમને દૂર કરવામાં આવે... મોદીના મંત્રીમંડળમાં એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને શિક્ષણ મંત્રાલયમાંથી દૂર કરીને બીજા મંત્રાલયમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. આ ભારતના વિદ્યાર્થીઓ માટે અસ્વીકાર્ય છે. આ કોઈને પણ અસ્વીકાર્ય છે. કારણ એ છે કે પ્રધાન ભ્રષ્ટાચારનું પ્રતીક છે અને ભારતના બાળકોના ભવિષ્ય સાથે શું થયું છે. તે આ દેશની સૌથી કિંમતી સંપત્તિ: આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના ભવિષ્યના વિનાશનું પ્રતીક છે. તેથી, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને અહીં અને ત્યાં, આગળ અને પાછળ ખસેડવાથી કંઈ પ્રાપ્ત થશે નહીં. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને દૂર કરવા જ જોઈએ."

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "બીજું... આ છોકરી ઘાયલ છે. ગઈકાલે મેં તમને એક યુવાન બતાવ્યો જેની આંખમાં ગોળી વાગી હતી, અને હજારો યુવાનો છે જેમના પગ લાઠીના મારથી ભાંગી ગયા હતા, માથા લાઠીના મારથી ફૂટ્યા હતા, અને શરીર પર છરા વાગ્યા હતા. જેમણે આ કર્યું, ગુનેગારો અને અમલદારો, તેમને સજા થવી જોઈએ અને જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ. ત્રીજું, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ વિદ્યાર્થીઓ અને આ દેશના ભવિષ્ય સાથે જે કર્યું છે તેના માટે માફી માંગવી જોઈએ..."

રાહુલ ગાંધીએ આગળ કહ્યું, "આ સિસ્ટમ જ તેમના (વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો) પર હુમલો કરી રહી છે. મેં તેમને સમજાવ્યું. મેં કહ્યું, ચિંતા કરશો નહીં. સમગ્ર ભારત સરકારની કોઈ પણ શક્તિ તમને ત્યાંથી (વિરોધ સ્થળ) દૂર કરી શકતી નથી."

તેમણે કહ્યું કે તેઓ (વિદ્યાર્થીઓ) કહે છે, "તેમને (સરકારને) જે જોઈએ તે કરવા દો. જો તેઓ અમને રોકવા માંગતા હોય, જો તેઓ અમને ધમકી આપવા માંગતા હોય, તો તેઓ કંઈ પણ કરી શકે છે... અમે પાછળ હટીશું નહીં... તેઓ ભારતનું ભવિષ્ય છે. કોઈ તેમની સામે લડી શકતું નથી. નરેન્દ્ર મોદી ભારતનો ભૂતકાળ છે; ભૂતકાળ ક્યારેય ભવિષ્ય સામે લડી શકતો નથી."

રાહુલ ગાંધી સાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજર રહેલા એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે આજે તેમની સાથેની ચર્ચા ફળદાયી રહી. વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે દેશમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થાને હાઇજેક કરીને અને તેની ચર્ચા ન કરીને, યુવાનોની આકાંક્ષાઓનો નાશ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આજની વાતચીત ઉત્તમ હતી. અમારા કેટલાક મિત્રોએ નબળી શિક્ષણ વ્યવસ્થાના વિરોધમાં આજે 'બિહાર બંધ'નું એલાન આપ્યું હતું, પરંતુ તે થાય તે પહેલાં, બિહાર પોલીસે તેમની અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરી લીધી. રાહુલ ગાંધી દ્વારા રજૂ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓની ત્રણ માંગણીઓ વાજબી છે અને તેની સાથે સમાધાન કરી શકાતું નથી.

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RAHUL GANDHI MEETS STUDENTS
RAHUL GANDHI
CJP
PROTEST
NO COMPROMISE ON THREE DEMANDS

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