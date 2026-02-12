'વિશેષાધિકાર' પ્રસ્તાવના સવાલને લઇ મીડિયા પર ભડક્યા રાહુલ ગાંધી, લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
રાહલુ ગાંધીનો આરોપ- મીડિયા BJPના ઇશારા પર ચાલી રહ્યું છે અને રોજ એક નવો ટોપિક/શબ્દ લઇને પ્રહાર કરી રહ્યું છે.
Published : February 12, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 5:08 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી મીડિયા પર ભડક્યા હતા. જ્યારે તેમણે બજેટ સત્ર દરમિયાન સત્તાપક્ષ દ્વારા તેમના વિરૂદ્ધ સંભવિત વિશેષાધિકાર હનન પ્રસ્તાવ (Privilege Motion)ને લઇને એક સવાલ પૂછ્યો હતો. રાહુલ ગાંધીએ પત્રકારો પર કટાક્ષ કરતા પૂછ્યું, "શું તમને આજ માટે આ કોડવર્ડ આપવામાં આવ્યો છે? તેમણે મીડિયાને પોતાના કામમાં નિષ્પક્ષ રહેવા અને પોતાના પ્રોફેશનની ગરિમા બનાવી રાખવા કહ્યું હતું.
બુધવાર 11 ફેબ્રુઆરી 2026એ રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં એક ભાષણ આપ્યું હતુ જેમાં તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેટલાક મોટા ઉદ્યોગપતિઓ વચ્ચે કથિત સંબંધનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, તેમણે કેટલાક આરોપ લગાવ્યા હતા, જેને લઇને વિવાદ થયો હતો. પહેલા એમ કહેવામાં આવતું હતું કે સત્તા પક્ષ રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ પ્રિવિલેજ મોશન લાવશે.
#WATCH | Delhi | On being about a privilege motion being brought against him, LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says," is that the code word you (the media) people have been given today? yesterday it was 'authenticate', and today it is 'privilege motion'." pic.twitter.com/xc6J7KEdCe— ANI (@ANI) February 12, 2026
જોકે, હજુ સુધી આ મામલે કોઇ સ્પષ્ટતા થઇ નથી કે સત્તાપક્ષ તેમના વિરૂદ્ધ કોઇ પ્રસ્તાવ લાવશે કે નહીં. સરકારના સૂત્રોનું કહેવું છે કે વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવની સંભાવના ઓછી છે. આ જાણકારી આવી છે કે સરકારે નિર્ણય કર્યો કે રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ પ્રિવિલેજ મોશન લાવવામાં નહીં આવે પણ તેમના ભાષણના કેટલાક શબ્દ/લાઇનને સંસદના રેકોર્ડમાંથી હટાવવામાં આવશે કારણ કે તે પ્રમાણ વગરની હતી.
ગુરૂવાર 12 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે રાહુલ ગાંધી સંસદ પરિસરની બહાર પોતાની કાર તરફ જતા હતા તો પત્રકારોએ તેમના વિરૂદ્ધ સંભવિત વિશેષાધિકાર હનન પ્રસ્તાવ પર તેમની પ્રતિક્રિયા માટે તેમણે ઘેરી લીધા હતા. આ વાતથી તે ભડકી ગયા હતા અને પત્રકારોને પૂછ્યું, "શું આજ માટે 'વિશેષાધિકાર' કોડવર્ડ છે? શું આજ માટે તમને આ શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે?"
The government will not bring a privilege motion against LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi. However, words and lines from the speech delivered by Rahul Gandhi yesterday will likely be expunged, as the allegations he made were not authenticated: Sources— ANI (@ANI) February 12, 2026
પત્રકારો પર પ્રહાર કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "કાલે શબ્દ 'પ્રમાણીકરણ' હતો, આજે આ 'વિશેષાધિકાર' છે. તમારે નિષ્પક્ષ કામ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઇએ. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "તમે જવાબદાર લોકો છો, તમે મીડિયાના લોકો છો, તમારી જવાબદારી નિષ્પક્ષ રહેવાની છે. તમે આ દેશનું અહિત કરી રહ્યા છો. શું તમે તેને ઓળખી નથી શકતા?"
