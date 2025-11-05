રાહુલ ગાંધીએ ફોડ્યો "હાઇડ્રોજન બોમ્બ", ભાજપને કહ્યું- "હરિયાણામાં વોટ ચોરી શોધી કાઢી"
રાહુલ ગાંધીએ ભાજપને ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે, ટૂંક સમયમાં વોટ ચોરીના આરોપો અંગે "હાઇડ્રોજન બોમ્બ" ફેંકશું.
Published : November 5, 2025 at 1:03 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 1:34 PM IST
નવી દિલ્હી : વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપને આપેલું વચન પૂર્ણ કરતા, આજે વોટ ચોરી અંગે પોતાનો હાઇડ્રોજન બોમ્બ ફેંકવાનું શરૂ કર્યું છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા રાહુલ ગાંધીએ નવી દિલ્હીમાં ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC) મુખ્યાલયમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી, જેમાં એક પછી એક આરોપોની યાદી આપી.
રાહુલ ગાંધીના આરોપ : હરિયાણામાં એક્ઝિટ પોલમાં કોંગ્રેસ આગળ હતી, પરંતુ ભાજપ પાછળથી જીતી ગઈ. ત્યાં 2.5 મિલિયન વોટ ચોરી થયા. કર્ણાટકના મહાદેવપુરામાં પણ આવી જ ઘટના બની. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે હરિયાણાના 10 મતદાન મથકો પર એક છોકરીએ મતદાન કર્યું. ત્યાં અનેક મતદાર યાદીમાં બ્રાઝિલિયન મોડેલનો ફોટો ઉપયોગમાં લેવાયો હતો.
"ઘણા રાજ્યોમાંથી વોટ ચોરીની ફરિયાદ મળી હતી. અમે હરિયાણામાં વોટ ચોરી શોધી કાઢી. અમે સત્ય બહાર લાવી રહ્યા છે." -- રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીનો "હાઇડ્રોજન બોમ્બ"
રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ નેતા સૈનીની એક ઓડિયો ક્લિપ ચલાવી હતી, જેમાં તેમણે એવો દાવો કર્યો હતો કે ભાજપ પાસે મોટી વ્યવસ્થા છે. વીડિયોમાં, તેઓ દાવો કરે છે કે વ્યવસ્થા થઈ જશે. એ નોંધવું જોઇએ કે રાહુલ ગાંધીએ અગાઉ વોટ ચોરીના મુદ્દાને "હાઇડ્રોજન બોમ્બ" તરીકે વર્ણવ્યો હતો. આ આરોપ વોટ ચોરી અને મતદાર યાદીમાં અનિયમિતતાના આરોપ સાથે સંબંધિત છે.
અગાઉ 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ, રાહુલ ગાંધીએ ભાજપને ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ ટૂંક સમયમાં વોટ ચોરીના આરોપો અંગે "હાઇડ્રોજન બોમ્બ" ફેંકશે. કર્ણાટકના મહાદેવપુરા વિશે જે બતાવવામાં આવ્યું હતું તે ફક્ત "પરમાણુ બોમ્બ" હતું.
LIVE: #VoteChori Press Conference - The H Files https://t.co/IXFaH9fEfr— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025
"મતદાર અધિકાર યાત્રા" ના અંતિમ દિવસે એક સભાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું હતું કે, "મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરનારી શક્તિઓ હવે ભારતના બંધારણનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે."
રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં 16 દિવસની 'મતદાર અધિકાર યાત્રા'નો ઉદ્દેશ્ય મતદારોના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવા અને મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારા (SIR) માં કથિત "વોટ ચોરી" અને કથિત અનિયમિતતાઓ સામે વિરોધ કરવાનો છે.
રાહુલ ગાંધીએ પટણામાં કહ્યું, "જે શક્તિઓએ મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરી હતી તે જ શક્તિઓ ડૉ. બી.આર. આંબેડકર અને મહાત્મા ગાંધીના બંધારણનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અમે તેમને ભારતના બંધારણનો નાશ કરવા દઈશું નહીં. અમારી યાત્રા દરમિયાન અમને જબરદસ્ત સમર્થન મળ્યું. બિહારનો દરેક યુવાન અને બાળક અમારી સાથે ઉભો રહ્યો.
"હું ભાજપને કહેવા માંગુ છું કે, મહાદેવપુરામાં વોટ ચોરી થઈ હતી." -- રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ પટણામાં કહ્યું, "અમારી મદદ કરવા બદલ અમે બિહારના લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હું તમને ખાતરી આપું છું કે હાઈડ્રોજન બોમ્બ પછી, નરેન્દ્ર મોદી આ દેશને પોતાનો ચહેરો બતાવી શકશે નહીં." લોકસભામાં રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીને "અધિકાર, અનામત, રોજગાર, શિક્ષણ અને લોકશાહીની ચોરી" ગણાવી હતી.
રાહુલ ગાંધી કહ્યું, "અમે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને લોકોને તે બતાવ્યું. ભારતનું ચૂંટણી પંચ આપણને મતદાર યાદી કે વિડીયોગ્રાફી આપતું નથી... અમે દેશ સમક્ષ પુરાવા રજૂ કર્યા. 'વોટ ચોરી' એટલે આપણા અધિકારો, અનામત, રોજગાર, શિક્ષણ અને લોકશાહીની ચોરી. તેઓ તમારું રેશનકાર્ડ, જમીન છીનવી લેશે અને અદાણી અને અંબાણીને આપી દેશે."
આ પણ વાંચો...