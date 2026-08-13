ETV Bharat / bharat

RSS-ભાજપને રાહુલ ગાંધી ગણાવ્યા ‘જોકરોના ટોળા’, કહ્યું-અમે તેમને પાગલ કરી દઈશું

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે સરકાર અદાણી અને અંબાણી દ્વારા કામ કરે છે. ગળે મળવાથી વિદેશ નીતિ સુધરતી નથી.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે સરકાર અદાણી અને અંબાણી દ્વારા કામ કરે છે. ગળે મળવાથી વિદેશ નીતિ સુધરતી નથી.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે સરકાર અદાણી અને અંબાણી દ્વારા કામ કરે છે. ગળે મળવાથી વિદેશ નીતિ સુધરતી નથી. (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 10:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુરુવારે ભાજપ-આરએસએસને “જોકર્સનું ટોળું” ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તેમને ભારતની કોઈ સમજ નથી. તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિદેશ નીતિની રીતની મજાક ઉડાવતા કહ્યું કે તેમાં માત્ર નેતાઓને ગળે મળવાનો સમાવેશ થાય છે.

દિલ્હીમાં ‘રચનાત્મક કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય સંમેલન’ને સંબોધિત કરતાં લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એવો પણ દાવો કર્યો કે આરએસએસ હવે એક મૂળભૂત શક્તિ તરીકે ખતમ થઈ ગયું છે અને હવે તે “મોટા મૂડીપતિઓ—મિસ્ટર અદાણી અને મિસ્ટર અંબાણી-નું એક માધ્યમ” બની ગયું છે. વિવિધ મુદ્દાઓ પર સરકારની વાત માનતા મીડિયા અંગે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું કે તેઓ મીડિયાની મજબૂરીઓ સમજે છે, પરંતુ ભારપૂર્વક કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અર્થ એ છે કે “જોકર્સના ટોળાને આપણા પર શાસન કરવા દેવામાં ન આવે.” તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીના મનમાં કોઈ રીતે એવી વાત બેસી ગઈ છે કે વિદેશ નીતિનો અર્થ નેતાઓને ગળે મળવાનો છે.

ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ ‘રચનાત્મક કોંગ્રેસ’ના પ્રમુખ સંદીપ દીક્ષિતને ગળે મળીને દર્શાવ્યું કે વર્તમાન સરકાર માટે વિદેશ નીતિનો અર્થ શું છે. તેમણે કહ્યું, “વિચારો કે કેટલી અજ્ઞાનતા છે... તેમને આ વિચાર ક્યાંથી આવ્યો કે વિદેશ નીતિનો અર્થ નેતાઓને ગળે મળવાનો છે?”

કોંગ્રેસ સરકાર પર દબાણ જાળવી રાખશે તેમ જણાવતાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “જ્યાં સુધી વડાપ્રધાન મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ રાજીનામું નહીં આપે, ત્યાં સુધી તેઓ ઊંઘી શકશે નહીં. અમે તેમને જાગતા રાખીશું... અમે આ કામ નફરત અને હિંસા વિના કરીશું. અમે આપણી સંસ્કૃતિ માટે લડી રહ્યા છીએ. આપણો દેશ નફરત વિશે નહીં, પરંતુ પ્રેમ, ભાઈચારો અને ‘અહિંસા’ વિશે છે.” તેમણે કહ્યું કે એ સમજવું જરૂરી છે કે લડાઈ એવા લોકો વચ્ચે છે, જેઓ બીજાઓને આદેશ આપવા માંગે છે અને એવા લોકો વચ્ચે છે, જેઓ પોતાની વાત વ્યક્ત કરવા માંગે છે.

તેમણે કહ્યું, “જો તમે જંતર-મંતર પર જે થઈ રહ્યું હતું તે જુઓ, તો વિદ્યાર્થીઓ પોતાની વાત વ્યક્ત કરવા માંગતા હતા, પરંતુ સરકારે કહ્યું કે ‘અમને વ્યવસ્થા જોઈએ છે અને તમે પોતાની વાત વ્યક્ત કરી શકતા નથી.’”

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “તેમની (ભાજપ-આરએસએસ) રાજકીય વિચારધારા ભારત પર એવી વ્યવસ્થા થોપવાની છે, જેનાથી તેમને અને કેટલાક ખાસ લોકોને ફાયદો થાય. આપણું કામ ભારતને પોતાની વાત વ્યક્ત કરવાની તક આપવાનું અને તે વ્યવસ્થાને તોડી પાડવાનું છે.” તેમણે આગળ કહ્યું કે “અમે તેમને પાગલ કરી દઈશું.”

તેમણે દાવો કર્યો કે વડાપ્રધાન મોદી રાત્રે ઊંઘી શકતા નથી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “તેના ઘણા કારણો છે, કેટલાક છુપાયેલા કારણો પણ છે. તમે અમિત શાહને જોયા છે, જેમને કહેવાતા ચાણક્ય કહેવામાં આવે છે... તેઓ ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા? તેઓ ભાગી ગયા, તેઓ 20 દિવસ સુધી સંસદમાં આવી શક્યા નહીં... કારણ કે પહેલીવાર તેમને ભારતનો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે. તેમને સમજાઈ ગયું છે કે આ દેશ પોતાની વાત વ્યક્ત કરવાનું બંધ નહીં કરે.” તેમણે કહ્યું કે તેઓ આરએસએસની પોતાની એક નાની વ્યવસ્થા બનાવી શકે છે, પરંતુ તેને તોડીને ફેંકી દેવામાં આવશે.

રાહુલ ગાંધીએ મંચ પર અનેક વ્યવહારુ ઉદાહરણો પણ આપ્યા અને કહ્યું કે જો તેઓ ડરી જાય અને માત્ર આદેશોનું પાલન કરવા લાગે, તો તેઓ પોતાની વાત વ્યક્ત કરવાનું બંધ કરી દેશે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “આ કાયરતા છે. ભારતમાં ઘણા લોકો કાયર લોકોની જેમ વર્તી રહ્યા છે અને આટલા બધા લોકો આ કાયર શક્તિ સામે કાયર બનીને ઊભા છે. હું સમજી શકું છું કે જો તમે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય સામે લડી રહ્યા હો અને અચાનક કહો કે ‘મને થોડો ડર લાગી રહ્યો છે’, તો વાત અલગ છે. પરંતુ તમે એવા જોકર્સના ટોળા સામે લડી રહ્યા છો, જેમને આપણી વિચારધારા અને ઇતિહાસ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. તેઓ મસખરાઓનું ટોળું છે.”

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “હું આરએસએસના મિત્રો વિશે એટલું કહી શકું છું કે આ લોકોને ભારતની કોઈ સમજ નથી. જે વ્યક્તિ આજના ભારત સાથે જોડાઈ શકતો નથી, તે ભારતને સમજી શકતો નથી. તમે 3,000 વર્ષ જૂના ભારતને સમજી શકતા નથી, તમારે આજના ભારતને સમજવું પડશે. અને તેને આજે સમજવા માટે તમારે તેની અભિવ્યક્તિને સમજવી પડશે.”

રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો કે આરએસએસ પર “મોટા મૂડીપતિઓનો કબજો થઈ ગયો છે અને તેઓ તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.” તેમણે કહ્યું કે આરએસએસે તેની મૂળ અભિવ્યક્તિ ઘણા સમય પહેલાં જ ગુમાવી દીધી હતી. મૂળભૂત રીતે તે નાના ભારતીય વેપારીઓ—જેમ કે સોની અને ‘બનિયા’—નો અવાજ હતો, પરંતુ હવે તે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે નોટબંધી દ્વારા આરએસએસે પોતાના જ લોકોને બરબાદ કરી દીધા.

તેમણે કહ્યું, “આજે આરએસએસ અદાણીનું એક માધ્યમ બની ગયું છે. તેની શરૂઆત અટલ બિહારી વાજપેયીના સમયગાળામાં થઈ હતી, તેને પ્રમોદ મહાજને શરૂ કર્યું હતું અને નરેન્દ્ર મોદીએ આરએસએસનું સંપૂર્ણપણે કોર્પોરેટીકરણ કરી નાખ્યું. આરએસએસ એક મૂળભૂત શક્તિ તરીકે ખતમ થઈ ચૂક્યું છે, તેઓ ચાલ્યા ગયા છે. હવે આરએસએસ મોટા મૂડીપતિઓનું માધ્યમ છે. તેઓ અદાણીના સેવક છે, જેમ મોદી અદાણીના સેવક છે.”

તેમણે કહ્યું, “શું તમે ક્યારેય પૂછ્યું છે કે વડાપ્રધાન મોદી ક્યારેય પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ કરતા નથી? મને લાગતું હતું કે આ કોઈ રણનીતિ છે, પરંતુ જ્યારે હું તેમની સાથે એક રૂમમાં પાંચ મિનિટ બેઠો, ત્યારે મને સમજાયું કે તેઓ મીડિયાની સામે જઈ શકતા નથી.”

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RAHUL GANDHI HITS BJP AND RSS
BJP AND RSS BUNCH OF JOKERS
RAHUL GANDHI
CONGRESS CONFERANCE
RAHUL GANDHI HITS BJP AND RSS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.