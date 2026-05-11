'સોનું ના ખરીદો' વાળા નિવેદન પર રાહુલ ગાંધી ભડક્યા, કહ્યું- 'PM કોમ્પ્રોમાઇઝ્ડ છે, દેશ ચલાવી શકતા નથી'

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે 12 વર્ષમાં PM મોદીએ દેશની સ્થિતિ વધારે ખરાબ કરી દીધી છે અને જવાબદારી જનતા પર નાખી દે છે.

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી (ANI)
Published : May 11, 2026 at 11:28 AM IST

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના તે નિવેદન પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે જેમાં તેમણે નાગરિકોને સોનું ન ખરીદવા, વિદેશ પ્રવાસ ઘટાડવા અને પેટ્રોલનો ઉપયોગ ઓછો કરવાની અપીલ કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે પીએમ મોદી 'કમ્પોમાઇજ્ડ છે, માટે તે દેશ ચલાવવામાં સક્ષમ નથી.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાનના શબ્દો નિષ્ફળતાનો પુરાવો છે. રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "ગઇકાલે મોદીજીએ જનતાને બલિદાન આપવા હાકલ કરી કે- સોનું ન ખરીદો, વિદેશ પ્રવાસ ન કરો, પેટ્રોલ ઓછું વાપરો, ખાતર અને રસોઇ તેલ પર કાપ મૂકો, મેટ્રોનો ઉપયોગ કરો અને ઘરેથી કામ કરો."

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ સલાહના શબ્દો નથી. તે નિષ્ફળતાનો પુરાવો છે." રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે 12 વર્ષમાં દેશ એવી પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો છે કે જ્યાં જનતાને શું ખરીદવું અને શું ન ખરીદવું, ક્યાં જવું અને ક્યાં ન જવું તે કહેવું પડે છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ પોતાની જવાબદારીથી બચવા માટે વારંવાર જનતા પર જવાબદારી નાખે છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "સમાધાન કરનાર વડાપ્રધાન હવે દેશ ચલાવવામાં સક્ષમ નથી."

કોંગ્રેસે પણ PM મોદીના નાગરિકોને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાના આગ્રહ પર પ્રહાર કર્યા હતા. કોંગ્રેસે કહ્યું કે અમેરિકા-ઇરાન યુદ્ધના ત્રણ મહિના પછી પણ, વડાપ્રધાન ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે અજાણ છે.

કોંગ્રેસે કહ્યું કે વડાપ્રધાનનો જનતાને અસુવિધામાં ધકેલવા, બેશરમ, બેજવાબદાર અને સંપૂર્ણ અનૈતિક છે, જ્યારે તેમણે આ વૈશ્વિક કટોકટીથી દેશના અર્થતંત્રને અપ્રભાવિત રાખવા માટે આકસ્મિત યોજનાઓ બનાવવી જોઇતી હતી.

કેન્દ્ર સરકાર પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષની પ્રતિકૂળ અસરથી લોકોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે તે વાત પર ભાર મુકતા વડાપ્રધાન મોદીએ રવિવારે અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા માટે ઇંધણનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ, સોનાની ખરીદી અને વિદેશ મુસાફરી સ્થગિત કરવા જેવા પગલાં લેવા હાકલ કરી હતી.

હૈદરાબાદમાં તેલંગાણા ભાજપ દ્વારા આયોજિત રેલીને સંબોધતા, PM મોદીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા, શહેરોમાં મેટ્રો રેલ સેવાઓનો ઉપયોગ, કારપૂલિંગ, ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો ઉપયોગ વધારવા, પાર્સલ પરિવહન માટે રેલ્વે સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા અને પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી વચ્ચે વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા માટે ઘરેથી કામ કરવાનું સૂચન કર્યું હતું. સંકટને કારણે વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, મોદીએ સોનાની ખરીદી અને વિદેશ યાત્રા એક વર્ષ માટે મુલતવી રાખવાનું આહ્વાન કર્યું હતું.

તેમણે કહ્યું, "આપણે દરેક કિંમતે વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવું જોઈએ." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષને કારણે પેટ્રોલ અને ખાતરોના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા વિવિધ પગલાં છતાં, સપ્લાય ચેઇન પર દબાણ મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે છે તેથી, વૈશ્વિક સંકટ દરમિયાન, આપણે દેશને પ્રથમ રાખીને સંકલ્પો લેવા જોઈએ."

PM મોદીએ કહ્યું, "કોવિડ-19 દરમિયાન, અમે ઘરેથી કામ કરવું, વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ્સ, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ અને અન્ય ઘણી પદ્ધતિઓ અપનાવી હતી. આપણે તેનાથી ટેવાયેલા હતા. હવે સમયની માંગ છે કે આ પદ્ધતિઓ ફરી શરૂ કરવામાં આવે." તેમણે વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા અને દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ખાદ્ય તેલનો વપરાશ ઘટાડવા, રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ ઘટાડવા, કુદરતી ખેતી અને સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા હાકલ કરી હતી.

