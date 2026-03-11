ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધી ગૃહમાં બોલવા માંગતા નથી અથવા નિયમો અનુસાર કેવી રીતે બોલવું તે જાણતા નથી: અમિત શાહ

શાહે વિપક્ષના આરોપને ફગાવી દીધો કે તેમને નીચલા ગૃહમાં બોલવા દેવામાં આવતા નથી.

અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી
અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 9:48 PM IST

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષ દ્વારા લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ લાવવામાં આવેલા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઘણી ટિપ્પણીઓ કરી, જેના કારણે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ અને હોબાળો પણ થયો.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદન, જેમાં તેમણે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીની હાજરી અંગે અનેક આંકડા ટાંક્યા, તેનાથી ઉગ્ર ચર્ચા થઈ. વિપક્ષે આ પ્રસ્તાવ પર મતદાન કરવાથી દૂર રહ્યા, જેના પરિણામે તેને ધ્વનિ મતથી નકારી કાઢવામાં આવ્યો.

લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા હવે ગુરુવારે સવારે 11 વાગ્યે ગૃહને સંબોધિત કરશે. લોકસભા અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ બે દિવસીય અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા જોવા મળી અને અંતે, ગૃહમંત્રી અમિત શાહના જવાબ પછી, ધ્વનિ મતથી પ્રસ્તાવ નકારી કાઢવામાં આવ્યો.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "વિપક્ષના નેતાનો આરોપ કે તેમને બોલવાની મંજૂરી નથી, તે સાચું નથી. વિપક્ષના નેતાએ લોકસભાના સ્પીકર વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ લાવ્યો હતો, પરંતુ તેમણે તેના પર પણ વાત કરી ન હતી. તેઓ બિલકુલ બોલવા માંગતા નથી. ભલે તેઓ બોલવા માંગતા હોય, પણ તેમને નિયમો મુજબ કેવી રીતે બોલવું તે ખબર નથી. આ કોઈ સભા (રેલી) નથી; અહીં કોઈએ નિયમો મુજબ બોલવું પડે છે."

શાહે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી બોલવા માંગતા નથી અને બંધારણીય સંસ્થાઓ સામે આરોપો લગાવતા રહે છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે ક્યારેય એવો વિપક્ષ જોયો નથી જે આરોપો લગાવે અને પછી ભાગી જાય.

તેમણે સ્પીકર ઓમ બિરલાનો બચાવ કરતા કહ્યું કે સ્પીકર ગૃહની સેવા કરે છે, કોઈ પક્ષની નહીં. તેમણે રાહુલ ગાંધી અને વિપક્ષ પર નિશાન સાધ્યું, તેમના પર સંસદને બદનામ કરવાનો અને ખોટો પ્રચાર ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે વિપક્ષી નેતાઓ (રાહુલ ગાંધી જેવા) ની ઓછી હાજરી (રાષ્ટ્રીય સરેરાશ 67% ની સામે 51%) જેવા ઉદાહરણો પણ ટાંક્યા.

તેમણે સંસદને ખોરવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓની ટીકા કરી અને કહ્યું કે સંસદ આ રીતે કાર્ય કરી શકતી નથી. હોબાળા વચ્ચે મતદાન વિના પ્રસ્તાવ નકારી કાઢવામાં આવ્યો.

