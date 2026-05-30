દાવા વિશ્વગુરુના પણ દેશમાં સરખી રીતે એક પરીક્ષા કરાવી શકતા નથી: રાહુલ ગાંધીનો PM પર પ્રહાર
રાહુલ ગાંધીએ PM મોદી પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, તેમણે દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા બરબાદ કરી દીધી છે
Published : May 30, 2026 at 4:35 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તેમણે દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી દીધી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, એક તરપ સરકાર ભારતને "વિશ્વગુરુ" હોવાનો દાવો કરે છે, પરંતુ તે એક પણ પરીક્ષા નિષ્પક્ષ અને વ્યવસ્થિત રીતે યોજવામાં અસમર્થ છે.
રાહુલ ગાંધીની આ ટિપ્પણી એવા સમયે કરી છે કે જ્યારે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ કહ્યું હતું કે, દેશભરમાં ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સમાં પ્રવેશ માટે લેવામાં આવતી કોમન યુનિવર્સિટી એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ-અંડર ગ્રેજ્યુએટ (CUET-UG) 2026માં, શનિવારે કેટલાક કેન્દ્રો પર ટેકનિકલ ખામીને કારણે વિલંબ થયો હતો.
NEET। CBSE। SSC। और आज CUET।
चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई।
दावे " विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है।
जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
— rahul gandhi (@rahulgandhi) May 30, 2026
આ સંદર્ભમાં, રાહુલ ગાંધીએ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "NEET, CBSE, SSC, અને આજે CUET. ચાર પરીક્ષાઓ. એક કરોડ વિદ્યાર્થીઓ. એક પણ પરીક્ષા પ્રામાણિકપણે આયોજિત થઈ શકી નહીં."
તેમણે કહ્યું, "દાવા વિશ્વગુરુના પણ પરંતુ દેશમાં એક પણ પરીક્ષા (સરખી રીતે) યોજી શકતા નથી. - મોદીજીએ આખી શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો નાશ કર્યો છે." વડાપ્રધાન પર નિશાન સાધતા, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા ગાંધીએ કહ્યું, "જે પેઢીનું ભવિષ્ય તમે બરબાદ કરી રહ્યા છો તે જ પેઢી તમારો હિસાબ કરશે."
શુક્રવારે અગાઉ, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઑફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ની નિષ્ફળતા પર મોદીનું મૌન અને શિક્ષણ મંત્રી કાર્યવાહી ન કરવી, એ દર્શાવે છે કે તેઓ ફક્ત તેમની સરકારના અસ્તિત્વની ચિંતા કરે છે, લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યની નહીં.
કોંગ્રેસ નેતા ગાંધીએ નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ-અંડરગ્રેજ્યુએટ (NEET-UG) આપનારા વિદ્યાર્થીઓ સાથેની તેમની અગાઉની વાતચીતનો વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો અને પેપર લીકના પગલે પરીક્ષા વ્યવસ્થા અંગે તેમની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
