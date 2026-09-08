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રાહુલ ગાંધીને ના મળી રાહત, બોમ્બે હાઇકોર્ટે સમન રદ કરવાનો કર્યો ઇનકાર

બોમ્બે હાઇકોર્ટે મંગળવારે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીને 2019માં જાહેર સમનને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 1:01 PM IST

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મુંબઇ: બોમ્બે હાઇકોર્ટે મંગળવારે કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીને 2019માં જાહેર સમનને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ સમન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરૂદ્ધ માનહાનિની ફરિયાદ મામલે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. પોતાના એક નિવેદનમાં રાહુલ ગાંધીએ PM મોદીને 'કમાન્ડર-ઇન-થીફ' (ચોરોના કમાન્ડર) કહ્યું હતું.

જસ્ટિસ એન.આર.બોરકરની સિંગલ બેન્ચે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના આદેશ વિરૂદ્ધ ગાંધીની અરજી ફગાવી દીધી હતી. જોકે, હાઇકોર્ટે મેજિસ્ટ્રેટની ફરિયાદ પર સુનાવણી છ અઠવાડિયા માટે ટાળવાનો પોતાનો 2021નો આદેશ જારી રાખ્યો હતો જેથી રાહુલ ગાંધીની અપીલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઇ શકે.

જસ્ટિસ બોરકરે કહ્યું કે કોર્ટને મેજિસ્ટ્રેટના આદેશમાં કોઇ 'ખામી કે ગેરકાયદેસર વાત' મળી નહતી, માટે તેમાં દખલ આપવાનું કોઇ કારણ નથી. હાઇકોર્ટે કહ્યું, 'આ કોર્ટના આદેશમાં કોઇ કમી મળી નહતી માટે અરજી ફગાવવામાં આવે છે.'

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગિરગાંવ મેજિસ્ટ્રેટના 28 ઓગસ્ટ, 2019ના તે આદેશને પડકાર્યો હતો જેમાં તેમના વિરૂદ્ધનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ આદેશ એમ.એચ.શ્રી શ્રીમાલની ફરિયાદ પર જાહેર કરવામાં આવી હતી જેને ખુદને સત્તાધારી ભાજપના સભ્ય ગણાવ્યા હતા.

કોંગ્રેસના નેતા વિરૂદ્ધ માનહાનિની ફરિયાદ 2018માં રાફેલ ફાઇટર જેટ ડીલને લઇને પીએમ મોદી વિરૂદ્ધ ગાંધીની 'કમાન્ડર-ઇન-થીફ' ટિપ્પણી માટે દર્જ કરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટે નવેમ્બર 2021માં મેજિસ્ટ્રેટને માનહાનિની ફરિયાદ પર સુનાવણી ટાળવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો જેનો અર્થ હતો કે કોંગ્રેસના નેતાને મેજિસ્ટ્રેટ સામે હાજર થવાની જરૂર નહતી.

ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે રાહુલ ગાંધીએ સપ્ટેમ્બર 2018માં રાજસ્થાનમાં એક સાર્વજનિક ભાષણમાં પીએમ મોદીની બદનામી કરી હતી. રાહુલ ગાંધીના વકીલ સુદીપ પસબોલા અને એડવોકેટ કુશર મોરે દલીલ કરી હતી કે ફરિયાદ પાયાવિહોણી હતી અને ફરિયાદ કરનારા પાસે તેને દાખલ કરવાનો કોઇ અધિકાર નહતો.

તેમણે કહ્યું કે ફરિયાદ કરનાર પીડિત પક્ષના નહતા અને માટે આવી ફરિયાદ દાખલ કરી શકતા નથી. શ્રીશ્રીમાલે પોતાની ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો કે પીએમ મોદી વિરૂદ્ધ રેલીમાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી સિવાય રાહુલ ગાંધીએ X એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો અને વડાપ્રધાનને 'કમાન્ડર-ઇન-થીફ' (ચોરોના કમાન્ડર) કહ્યું હતું. ફરિયાદ કરનાર અનુસાર, આ નિવેદનનો અર્થ ભાજપના તમામ સભ્યો અને પીએમ મોદી સાથે જોડાયેલા ભારતીય નાગરિકો પર ચોરીનો સીધો આરોપ લગાવવાનો હતો. શ્રીશ્રીમાલે હાઇકોર્ટમાં રાહુલ ગાંધીની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો.

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