રાહુલ ગાંધીનો PM મોદી અને અમિત શાહ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી આકરો પ્રહાર, CECનું રાજીનામું માંગ્યું
મીડિયા રિપોર્ટમાં બે ચૂંટણી કમિશ્નરો દ્વારા 14 વખત વાંધા ઉઠાવવાના દાવા બાદ રાહુલ ગાંધીએ સરકાર અને ECIને ઘેર્યા
Published : September 24, 2026 at 7:58 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને ભારતના મતને "બરબાદ" કરવા બદલ "દેશદ્રોહી" ગણાવ્યા હતા. તેમણે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના તાત્કાલિક રાજીનામાની માંગ કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે બુધવારે પ્રકાશિત થયેલા એક મીડિયા અહેવાલમાં ખુલાસો થયો હતો કે 10 મહિનાના ગાળામાં બે ચૂંટણી કમિશનરો, વિવેક સિંહ જોશી અને સુખબીર સિંહ સંધુએ SIR (સિસ્ટમ ફોર ઇલેક્ટોરલ રોલ) અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા લેવામાં આવેલા અન્ય પગલાં સંબંધિત બાબતો પર 14 વખત વાંધા ઉઠાવ્યા હતા. ગુરુવારે અહીં ઈન્દિરા ભવન ખાતે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી કમિશનર અને કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું અને આ પરિસ્થિતિને બંધારણ તેમજ દેશના કાનૂની માળખા પરનો હુમલો ગણાવ્યો હતો.
𝐃𝐞𝐬𝐡𝐝𝐫𝐨𝐡𝐢𝐬 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
A person who attacks the vote and fundamentally destroys India's democratic institutions is nothing less than a deshdrohi.
The fact is that the Prime Minister and the Home Minister of this country have attacked and destroyed… pic.twitter.com/sgDtjz1mSY
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે મોદી અને શાહ દ્વારા દેશ વિરુદ્ધ લેવામાં આવેલા પગલાંની તપાસ કરવામાં આવશે. કુમારની ટીકા કરતા તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) ના કૃત્યો ભારતીય રાષ્ટ્ર વિરુદ્ધના પગલાં સમાન હતા. ગાંધીએ સૂચન કર્યું હતું કે કુમારે 'સરકારી સાક્ષી' (અપ્રૂવર) બની જવું જોઈએ, કારણ કે તેમ કરવું એ રાષ્ટ્રવાદનું કાર્ય ગણાશે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ બંધારણ અને દેશના કાનૂની માળખા પરનો હુમલો છે. તમારે મતોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની હતી. આ વાતને નિર્ણાયક રીતે સાબિત કરવા માટે અમારી પાસે પૂરતી માહિતી છે. તેના પરિણામો આવશે. લોકશાહીનો નાશ થતો જોઈને અમે હાથ પર હાથ ધરીને બેસી રહીશું નહીં." ગાંધીએ ઉમેર્યું, "જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે અંગે વડાપ્રધાન મોદી અને ગૃહમંત્રી શાહ બંનેની તપાસ કરવામાં આવશે. તેઓ આ કાવતરાના મુખ્ય સૂત્રધાર છે અને દેશ સાથે તેમણે જે કર્યું છે તે બદલ તેમની તપાસ થશે."
In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that starts to resist any government. It doesn't spare anybody.— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
Indira Gandhi ji won the Bangladesh war and had immense popularity, and yet within a year or two, there was a massive anti-incumbency.
It happens to… pic.twitter.com/JnoWv8kX3I
રાહુલ ગાંધીએ કેટલાક વીડિયો બતાવ્યા અને લોકોને મોદી તથા શાહ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા લહેકા (ટોન) પર ધ્યાન આપવા કહ્યું. આ વીડિયોમાં શાહને એમ કહેતા સાંભળી શકાય છે કે ભાજપ 30 વર્ષ સુધી સત્તામાં રહેશે, અને વડાપ્રધાનને "અબકી બાર 400 પાર" નો નારો લગાવતા સાંભળી શકાય છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે લોકશાહી માળખામાં કામ કરતો કોઈ પણ રાજકીય નેતા આવા નિવેદનો ન કરી શકે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં સત્તાધારી પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરતું 'એન્ટી-ઇન્કમબન્સી' નામનું એક મૂળભૂત પરિબળ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે કોઈને પણ છોડતું નથી. રાહુલ ગાંધીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે ભારતમાં આ લહેર દરેક સરકારને અસર કરે છે, પરંતુ મોદી, શાહ અને ભાજપના કિસ્સામાં તે જાણે ગાયબ થઈ જતી હોય તેવું લાગે છે. ઉદાહરણ આપતા તેમણે નોંધ્યું હતું કે, ઈન્દિરા ગાંધીએ બાંગ્લાદેશ યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યો હોવા છતાં અને તેઓ અપાર લોકપ્રિયતા ધરાવતા હોવા છતાં, માત્ર એક કે બે વર્ષમાં જ તેમની વિરુદ્ધ પ્રબળ સત્તા વિરોધી લહેર ઊભી થઈ હતી.
રાહુલ ગાંધીના મતે, આ ઘટનાક્રમ પ્રાદેશિક કે રાષ્ટ્રીય - દરેક પક્ષને અસર કરે છે; તેમ છતાં, કોઈક રીતે તે નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને ભાજપને લાગુ પડતો નથી. તેમણે અવલોકન કર્યું હતું કે વ્યક્તિની લોકપ્રિયતા અને સરકારની કામગીરીને તો સમજી શકાય છે, પરંતુ તેમના કિસ્સામાં સત્તા વિરોધી લહેર જે રીતે સાવ ગાયબ થઈ જાય છે તે બાબત આશ્ચર્યજનક છે.
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