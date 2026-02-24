રાહુલ ગાંધીની PM મોદીને ચેલેન્જ- હિંમત હોય તો અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ કેન્સલ કરીને બતાવો
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલને ખેડૂતો સાથે વિશ્વાસઘાત ગણાવ્યો. તેમણે અંદરની વાત પણ શેર કરી.
Published : February 24, 2026 at 7:18 PM IST
ભોપાલ: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સમક્ષ સરેન્ડર કરી દીધું. ટ્રમ્પના દબાણ હેઠળ, પીએમ મોદીએ ટ્રેડ ડીલ પર સમાધાન કરવું પડ્યું. આ ટ્રેડ ડીલ કેબિનેટ કોઈ મંત્રીને વિશ્વાસમાં લીધા વિના કરવામાં આવી. કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ કે રાજનાથ સિંહ અને નીતિન ગડકરી સહિત અન્ય કોઈ મંત્રીને આની જાણ કરવામાં આવી ન હતી."
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરો પણ ચૂપચાપ આ ડીલનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. હું નરેન્દ્ર મોદીને ચેલેન્જ કરું છું કે ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ રદ કરીને બતાવો. તેઓ આ નહીં કરી શકે, કારણ કે તેમના પર ટ્રમ્પનું દબાણ છે."
यूथ कांग्रेस के साथियों.. आप 'बब्बर शेर' हो।— MP Congress (@INCMP) February 24, 2026
आप किसी से नहीं डरोगे। pic.twitter.com/MH1IJSdBZJ
રાહુલ ગાંધીએ યુએસ ટ્રેડ ડીલની ઈન્સાઈડ સ્ટોરી કહી
મંગળવારે ભોપાલમાં આયોજિત કોંગ્રેસ કિસાન ચૌપાલમાં, રાહુલ ગાંધીએ ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પાછળની સમગ્ર ઈન્સાઈડ સ્ટોરી જણાવી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "પીએમ મોદીના ટ્રમ્પ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારવાના બે મુખ્ય કારણો છે. પહેલું, એપસ્ટીનની ફાઈલ ખુલવાનો ડર, અને બીજું, યુએસમાં અદાણી સામે ફોજદારી કેસ."
नरेंद्र मोदी COMPROMISED हैं और ये उनकी आंखों में दिखता है। pic.twitter.com/ydRhGXGvJW— MP Congress (@INCMP) February 24, 2026
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "એપસ્ટીન કાંડમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરી અને ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના નામ સામે આવ્યા છે. આ પીએમ મોદી માટે ધમકી હતી કે જો ડીલ નહીં થાય તો વધુ ફાઇલો ખુલી શકે છે. આનાથી ડરીને, પીએમ મોદીએ ઉતાવળે ટ્રેડ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. અમેરિકામાં લાખો ફાઇલો છે. એપ્સ્ટિનની ફાઇલો બંધ પડેલી છે. તેમાં ઇમેઇલ, મેસેજ અને વીડિયો છે. ધમકાવવા માટે થોડા રિલીઝ કર્યા. મેસેજ એ હતો કે જો તમે અમારી વાત નહીં સાંભળો, તો તે ફાઇલોમાંથી આવી જ સામગ્રી જાહેર થતી રહેશે."
અદાણીને બચાવવા માટે ડીલ કરવામાં આવી
રાહુલ ગાંધીએ ટ્રેડ ડીલનું બીજું કારણ આપતા કહ્યું, "અમેરિકામાં અદાણી સામે ફોજદારી કેસ ચાલી રહ્યો છે. તેથી, અદાણી અમેરિકા કે યુરોપ જઈ શકતા નથી, કારણ કે તેમની ત્યાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનું નિશાન અદાણી નથી, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી છે. કારણ કે બધા જાણે છે કે અદાણી નરેન્દ્ર મોદીના ફાઇનાન્સર છે. જો અદાણીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવે છે, તો મોદી સંપૂર્ણપણે ખુલ્લા પડી જશે."
પીએમ મોદીએ ટ્રમ્પને ફોન કર્યો
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "ભારત સરકાર નહોતી ઈચ્છતી કે અમેરિકાની મોટી કંપનીઓ અહીં સોયા, કપાસ, મકાઈ અને કઠોળ વેચે. અહીંનો કોઈ ખેડૂત ઇચ્છતો ન હતો, ન તો નેતાઓ, અને ન તો ભારત સરકાર. 4 મહિના સુધી ચર્ચા અટકી ગઈ. મેં લોકસભામાં ભાષણ આપ્યું. મારું ભાષણ પૂરું થતાં જ વડા પ્રધાન જતા રહ્યા. તે જ સાંજે, કેબિનેટ સાથે સલાહ લીધા વિના, નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્રમ્પને ફોન કર્યો. ટ્રમ્પે પણ ટ્વિટ કર્યું કે, ભારતીય વડા પ્રધાને તેમને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ યુએસ-ભારત ડીલ પર હસ્તાક્ષર કરવા તૈયાર છે."
કેબિનેટ સાથે સલાહ લીધા વિના આ ડીલ કરવામાં આવી
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "તમે બધાએ ટીવી પર નરેન્દ્ર મોદીને લોકસભામાંથી ભાગતા જોયા. બીજા દિવસે, તેમણે ખોટું બહાનું કાઢ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની મહિલાઓ તેમના પર હુમલો કરવા જઈ રહી હતી. સત્ય એ છે કે વડા પ્રધાન લોકસભામાં ઊભા રહી શક્યા નહીં. તમારે શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને પૂછવું જોઈએ કે શું કેબિનેટે નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે ગડકરી કે રાજનાથને પૂછ્યું ન હતું. તેમણે ફક્ત ફોન કરીને કહ્યું કે તેઓ ડીલ કરવા તૈયાર છે. મોદીએ ભારતના ખેડૂતોને વેચી દીધા. તેમણે ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગ વેચી દીધો. તેમણે આપણો બધો ડેટા આપી દીધો."