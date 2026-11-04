દેશદ્રોહ અને વિદેશી જોડાણના મુદ્દે રાહુલ ગાંધીએ PM મોદીને ખુલ્લી ચર્ચાનો આપ્યો પડકાર
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ નાણાકીય વ્યવસ્થા, અમેરિકી કરાર, અદાણી અને એપ્સ્ટીન જેવા મુદ્દાઓ પર વડા પ્રધાન મોદીને ખુલ્લી ચર્ચા માટે પડકાર્યા છે.
Published : November 4, 2026 at 7:27 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખુલ્લી ચર્ચા માટેનો પડકાર વધુ તીવ્ર બનાવ્યો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'એક્સ' પર એક પોલ શરૂ કરીને યુવા ભારતીયોને પૂછ્યું કે શું તેઓ બંને નેતાઓને એકબીજાની સામે બેસીને ચર્ચા કરતા જોવા માગે છે.
'એક્સ' પરની એક પોસ્ટમાં ગાંધીએ ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓ રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી અને શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ તેમજ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને ટૅગ કર્યા. તેમણે આ નેતાઓને વડા પ્રધાનને પોતાનો પડકાર સ્વીકારવા સમજાવવા અપીલ કરી.
24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी। It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji. You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections? Let’s do this as soon as possible. Daro mat! We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge. There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly. Let the truth come out. Let everything be crystal clear. You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear. You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me. But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too. Happy Diwali, Modi ji.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
પોલમાં બે વિકલ્પો છે: 'હા-મોદીજી, ડરશો નહીં' અને 'ના-મોદીજી ડરી ગયા'. આ દ્વારા ગાંધીએ વડા પ્રધાન પર નિશાન સાધ્યું. તેમની આ તાજી પોસ્ટ વિદેશી જોડાણો અંગેના આરોપો પર પીએમ મોદીને ખુલ્લી ચર્ચાનો પડકાર આપ્યા બાદ આવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ચર્ચા કોઈ પણ સ્થળે થઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના (RSS) વડા મોહન ભાગવતને નિર્ણાયક તરીકે રાખવાનું પણ સૂચવ્યું હતું.
'એક્સ' પરની અગાઉની પોસ્ટમાં ગાંધીએ કહ્યું હતું કે તેમના પ્રથમ પડકારને 24 કલાક થઈ ગયા છે. તેમણે વડા પ્રધાનને મીડિયા અને યુવાનોની હાજરીમાં જાહેરમાં સામસામે ચર્ચા કરવા અપીલ કરી હતી.
ગાંધીએ લખ્યું હતું: "મોદીજી, તમને પડકાર આપ્યાને 24 કલાક થઈ ગયા છે. તમે કહો છો કે વિપક્ષ રાષ્ટ્રવિરોધી છે. કોઈ પણ મંચ કે સ્થળ પસંદ કરો અને મારી સાથે ચર્ચા કરો-કોણ રાષ્ટ્રવિરોધી છે? વિદેશી તાકાતો સાથે કોના સંબંધો છે? અને એ સંબંધોનું સ્વરૂપ શું છે? ચાલો, આ ચર્ચા શક્ય તેટલી વહેલી તકે કરીએ."
'ડરશો નહીં!' એવું કહેતાં ચર્ચાનું સ્વરૂપ સૂચવતાં કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે બંને નેતાઓ એક ટેબલ સામે બેસી શકે છે અને વડા પ્રધાન ચર્ચા માટે સંચાલક પસંદ કરવા સ્વતંત્ર રહેશે. તેમણે કહ્યું: "અમે બંને ત્યાં હોઈશું. મીડિયા ત્યાં હશે. દેશના યુવાનો ત્યાં હશે. એક ટેબલ હશે. તમે એક બાજુ બેસશો અને હું બીજી બાજુ. તમે જેને ઇચ્છો તેને નિર્ણાયક બનાવી શકો છો. મોહન ભાગવતજીને પણ નિર્ણાયક બનાવી શકો છો."
તેમણે કહ્યું: "નાણાકીય વ્યવસ્થા અને તેનું માળખું, અમેરિકી કરાર કેવી રીતે થયો, શા માટે થયો અને આટલી ઉતાવળમાં શા માટે થયો, તમે એકલા હાથે કરાર શા માટે કર્યો અને કેબિનેટને કેમ જાણ ન કરી, અદાણીનો કેસ શા માટે બંધ કરવામાં આવ્યો, એપ્સ્ટીન-આવા અનેક મુદ્દાઓ પર સવાલો હશે.
"આ બધા મુદ્દાઓ પર આપણે ખુલ્લેઆમ વાત કરીશું. સત્ય બહાર આવવા દો. બધું એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જશે."
ગાંધીએ વડા પ્રધાનને તેમના આરોપો બદલ તેમની સામે માનહાનિનો કેસ કરવાની પણ પડકાર ફેંક્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમની સામે પહેલેથી જ આવા અનેક કેસ ચાલી રહ્યા છે.
"તમે મારા પર આરોપ લગાવો છો ને? તો સામે આવો. બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે. તમે અન્ય કેસોમાં મારી સામે માનહાનિના દાવા કર્યા છે. મારી સામે આશરે 45 માનહાનિના કેસ છે, એવું મને લાગે છે. પરંતુ આ ચર્ચામાં વિદેશી જોડાણો અંગેના સવાલ પર તમે માનહાનિનો કેસ કર્યો નથી. આગળ આવો, એક કેસ દાખલ કરો. તેના પર પણ આપણે ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરીશું. દિવાળીની શુભેચ્છા, મોદીજી," ગાંધીએ કહ્યું.
ગાંધીના પડકારોની આ શ્રેણી તેમના અગાઉના આરોપો બાદ આવી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પીએમ મોદી વિદેશી સહાયથી વડા પ્રધાન બન્યા અને પદ પર ટકી રહ્યા છે, તેમજ ભારતની નાણાકીય વ્યવસ્થા વિદેશી તાકાતોના નિયંત્રણમાં અને તેમના ટેકાથી ચાલે છે.
રાહુલ ગાંધીએ પોતાની અગાઉની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું: "મિસ્ટર મોદી, દેશ સાથે જૂઠું બોલવાનું બંધ કરો. તમે વિદેશી મદદને કારણે વડા પ્રધાન બન્યા છો.
"વિદેશી મદદને કારણે જ તમે વડા પ્રધાન તરીકે ટકી રહ્યા છો. તમારી નાણાકીય વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે વિદેશીઓના નિયંત્રણમાં છે અને તેમના ટેકાથી ચાલે છે. વિદેશી સોશિયલ મીડિયા પણ તમને સંપૂર્ણ ટેકો આપે છે. હું તમને આ મુદ્દે ખુલ્લી ચર્ચાનો પડકાર આપું છું.
"કોઈ પણ મંચ પર, ગમે ત્યારે. તમારામાં હિંમત હોય તો આવો. તમે હિંમત નહીં કરો, કારણ કે તમે મારા વિશે જે કંઈ જાણો છો તેનાથી ડરો છો."
આ ટકરાવ વડા પ્રધાન મોદીએ ગુજરાતમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સ્ટેચ્યૂ ઑફ યુનિટી ખાતે યોજાયેલા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમમાં કરેલી ટિપ્પણી બાદ થયો હતો.
તેમણે વિપક્ષની ટીકા કરતાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે લોકશાહી જવાબદારીઓ નિભાવવાને બદલે તે અવરોધક શક્તિ બની ગયું છે. પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે કેટલીક શક્તિઓ દેશને વિભાજિત કરવાનું કાવતરું ઘડી રહી છે. તેમણે વિદેશી તાકાતો તરફથી મળતા કથિત ટેકા અને વિદેશમાં થતી તેમની પ્રવૃત્તિઓ અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો...