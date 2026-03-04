રાહુલ ગાંધીએ પાર્ટી કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ સાથે હોળીની ઉજવી કરી
રાહુલ ગાંધીએ બધાને પ્રેમથી ભરેલી અને નફરતને દૂર કરતી હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી.
Published : March 4, 2026 at 3:48 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે પાર્ટીના મુખ્ય કાર્યાલયમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે હોળીની ઉજવી કરી હતી. આ ઉજવણી AICCના 24, અકબર રોડ પર થઈ, જ્યાં કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓ અને સમર્થકોએ રાહુલજીને રંગોથી રંગી નાખ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ પણ બધા પર રંગ લગાવ્યા અને ગુલાલથી ભરી દીધા હતા. તેમણે બધાને પ્રેમથી ભરેલી અને નફરતને દૂર કરનારી હોળીની શુભેચ્છા આપી.
રાહુલ ગાંધીએ X પર ફોટા શેર કરતાં લખ્યું, "રંગો અને પ્રેમના તહેવાર હોળી પર આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હોળીના રંગો તમારા જીવનને નવી આશાઓ, નવો ઉત્સાહ અને અસંખ્ય ખુશીઓથી ભરી દે." આ ઉજવણીમાં ઘણા કાર્યકર્તાઓ અને પત્રકારો પણ હાજર હતા. આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો માહોલ હતો.
रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2026
होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दे। pic.twitter.com/sp10UNSl7v
કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે હોળી આપણા રંગીન અને બહુસાંસ્કૃતિક સમાજનું પ્રતીક છે. તે વિવિધતામાં એકતા, ભાઈચારો અને સંવાદિતાની ઉજવણી કરે છે. "આ આનંદના પ્રસંગે અંતરને દૂર કરે, તમારું જીવન ખુશીના રંગોથી ભરેલું રહે," એમ તેમણે લખ્યું.
होली हमारे बहुरंगी, बहु-सांस्कृतिक समाज की आत्मा को अभिव्यक्त करने वाला पर्व है। यह विविधताओं में एकता, आपसी सद्भाव और भाईचारे की उस परंपरा का उत्सव है, जो सदियों से हमारी सभ्यता की पहचान रही है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 4, 2026
दूरियों को मिटाने वाले इस उल्लासपूर्ण अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।… pic.twitter.com/YGEJbQOngj
પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ પણ શુભેચ્છા આપી. તેમણે કહ્યું, "આનંદ, ઉત્સાહ, ખુશી અને ભાઈચારાના રંગોથી ભરેલા એકતાના તહેવાર હોળી માટે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. દરેકને ગળે લગાવો અને ખુશીઓ વહેંચો. દેશના તમામ લોકોને હોળીની શુભકામનાઓ!"
उमंग, उत्साह, उल्लास, मिठास एवं बंधुत्व के विविध रंगों से सराबोर मेलजोल के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 4, 2026
होली अपने परिवार, दोस्त, समाज के साथ-साथ सबको प्रेम से गले लगाने का महापर्व है। सबको गले लगाइए एवं सबके साथ खुशियां बाटिये। सब देशवासियों के लिए होली शुभ हो! pic.twitter.com/gRAnzdApST
આ ઉજવણીએ પાર્ટી કાર્યકર્તાઓમાં નવો ઉત્સાહ ભર્યો અને પ્રેમ તથા એકતાનો સંદેશ આપ્યો.
