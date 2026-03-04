ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધીએ પાર્ટી કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ સાથે હોળીની ઉજવી કરી

રાહુલ ગાંધીએ બધાને પ્રેમથી ભરેલી અને નફરતને દૂર કરતી હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી.

રાહુલ ગાંધીએ નવી દિલ્હીમાં પાર્ટી કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસી કાર્યકરો સાથે હોળીની ઉજવણી કરી.
રાહુલ ગાંધીએ નવી દિલ્હીમાં પાર્ટી કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસી કાર્યકરો સાથે હોળીની ઉજવણી કરી. (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 3:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે પાર્ટીના મુખ્ય કાર્યાલયમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે હોળીની ઉજવી કરી હતી. આ ઉજવણી AICCના 24, અકબર રોડ પર થઈ, જ્યાં કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓ અને સમર્થકોએ રાહુલજીને રંગોથી રંગી નાખ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ પણ બધા પર રંગ લગાવ્યા અને ગુલાલથી ભરી દીધા હતા. તેમણે બધાને પ્રેમથી ભરેલી અને નફરતને દૂર કરનારી હોળીની શુભેચ્છા આપી.

રાહુલ ગાંધીએ X પર ફોટા શેર કરતાં લખ્યું, "રંગો અને પ્રેમના તહેવાર હોળી પર આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હોળીના રંગો તમારા જીવનને નવી આશાઓ, નવો ઉત્સાહ અને અસંખ્ય ખુશીઓથી ભરી દે." આ ઉજવણીમાં ઘણા કાર્યકર્તાઓ અને પત્રકારો પણ હાજર હતા. આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો માહોલ હતો.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે હોળી આપણા રંગીન અને બહુસાંસ્કૃતિક સમાજનું પ્રતીક છે. તે વિવિધતામાં એકતા, ભાઈચારો અને સંવાદિતાની ઉજવણી કરે છે. "આ આનંદના પ્રસંગે અંતરને દૂર કરે, તમારું જીવન ખુશીના રંગોથી ભરેલું રહે," એમ તેમણે લખ્યું.

પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ પણ શુભેચ્છા આપી. તેમણે કહ્યું, "આનંદ, ઉત્સાહ, ખુશી અને ભાઈચારાના રંગોથી ભરેલા એકતાના તહેવાર હોળી માટે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. દરેકને ગળે લગાવો અને ખુશીઓ વહેંચો. દેશના તમામ લોકોને હોળીની શુભકામનાઓ!"

આ ઉજવણીએ પાર્ટી કાર્યકર્તાઓમાં નવો ઉત્સાહ ભર્યો અને પ્રેમ તથા એકતાનો સંદેશ આપ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. દેશભરમાં હોળી-ધૂળેટીના પર્વની ધૂમ, ઠેર ઠેર રંગોત્સવનો જામ્યો રંગ, રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સહિત PM મોદીએ દેશવાસીઓને પાઠવી શુભેચ્છા
  2. અમરેલીમાં રંગબેરંગી ગુલાલ અને ડીજેના તાલ સાથે ધૂળેટીની શાનદાર ઉજવણી, મંત્રી અને સાંસદ પણ રંગે રંગાયા

TAGGED:

RAHUL GANDHI
CONGRESS HOLI CELEBRATION
AICC OFFICE EVENT
HOLI WISHES 2026
RAHUL GANDHI CELEBRATES HOLI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.