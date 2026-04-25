ETV Bharat / bharat

રાહુલ ગાંધીએ RSSને 'રાષ્ટ્રીય સરેન્ડર સંઘ' ગણાવ્યું, કહ્યું - રામ માધવની યુએસ ટિપ્પણી 'ચાટુકારિતા' દર્શાવે છે

અમેરિકામાં RSS નેતા રામ માધવ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો કે આ સંગઠન વાસ્તવમાં 'રાષ્ટ્રીય સરેન્ડર સંઘ' છે.

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી (ફાઈલ ફોટો - ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના વરિષ્ઠ નેતા રામ માધવે અમેરિકામાં એક પેનલ ચર્ચા દરમિયાન કરેલી ટિપ્પણીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા, તેમને સંગઠનના "અસલી સ્વરૂપ" ના સૂચક તરીકે વર્ણવ્યા.

ગાંધીએ RSS પર "રાષ્ટ્રીય સરેન્ડર સંઘ" હોવાનો આરોપ લગાવ્યો અને સંગઠનને "નકલી" ગણાવ્યું. X પર એક પોસ્ટ શેર કરતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું: "રાષ્ટ્રીય સરેન્ડર સંઘ. નાગપુરમાં નકલી રાષ્ટ્રવાદ. અમેરિકામાં સંપૂર્ણપણે ચાટુકારિતા. રામ માધવે સંઘનો સાચો ચહેરો જ ઉજાગર કર્યો છે."

વોશિંગ્ટન, ડી.સી.માં હડસન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના "ન્યૂ ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ"માં પેનલ ચર્ચામાં રામ માધવે ભાગ લીધાના એક દિવસ પછી કોંગ્રેસ નેતાની આ ટિપ્પણી આવી. આ ચર્ચામાં રાજદૂત કર્ટ કેમ્પબેલ અને એલિઝાબેથ થ્રેલકેલ્ડ પણ જોડાયા હતા. ચર્ચાનો વિષય "અમેરિકા-ભારત સંબંધો માટે નવા રસ્તાઓ" હતો.

ચર્ચા દરમિયાન, રામ માધવે ઉર્જા અને વેપાર અંગે ભારતના નિર્ણયો અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે, વિપક્ષ તરફથી નોંધપાત્ર ટીકા થયા બાદ, દેશ ઈરાન અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા સંમત થયો હતો. ખાસ કરીને, ભારત ઈરાન પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા સંમત થયું. વધુમાં, વધુ વાંધો ઉઠાવ્યા વિના, ભારતે પણ 50 ટકા ટેરિફ માટે સંમતિ આપી.

તો, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે કામ કરવાના સંદર્ભમાં ભારત ક્યાં ઓછું પડી રહ્યું છે? તેમણે ચર્ચા દરમિયાન આ અવલોકન કર્યું. તેમની ટિપ્પણીઓ પર થયેલી ટીકા બાદ, રામ માધવે સ્પષ્ટતા જારી કરી. તેમણે સ્વીકાર્યું કે પેનલ ચર્ચા દરમિયાન તેમણે જે કહ્યું હતું તે "તથ્યપૂર્ણ રીતે ખોટું" હતું.

તેમણે કહ્યું, "મેં જે કહ્યું તે ખોટું હતું. ભારત ક્યારેય રશિયાથી તેલ આયાત બંધ કરવા સંમત થયું નહીં. વધુમાં, તેણે 50 ટકા ટેરિફ લાદવાનો સખત વિરોધ કર્યો. હું બીજા પેનલિસ્ટ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાનો મર્યાદિત જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. જો કે, તે નિવેદન તથ્યપૂર્ણ રીતે ખોટું હતું. હું આ માટે માફી માંગુ છું."

અગાઉ, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, ક્રૂડ ઓઇલ, પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને LPG ના સંદર્ભમાં, ભારત તેના વર્તમાન સ્ટોક સ્તરને ધ્યાનમાં રાખીને ખૂબ જ આરામદાયક સ્થિતિમાં છે. સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો હતો કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી ઉદ્ભવતા પુરવઠામાં કોઈપણ સંભવિત અછતને પહોંચી વળવા માટે ભારત વિશ્વના અન્ય ભાગોમાંથી તેલ પુરવઠો વધારશે.

સૂત્રોએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે ભારત 2022 થી રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી રહ્યું છે. 2022 માં, રશિયામાંથી આયાત ભારતની કુલ આયાતના 0.2 ટકા હતી; જોકે, [ચાલુ વર્ષના] ફેબ્રુઆરીમાં, રશિયામાંથી આયાત વધીને દેશની કુલ આયાતના 20 ટકા થઈ ગઈ. ભારતના ક્રૂડ ઓઇલનો આશરે 40 ટકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે, જ્યારે બાકીનો 60 ટકા અન્ય ચેનલોમાંથી મેળવવામાં આવે છે.

TAGGED:

RASHTRIYA SURRENDER SANGH
RSS RASHTRIYA SURRENDER SANGH
RAM MADHAV
US REMARK
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.