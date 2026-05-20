રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રીને "ગદ્દાર" કહ્યા; તેમણે કહ્યું, "દેશમાં આર્થિક તોફાન આવી રહ્યું છે"

રાહુલ ગાંધીએ રાયબરેલીમાં કહ્યું કે આગામી 3-4 મહિનામાં, મોંઘવારી એવી હશે જે તમે તમારા જીવનમાં ક્યારેય નહીં જોઈ હોય.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 3:09 PM IST

રાયબરેલી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી. તેમણે પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને "ગદ્દાર" કહ્યા. રાયબરેલીની મુલાકાતના બીજા દિવસે રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું.

વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ રાયબરેલીમાં કહ્યું કે આગામી 3-4 મહિનામાં એવી મોંઘવારી થશે જે તમે તમારા જીવનમાં ક્યારેય નહીં જોઈ હોય. તેલ, ગેસ અને ખાતર ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ થશે નહીં. આ મોંઘવારીના સૌથી મોટા ભોગ આપણા ખેડૂતો, યુવાનો અને મહિલાઓ બનશે.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને એવી આર્થિક સ્થિતિમાં છોડી દીધો છે કે તેને પાછું મેળવવું મુશ્કેલ બનશે. તેમણે દેશને મૂડીવાદીઓને વેચી દીધો છે. નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના બંધારણને ફાડી નાખ્યું છે અને તેને ફેંકી દીધું છે. હવે, એવું આર્થિક તોફાન આવી રહ્યું છે કે તેનાથી કોઈ બચી શકશે નહીં. પછી નરેન્દ્ર મોદી ટીવી પર આવશે અને રડશે.

આંબેડકર અને વીરા પાસીને યાદ કર્યા: રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આજે આપણે વીરા પાસીજીને યાદ કરી રહ્યા છીએ. આંબેડકર અને વીરપાસીની વિચારધારાનું યોગ્ય રીતે રક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું નથી. આપણી સામે જ બંધારણ પર હુમલો થઈ રહ્યો છે.

બંધારણ એ ફક્ત એક પુસ્તક નથી. તે એક વિચારધારા છે જે આંબેડકર, વીરપાસી અને મહાત્મા ગાંધીના લોહીમાં હતી. જ્યારે આપણી નજર સમક્ષ આ વિચારધારાનું અપમાન થાય છે, ત્યારે આપણે ચૂપ રહીએ છીએ.

RSS ખુલ્લેઆમ બંધારણ પર હુમલો કરે છે. જે લોકો આંબેડકરની પ્રતિમાને નમન કરે છે તેઓ જ તેમનું અપમાન કરે છે. તેઓ વિચારધારા પર હુમલો કરે છે. જ્યારે બંધારણને ફાડીને તમારી સામે ફેંકવામાં આવે છે, ત્યારે તમે ચૂપ રહો છો. તેનું રક્ષણ કરવું તમારી ફરજ છે.

PM મોદી પર હુમલો: રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે વિદેશ ન જાઓ, સોનું ન ખરીદો, ઇલેક્ટ્રિક કાર ન ખરીદો, અને પછી પોતે વિદેશ જાય છે. PM મત ચોરી કરે છે, જાતિ વસ્તી ગણતરી કરાવતા નથી, અને દેશને અદાણી અને અંબાણીને વેચી દે છે. આપણે આંબેડકર અને વીરપાસીની વિચારધારાનું રક્ષણ કરવું પડશે.

રાયબરેલીની મુલાકાતના બીજા દિવસે, રાહુલ ગાંધીએ ભૂમાઉ ગેસ્ટ હાઉસ ખાતે સમાજના વિવિધ વર્ગો સાથે મુલાકાત કરી. વિવિધ પ્રતિનિધિમંડળો સાથે મુલાકાત કર્યા પછી, રાહુલ ગાંધીએ રાહી બ્લોકના લોધવારી ગામની મુલાકાત લીધી અને અમર શહીદ વીરા પાસીની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું. ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ બહુજન સ્વાભિમાન સભાને સંબોધિત કરી.

ભારે ગરમી છતાં, કોંગ્રેસના સમર્થકોની મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. આખો પંડાલ "રાહુલ ગાંધી ઝિંદાબાદ" ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યો. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અજય રાય, સાંસદ તનુજ પુનિયા, ધારાસભ્ય આરાધના મિશ્રા, રાષ્ટ્રીય સચિવ સુશીલ પાસી, અમેઠીના સાંસદ કિશોરી લાલ શર્મા, કોંગ્રેસ અનુસૂચિત જાતિ પાંખના પ્રમુખ રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ, દીપક સિંહ, ડૉ. મનીષ સિંહ, પંકજ તિવારી અને અન્ય ઘણા કોંગ્રેસ નેતાઓ પણ સ્ટેજ પર હાજર હતા.

રાહુલ ગાંધી અમેઠી માટે રવાના થયા: કાર્યક્રમ પછી, રાહુલ ગાંધી તેમના અમેઠી સંસદીય મતવિસ્તાર તરફ પ્રયાણ કર્યું. અમેઠીમાં, રાહુલ ગાંધી મુન્શીગંજમાં સંજય ગાંધી હોસ્પિટલમાં 22 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે સ્થાપિત યુએસજી મશીનનું ઉદ્ઘાટન કરશે. તેઓ ગૌરીગંજ અને અમેઠીમાં પાર્ટી કાર્યકરો સાથે પણ બેઠક કરશે. તેઓ કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ યોગેન્દ્ર મિશ્રાના ઘરે પહોંચશે અને તેમના પરિવારના સભ્યોને મળશે.

