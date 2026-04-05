આસામની રેલીમાં રાહુલ ગાંધીનાં BJP પર આકરા પ્રહાર, હિમંત બિસ્વા શર્મા દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી, કોંગ્રેસ આવતાં કાર્યવાહી કરશે
રાહુલ ગાંધીએ એક રેલીમાં મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા પર દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.
Published : April 5, 2026 at 5:20 PM IST
બિશ્વનાથ ચરિયાલી (આસામ): કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા છે. રવિવારે બિશ્વનાથ ચરિયાલીમાં એક જાહેર રેલીને સંબોધતાં તેમણે મુખ્યમંત્રી શર્માને દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી ગણાવ્યા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસની સરકાર બનતાં જ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઝુબિન ગર્ગનો ઉલ્લેખ કરીને વિચારધારા સમજાવી
રાહુલ ગાંધીએ પ્રખ્યાત સંગીતકાર ઝુબિન ગર્ગનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે કોંગ્રેસની વિચારધારા ઝુબિન ગર્ગની વિચારધારાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે કહ્યું, "ઝુબિન ગર્ગે પોતાનું આખું જીવન આસામના લોકોને એક કરવા માટે સમર્પિત કર્યું, અને તેમણે ક્યારેય કોઈની સાથે અન્યાય કર્યો નહીં. કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિચારધારા સમાન છે - નફરત સામે પ્રેમ ફેલાવવાની."
असम एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग धर्म, जाति, विचारधारा के लोग रहते हैं।— Congress (@INCIndia) April 5, 2026
आपने मुझे गोरखा का चिन्ह दिया है। आप सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, आपने देश को बहुत कुछ दिया है।
यहां की हर कम्युनिटी असम की ताकत है।
મુખ્યમંત્રી પર ભ્રષ્ટાચારનો ગંભીર આરોપ
કોંગ્રેસ નેતાએ મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા પર નિશાન સાધતાં કહ્યું કે તેઓ દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રાજ્યમાં શર્માના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકાર લોકો અને સમુદાયો વચ્ચે નફરત ફેલાવી રહી છે. ગાંધીએ કહ્યું, "તેમને થોડા દિવસો બોલવા દો. તે પછી, આસામમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે અને કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, ભલે તે માફી માંગે."
મોદી-શાહ પર પણ સાધ્યું નિશાન
રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર પણ હુમલો કર્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આસામના સંસાધનો ઉદ્યોગપતિઓને "ટેકો" માટે સોંપવામાં આવી રહ્યા છે. ગાંધીએ કહ્યું, "દિલ્હીમાં બેઠેલા તેમના વ્યવસાયિક ભાગીદારો, અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદીએ તમને પોતાનું વ્યક્તિગત એટીએમ બનાવી દીધું છે."
असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा के करप्शन की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है।— Congress (@INCIndia) April 5, 2026
असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं- हिमंता वही करते हैं।
हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने करप्शन में पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया है, जिससे अब वो भी… pic.twitter.com/hnMjBkhVtI
કોર્પોરેટ જૂથો માટે કામ કરવાનો આક્ષેપ
તેમણે રાજ્યના નેતૃત્વ પર આસામના લોકોના બદલે ચોક્કસ કોર્પોરેટ જૂથોના ફાયદા માટે કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. ગાંધીએ કહ્યું કે ભાજપ સરકાર સામાન્ય લોકોના હિતોને અવગણી રહી છે.
કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોના મુખ્ય વચનો
રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે તેમાં અનેક કલ્યાણકારી વચનો આપવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "આસામમાં સરકાર બનાવતાની સાથે જ, અમે આસામ માટે લીધેલા 6 નિર્ણયોનો અમલ કરીશું."
नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंता ने असम को BJP का ATM बना दिया है।— Congress (@INCIndia) April 5, 2026
BJP आपकी जमीनें किसी बहाने से छीनकर अडानी-अंबानी-रामदेव को सौंप देती है, जिसके बदले BJP को करोड़ों-अरबों रुपए दिए जाते हैं।
મુખ્ય વચનોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
આસામમાં 6 સમુદાયોને અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)નો દરજ્જો આપવામાં આવશે.
ઉપલા આસામના ચાના બગીચાના કામદારો માટે 450 રૂપિયા દૈનિક વેતનનો પ્રસ્તાવ.
દરેક મહિલાને કોઈપણ શરત વિના તેમના બેંક ખાતામાં માસિક રોકડ ટ્રાન્સફર મળશે.
જે લોકો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગે છે તેમને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.
આસામની ચૂંટણીને લઈને ગરમાયો રાજકીય માહોલ
રાહુલ ગાંધીના આ હુમલાઓ એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે આસામમાં ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. કોંગ્રેસ રાજ્યમાં સત્તામાં પરત ફરવા માટે સખત પ્રયાસ કરી રહી છે. ભાજપ અને મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા તરફથી હજુ સુધી રાહુલ ગાંધીના આરોપો પર કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
