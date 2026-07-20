'152 પેપર લીક નિષ્ફળ શિક્ષામંત્રીનું રાજીનામું પણ નથી લઈ શકતા, સૌથી યુવા વિરોધી PM'
વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા મારપીટના મામલે રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. સંપૂર્ણ સ્ટોરી વાંચો.
Published : July 20, 2026 at 8:49 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે દિલ્હીમાં પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા બળપ્રયોગની નિંદા કરી હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇતિહાસના સૌથી યુવા વિરોધી વડા પ્રધાન છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન મોદીએ યુવાનોની વાત સાંભળવી જોઈએ અને તેમની માંગણીઓ સ્વીકારવી જોઈએ.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક વીડિયો પોસ્ટ કરીને રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, "વડા પ્રધાન મોદી ભારતના ઇતિહાસના સૌથી યુવા વિરોધી વડા પ્રધાન છે. તેઓ એટલા યુવા વિરોધી છે કે તેઓ નિષ્ફળ શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું પણ લઈ શકતા નથી."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "152 પેપર લીક. 7.5 કરોડ વિદ્યાર્થીઓ પ્રભાવિત થયા. અને એક પણ દોષિત વ્યક્તિને સજા નથી થઈ. કોને સજા થઈ? મહેનતુ યુવાનોને અને જ્યારે આ યુવાનોએ શિક્ષણ વિશે વાજબી પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા, ત્યારે તેમને લાઠીઓ અને અટકાયતનો સામનો કરવો પડ્યો. લીક માટે જવાબદાર ગુનેગારો ખુલ્લેઆમ ફરે છે, જ્યારે વાજબી મુદ્દાઓ ઉઠાવતા વિદ્યાર્થીઓને ખેંચીને લઈ જવામાં આવે છે અને માર મારવામાં આવે છે."
વીડિયોમાં, રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે, આ સરકાર ફક્ત યુવાનોને નિષ્ફળ બનાવી રહી નથી - તે તેમના પર કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં વિરોધ કરી રહેલા યુવક-યુવતીઓ ગુનેગાર નથી અને તેમની માંગણીઓ વાજબી છે.
કોંગ્રેસના નેતાએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, પોલીસની કાર્યવાહી ખૂબ જ નિંદનીય છે અને તેમણે વડા પ્રધાનને યુવાનોની માંગણીઓ સ્વીકારવા વિનંતી કરી હતી.
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CauJPa) ના વિરોધ દરમિયાન પોલીસ કાર્યવાહી વચ્ચે ઘણા લોકો વિખેરાઈ ગયા હતા, ત્યાં એક પ્રદર્શનકારી પોતાની જગ્યાએ ઊભો રહ્યો. તે વારંવાર પોલીસને કહેતો રહ્યો, "મારો સર, મારો," અને પોલીસકર્મીઓની કાર્યવાહી છતાં પણ પાછળ હટ્યો નહીં.
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