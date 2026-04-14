એપસ્ટીન કેસને કારણે ટ્રમ્પે મોદીને બંદી બનાવી લીધા છે: રાહુલ ગાંધી
પશ્ચિમ બંગાળના રાયગંજમાં એક રેલી સંબોધિત કરતા ગાંધીએ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન સતત નફરત ફેલાવે છે અને હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોના નામે વિભાજનકારી રાજકારણ કરે છે
Published : April 14, 2026 at 5:49 PM IST
કોલકાતા: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે પશ્ચિમ બંગાળના રાયગંજમાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરી, જેમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે RSS અને BJP દેશમાં નફરતની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપીને ભારતીય બંધારણનો નાશ કરવા માંગે છે. તેમની આ રેલી પશ્ચિમ બંગાળમાં યોજાનારી આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીના અનુસંધાને હતી.
રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કરતા દાવો કર્યો હતો કે જ્યારે પણ વડાપ્રધાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળે છે, ત્યારે તેઓ તેમને "સર" કહીને સંબોધે છે. વધુમાં, તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ટ્રમ્પ પોતાનો આખો દિવસ વડાપ્રધાનને ગાળો આપવામાં વિતાવે છે, ભારતીય વડાપ્રધાનની કારકિર્દી બે મિનિટમાં ખતમ કરવાની ધમકી પણ આપે છે - છતાં, વડાપ્રધાન મોદી તેમને ભેટી રહ્યા છે. રાહુલે કહ્યું કે "એપસ્ટીન" કેસને કારણે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ વડાપ્રધાન મોદીને લગભગ બંધક બનાવી રાખ્યા છે.
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "એક તરફ, ભારતમાં, મહાત્મા ગાંધી, જવાહરલાલ નેહરુ અને બી.આર. આંબેડકર જેવા મહાનુભાવો ક્યારેય કોઈની સામે ઝૂક્યા નહીં; તેમણે પોતાના ગુનાઓ માટે 15 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા, પરંતુ ક્યારેય પોતાના સિદ્ધાંતો છોડ્યા નહીં. બીજી તરફ, વડાપ્રધાન સતત નફરત ફેલાવે છે અને હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોના નામે વિભાજનકારી રાજકારણ કરે છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેતી નથી; તેનું મુખ્ય ધ્યાન બધાને સાથે લઈને ચાલવાનું છે."
રેલી દરમિયાન, તેમણે સંસદમાં બનેલી એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "હું લોકસભામાં ભાષણ આપી રહ્યો હતો, જ્યાં હું એપસ્ટીન મુદ્દા સહિત અનેક વિષયો પર ચર્ચા કરી રહ્યો હતો. તમે બધાએ એપસ્ટીન વિશે સાંભળ્યું જ હશે. નરેન્દ્ર મોદી તેમની '56 ઇંચની છાતી' વિશે બડાઈ મારે છે, છતાં તેઓ મારી ટિપ્પણીથી ગભરાઈ ગયા હતા. તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને દરમિયાનગીરી કરવા અને મને ચૂપ કરવા કહ્યું. તેમણે વારંવાર મને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો; આખરે, તેમ કરવામાં અસમર્થ, તેઓ સંસદ છોડીને ચાલ્યા ગયા."
વડાપ્રધાને દેશ સાથે દગો કર્યો છે: રાહુલ ગાંધી
રાહુલે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે વડાપ્રધાન મોદીએ ભારત સાથે દગો કર્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે વડાપ્રધાને અમેરિકા સાથે કરેલા કરારો ભાજપને નુકસાન પહોંચાડી શકે નહીં, પરંતુ તેમણે દેશને ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. પોતાના અગાઉના નિવેદનને પુનરાવર્તિત કરતા તેમણે કહ્યું કે, ટ્રમ્પ મોદીને નિયંત્રિત કરે છે; તેથી, વડાપ્રધાને મૂળભૂત રીતે આખો દેશ ટ્રમ્પના અમેરિકાને વેચી દીધો છે. ખાસ કરીને, તેમણે ભારતના કૃષિ બજારને વિદેશી પ્રવેશ માટે ખોલી દીધું છે. આ કરારોને પગલે, અમેરિકન ખેડૂતો ભારતમાં તેમની પેદાશો વેચી શકશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી વિપરીત, ભારતમાં ખેતીની જમીન સામાન્ય રીતે નાની છે, અને અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે. પરિણામે, ભારતીય ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થાય છે.
અદાણી વિદેશ જવાથી ડરે છે...
રાહુલ ગાંધીએ પણ વડાપ્રધાન મોદી, ભાજપ અને અદાણી જૂથ વચ્ચેના કથિત સંડોવણી અંગે અવાજ ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ અદાણી સામે અનેક કેસ દાખલ કર્યા છે. તેથી, અદાણી હવે વિદેશ પ્રવાસ કરવાથી ડરે છે, તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે જો તેઓ ભારતની બહાર પગ મૂકશે તો તેમની ચોક્કસ ધરપકડ કરવામાં આવશે. જોકે, ભારતમાં, તેમને વડાપ્રધાન અને ભાજપનું રક્ષણ મળે છે.
વધુમાં, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીના ચૂંટણી વચનોના કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને પીએમ મોદી બંનેની ટીકા કરતા, તેમણે બંગાળના મતદારોને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ચૂંટવા અને તેમને રાજ્યની સેવા કરવાની તક આપવા અપીલ કરી.
