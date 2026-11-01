રાહુલ ગાંધીએ 'મત ચોરી'ને લઈને પીએમ મોદી અને અમિત શાહને ચેતવણી આપી, કહ્યું 'આપની સામે પણ કાર્યવાહી થશે'
દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં "મત બચાવો, દેશ બચાવો" રેલીમાં રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
Published : November 1, 2026 at 8:16 PM IST
નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં ઈન્ડિયા ગઠબંધનની "મત બચાવો, દેશ બચાવો" મેગા રેલી દરમિયાન, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે RSS અને BJP એ દેશની સંસ્થાઓ પર કબજો જમાવી લીધો છે અને બંધારણને બચાવવા માટે કરો યા મરોની લડાઈ લડવામાં આવશે.
13.5 કરોડ મતદારોને દૂર કર્યાનો આરોપ
રાહુલ ગાંધીએ મતદાર યાદીના વિશેષ સઘન સંશોધન (SIR) અને ચૂંટણી અનિયમિતતાઓનો મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું કે, 2024ની ચૂંટણી પછી દેશભરમાં 13.5 કરોડ મતદારોને દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જે કુલ મતદારોના આશરે 15 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
તેમણે કહ્યું કે 2024ની ચૂંટણીમાં, ભાજપ અને તેમના ગઠબંધન વચ્ચે માત્ર ૩ ટકા મતનો તફાવત હતો. રાહુલે આરોપ લગાવ્યો કે આ માત્ર મત ચોરી નથી, પરંતુ દેશના લોકોની જાહેર અભિવ્યક્તિની સીધી ચોરી છે.
"વડાપ્રધાન અને શાહ સામે ફરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર પર સીધો હુમલો કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, તેમણે પદ છોડવું પડશે અને જેલમાં જવું પડશે. તેમણે કડક ચેતવણી આપી હતી કે, જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવ્યા પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સામે પણ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે તેમાંથી કોઈને પણ છોડવામાં આવશે નહીં અને તેમને છટકી જવાનો મોકો આપવામાં આવશે નહીં.
'मोदी कहीं नहीं जा सकते' - अगर वो जाना भी चाहें, तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 'वोट चोरी की' है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और देश को न्याय मिलेगा। : INDIA गठबंधन की महारैली में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi 📍 रामलीला मैदान, दिल्ली https://t.co/8q2hy50rlo— Congress (@INCIndia) November 1, 2026
અંબાણી અદાણીના દેવા માફ
આર્થિક અસમાનતા અને ઉદ્યોગપતિઓ પર પ્રહાર કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે દેશમાં સામાન્ય માણસના દેવા માફ કરવામાં આવતા નથી, જ્યારે ઉદ્યોગપતિઓ અંબાણી અને અદાણીના કરોડો રૂપિયાના દેવા સરળતાથી માફ કરવામાં આવે છે. દેશની સરકારી સંપત્તિઓ પણ પસંદગીના લોકો દ્વારા કબજે કરવામાં આવી રહી છે.
આપણે બંધારણનો નાશ થવા દઈશું નહીં
પોતાના સંબોધનના અંતે, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તેમની લડાઈ કોઈની સામે વ્યક્તિગત નફરત પર આધારિત નથી, તેઓ "પ્રેમની દુકાન" ચલાવે છે. જોકે, દેશના દરેક નાગરિકનો અવાજ તેમના માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે સંકલ્પ કર્યો કે કતારમાં છેલ્લા વ્યક્તિના અધિકારોનું રક્ષણ કરવામાં આવશે અને બંધારણને કોઈપણ કિંમતે નષ્ટ થવા દેવામાં આવશે નહીં.
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