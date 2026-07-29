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અમિત શાહને રાજીનામું આપવું પડશે, તેમના કારણે વિદ્યાર્થીઓ પર થઈ બર્બરતા: રાહુલ ગાંધી

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, અમિત શાહ પાસે કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, અમિત શાહ પાસે કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, અમિત શાહ પાસે કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 8:19 PM IST

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નવી દિલ્હી: વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે, તેમને લોકસભામાં બોલવા દેવામાં ન આવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા અત્યાચાર માટે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જવાબદાર છે. રાહુલ ગાંધીએ દલીલ કરી હતી કે, દિલ્હી પોલીસ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કામ કરે છે, તેથી જવાબદારી તેમની છે.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, બુધવારે તેમણે લોકસભામાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સ્પષ્ટ નામ લીધું હતું જેમના આદેશથી જ વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો હતો. મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીઓને માર મારવામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓ પર લાકડીઓથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો; પરંતુ તેમને ગૃહમાં બોલવાની પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી.

રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું, "મેં ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાત કરતા જોયા હતા. હવે, કાં તો તેઓ તેમના વિભાગમાં શું થઈ રહ્યું છે તેનાથી અજાણ છે, અથવા તેઓ જ બધા આદેશો જારી કરનારા છે. તેમને સતત માહિતી આપવામાં આવી રહી હતી."

દિલ્હી પોલીસ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. તેથી, લેવામાં આવેલી બધી કાર્યવાહી માટે તેઓ જવાબદાર છે. મેં પોલીસને પણ પૂછ્યું, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. અમે માર મારવામાં આવેલા દરેક વિદ્યાર્થીને ન્યાય અપાવીશું અને બધા દોષિતોને સજા અપાવીશું. આ બધા તમામ દોષિત પોલીસકર્મીઓને અમે સજા અપાવીશું. તે જવાબદારી સ્વીકારવા તૈયાર નથી. દિલ્હી પોલીસ અને RAF બંને ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે. જેમણે વિદ્યાર્થીઓને માર માર્યો હતો તેઓ સાદા પોશાકમાં આવ્યા હતા. પેલેટ ગન ઘાતક હથિયાર છે; જો નજીકથી ગોળીબાર કરવામાં આવે તો તે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, અમિત શાહ લોકસભામાં ન આવ્યા કારણ કે તેઓ દોષિત છે; તેઓ ગૃહનો સામનો કરી શકતા નથી.

બિલ પસાર થવા અંગે, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, તેનાથી પરિસ્થિતિ બદલાશે નહીં; કેમ કે, સજાનો સમયગાળો વધારવામાં આવ્યો છે, પરંતુ સિસ્ટમ એ જ જૂની છે. ત્યાં RSSના લોકો બેઠેલા છે.

ભાજપે મોદી અને શાહની ઈમેજ બનાવી છે. તેના આધારે જ તેઓ કામ કરે છે. તેઓ આ માટે મીડિયા અને સુરક્ષા એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરે છે; તેથી જ તેઓ વિદ્યાર્થીઓને માર મારી રહ્યા છે.

અગાઉ, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર વિરોધ પ્રદર્શન કરતા વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી અંગે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા, અને દાવો કર્યો હતો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ ગૃહમાં આ "બર્બરતા" માટે જવાબદાર વ્યક્તિનું નામ લેતા તેમને બોલવા દીધા ન હતા.

તેમણે ગૃહમાં અમિત શાહ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા, જેના કારણે ટ્રેઝરી બેન્ચના સભ્યોએ જોરદાર વિરોધ કર્યો હતો અને માફીની માંગ કરી હતી. ગૃહની કાર્યવાહી પહેલા બપોરે 2:30 વાગ્યા સુધી અને પછી 3:00 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવી પડી હતી.

કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે 'X' પર પોસ્ટ કરી હતી, "આજે, સંસદમાં મારા ભાષણ દરમિયાન, મેં દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા બર્બરતાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને તેના માટે જવાબદાર વ્યક્તિ - ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું નામ લીધું હતું. ભાજપે મને બોલવા દીધો નહીં... તેઓ માઇક બંધ કરી શકે છે, પરંતુ તેઓ વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ દબાવી શકશે નહીં."

લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત થયા પછી, રાહુલ ગાંધીએ સંસદ સંકુલમાં પત્રકારોને જણાવ્યું, "મેં કહ્યું છે કે ફક્ત બે જ શક્યતાઓ છે: કાં તો ગૃહમંત્રીએ આદેશ જારી કર્યો હોય, અથવા તેમને ખબર ન હોય કે ગોળીબાર થઈ રહ્યો છે. પ્રથમ પરિસ્થિતિમાં, તેઓ દોષિત છે; બીજા પરિસ્થિતિમાં, તેઓ અસમર્થ છે. ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ નથી."

તેમણે ગૃહમંત્રીની ગૃહમાં ગેરહાજરી અંગે ટીકા કરતા કહ્યું કે ભારતના "બહાદુર" ગૃહમંત્રી સત્રમાં હાજર રહ્યા ન હતા.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "જો તેમણે કંઈ કર્યું નથી અને કોઈ આદેશ આપ્યો નથી, તો તેમણે સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી જોઈએ."

કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું, "મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે મને ગૃહમાં બોલવાનો અધિકાર છે, અને આ અધિકાર મને મળવો જોઈએ."

અગાઉ, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતાએ ગૃહમંત્રી પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ સામે બળપ્રયોગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ આનો સખત વિરોધ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીએ ખોટું નિવેદન આપ્યું છે અને તેમના વિશેષાધિકારનો ભંગ કર્યો છે, જેના માટે તેમણે માફી માંગવી જોઈએ.

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