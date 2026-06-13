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રાહુલ ગાંધીનો દ્રષ્ટિકોણ ભાજપને મદદ કરે છે અને I.N.D.I.A બ્લોકને નબળું પાડે છે: પિનારાઈ વિજય

પિનરાયીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાહુલના વલણને કારણે જ I.N.D.I.A. જૂથ કટોકટીની વર્તમાન સ્થિતિમાં પહોંચ્યું છે.

કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન (ફાઈલ ફોટો)
કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન (ફાઈલ ફોટો) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 3:43 PM IST

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કોઝિકોડ : વિપક્ષના નેતા પિનારાઈ વિજયને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની કડક ટિકા કરી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધીનો રાજકીય દ્રષ્ટિકોણ કોઈપણ રીતે INDIA બ્લોકને મજબૂત કરતો નથી, પરંતુ વારંવાર ભાજપને મદદ પહોંચાડે છે. પિનારાઈ વિજયને ઈન્ડિયા બ્લોકની બેઠક દરમિયાન રાહુલ ગાંધીના ભાષણ પર પ્રતિક્રિયા આપતા આ વાત કહી.

પિનારાઈ વિજયને કહ્યું કે, "આવા સંજોગોમાં જ્યારે દેશમાં બિનસાંપ્રદાયિક પાર્ટીઓને ભાજપ સામે એકસાથે ઊભા રહેવાની જરૂરિયાત છે, ત્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વના આવા પગલાં ગઠબંધનની એકતા પર અસર કરશે." પિનારાઈએ જણાવ્યું કે તેમણે રાહુલ ગાંધીની મોદીને ગળે લગાવતી તસવીર જોઈ છે અને રાહુલનો આ વલણ તેમને ભાજપનો મદદગાર બનાવી રહ્યો છે.

વિપક્ષના નેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યારે તેઓ લોકોને મળે છે ત્યારે તેમને સામાન્ય રીતે ગળે લગાવવાની તેમની આદત નથી. પિનારાઈએ કહ્યું, "સામાન્ય રીતે આપણા વચ્ચે ગળે મળવાનો રિવાજ નથી. હું ખૂબ જ ઓછા લોકોને ખાસ પ્રસંગે ગળે લગાવું છું. જ્યારે હું અને રાહુલ ગાંધી મળીએ છીએ, ત્યારે અમે એકબીજાને નમસ્તે કરીએ છીએ કે હાથ મિલાવીએ છીએ. પરંતુ મેં ગળે લગાવવાની એક તસવીર જોઈ - રાહુલના મોદીની પાસે જઈને ગળે લગાવવાની તસવીર. મને તેમાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ ઈન્ડિયા બ્લોકની બેઠકમાં તેમણે જે કહ્યું તે એક અલગ પ્રકારનું ચિત્રણ છે."

પિનારાઈ વિજયને એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધીના દ્રષ્ટિકોણના કારણે જ ઈન્ડિયા બ્લોક આજે આ સંકટમાં પહોંચ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "આ રાહુલના બોલવાનો ઢંગ છે. અખિલેશ યાદવ અને તેજસ્વી યાદવ સહિત અનેક નેતાઓએ ઈન્ડિયા બ્લોકની આજની પરિસ્થિતિ વિશે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કોંગ્રેસના વલણ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. અમે જોયું કે ડીએમકે હવે ક્યાં ઊભી છે. રાહુલ ગાંધીના વલણને કારણે આ બધું થયું છે. રાહુલનું વલણ એવું નથી કે જે ઈન્ડિયા બ્લોકને મજબૂત કરે. તે એવી પરિસ્થિતિ છે કે જ્યાં તે ભાજપના મદદગાર બની રહ્યા છે."

પિનારાઈ વિજયને કહ્યું કે ભાજપને સત્તા પરથી હટાવવાના હેતુસર બનાવાયેલા ગઠબંધનમાં હવે અનેક પ્રકારના મતભેદ સામે આવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગઠબંધનની બેઠક દરમિયાન કોંગ્રેસના વલણનો વિરોધ કરનારા ફક્ત તેઓ જ નહોતા. અખિલેશ યાદવ અને તેજસ્વી યાદવ જેવા મોટા નેતાઓની સાથે નોન-કોંગ્રેસી પાર્ટીઓએ પણ બેઠકમાં કોંગ્રેસના વર્તન પર કડક આપત્તિ જતાવી અને તેના વિરુદ્ધ વાત કરી હતી.

તેમણે કહ્યું કે લોકો સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે કે ડીએમકે હવે ક્યાં ઊભી છે. એવી પરિસ્થિતિ છે કે ડીએમકે, જે તમિલનાડુમાં કોંગ્રેસની મુખ્ય સહયોગી છે, તે પણ કેટલાક મુદ્દા પર નારાજગી દર્શાવી રહી છે. પિનારાઈએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસનું વલણ, ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધીનું, આ વર્તમાન સંકટનું કારણ છે.

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