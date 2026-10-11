આવતીકાલે રાહુલ ગાંધી CEC વિરૂદ્ધ માંડશે મોરચો, I.N.D.I.A. ગઠબંધનનું વિરોધનું એલાન
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, અમે ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતને પણ મળીશું અને કહીશું કે કાયદાના રખેવાળો આંખો પર પટ્ટી બાંધીને બેસી શકે નહીં
Published : October 11, 2026 at 10:12 AM IST
નવી દિલ્હીઃ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ જાહેરાત કરી છે કે, I.N.D.I.A. ગઠબંધન આવતીકાલે ફરીથી રસ્તા પર ઉતરશે અને મોટા પાયે ઘેરાવ કરશે. રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, દેશના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માગને લઈને CJPના નેતૃત્વમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને મહિલાઓ વિરૂદ્ધ દિલ્હી પોલીસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોએ હિંસાનો પ્રયોગ કર્યો હતો.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરતા કોંગ્રેસ સાંસદે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ફિલ્મ 'મિસ્ટર ઈન્ડિયા'માં અમરીશ પુરીના પાત્ર 'મોગેમ્બો' સાથે સરખામણી કરી અને આરોપ લગાવ્યો કે, સરકાર યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓના અવાજને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિયંત્રણ હેઠળની દિલ્હી પોલીસ પર છળકપટનો આશરો લેવાનો અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ભાજપના કાર્યકરોને મહિલાઓ અને યુવાનો વિરુદ્ધ હિંસા આચરવાની છૂટ આપવાનો આરોપ મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, "અમિત શાહની દિલ્હી પોલીસે માત્ર પોતે જ ગુંડાગીરીનો આશરો લીધો નથી, પરંતુ મહિલાઓ અને યુવાનો વિરુદ્ધ હિંસા કરવા માટે વાસ્તવિક RSS-ભાજપના ગુંડાઓને પણ ખુલ્લી છૂટ અને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે."
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है। जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा। @AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है! सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
રાહુલ ગાંધીએ એવી પણ ટિપ્પણી કરી કે, યુવાનોને દબાવવાના સરકારના પ્રયાસો તેમના રોષને વધુ ભડકાવશે. રાહુલે કહ્યું, "મેં કહ્યું હતું તેમ, 'મોગેમ્બો મોદી' અને તેમની સરકાર તેમને જેટલા દબાવવાનો પ્રયાસ કરશે, Gen Z અને વિદ્યાર્થીઓનો રોષ તેટલો જ તીવ્ર બનશે."
વિરોધ પ્રદર્શનોના આગામી તબક્કાની જાહેરાત કરતા તેમણે કહ્યું, "સોમવાર, 12 ઓક્ટોબરના રોજ સમગ્ર I.N.D.I.A. ગઠબંધન અને દેશના યુવાનો ફરી એકવાર મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરશે અને આ વખતે પણ તેમનો અવાજ સમગ્ર દેશમાં ગુંજશે, જે પહેલાં કરતાં પણ વધુ પ્રબળ હશે."
અમિત શાહ પર નિશાન સાધતા રાહુલે કહ્યું, "અમિત શાહ, તમારે જોઈએ તેટલા પોલીસકર્મીઓ લાવો, 10 હજાર, 20 હજાર કે 40 હજાર. તમારે જોઈએ તેટલા ભાજપ-RSSના ગુંડાઓને બોલાવો. અમે ડરીશું નહીં. અમે પીછેહઠ કરીશું નહીં. આ લડાઈ હવે અટકશે નહીં"
રાહુલ ગાંધીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, વિપક્ષ સોમવારે મુખ્ય ન્યાયાધીશને મળીને કથિત હિંસા અને વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓ સાથે કરવામાં આવેલા વર્તન અંગે જવાબદારીની માંગ કરશે. તેમણે કહ્યું, "સોમવારે અમે મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતને પણ મળીશું અને માંગ કરીશું કે જ્યારે દિલ્હીની સડકો પર બંધારણના ચીંથરા ઉડાવવામાં આવતા હોય અને લોકશાહીને કચડી નાખવાનો પ્રયાસ થતો હોય, ત્યારે કાયદાના રક્ષકો આંખે પાટા બાંધીને બેસી ન શકે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "શું આપણે બંધારણના ચીંથરા ઉડતા જોઈને મૌન રહીશું? તેવું ચોક્કસપણે નહીં થાય. અમે જવાબદારી નક્કી કરાવીશું!" અન્ય એક પોસ્ટમાં, રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ચૂંટણીલક્ષી ગેરરીતિઓ દ્વારા લોકશાહીને નબળી પાડવાનો અને અસંમતિના અવાજને દબાવવાનો આરોપ મૂક્યો. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, શનિવારના કાર્યક્રમો દરમિયાન પોલીસકર્મીઓ અને ભાજપના કાર્યકરોએ વિદ્યાર્થીઓને માર માર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, 'મોગેમ્બો' મોદીએ મત ચોરીને અને જનતાનો અવાજ દબાવીને ભારતના લોકતંત્રના પાયાને નષ્ટ કરી દીધા છે."
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