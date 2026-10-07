જંતર-મંતર પ્રદર્શન સ્થળે જઈ રહેલા રાહુલ ગાંધી સહિત અન્ય સાંસદોની પોલીસે અટકાયત કરી
રાહુલ ગાંધી અને વિપક્ષના અન્ય સાંસદો SIR વિવાદ અને CEC જ્ઞાనేશ કુમાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે જંતર-મંતર જઈ રહ્યા હતા
Published : October 7, 2026 at 8:29 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વિપક્ષી પક્ષોએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અન્ય વિપક્ષી સાંસદો અને નેતાઓ સાથે બસોમાં સવાર થઈને જંતર-મંતર સ્થિત વિરોધ પ્રદર્શનના સ્થળ તરફ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે તેમને આગળ વધતા અટકાવ્યા હતા.
ત્યારબાદ, વિપક્ષી સાંસદોએ મધ્ય દિલ્હીમાં શાંગરી-લા હોટેલ નજીકના સર્કલ પર ધરણાં શરૂ કર્યા, જ્યારે પ્રિયંકા ગાંધી બંધારણની નકલ હાથમાં લઈને અન્ય મહિલા નેતાઓ સાથે રસ્તા પર બેસી ગયાં હતાં.
જોકે, પોલીસે રાહુલ ગાંધી અને તેમનાં બહેન પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાને બળજબરીપૂર્વક ત્યાંથી હટાવ્યા અને કસ્ટડીમાં લીધા. ઘટનાસ્થળે મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષાકર્મીઓ એકઠા થયા હતા; તેમણે સૌપ્રથમ રાહુલ ગાંધીને બળજબરીપૂર્વક હટાવ્યા, તેમને ખભા પર ઊંચકી લીધા અને પોલીસ બસમાં બેસાડ્યા.
સાંસદ અમરિંદર સિંહ રાજા વડિંગ અને ઉદય ભાનુ ચિબ સહિતના કેટલાક કોંગ્રેસ નેતાઓ રાહુલ ગાંધીને લઈ જતી બસની છત પરથી નીચે ઉતરી આવ્યા હતા, જ્યારે મુમતાઝ પટેલ બસના બોનેટ પર બેસી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ, મહિલા પોલીસકર્મીઓની એક મોટી ટુકડીએ રસ્તા પર સૂઈ રહેલા પ્રિયંકા ગાંધી અને અન્ય મહિલાઓને ત્યાંથી હટાવવાનું શરૂ કર્યું. તેમને બળજબરીથી ખસેડીને બસોમાં બેસાડવામાં આવ્યા અને ઘટનાસ્થળેથી દૂર લઈ જવામાં આવ્યા.
#WATCH | Delhi: Commotion between INDIA bloc MPs and Police personnel near Jantar Mantar. The MPs say they were beaten up by the Police and stopped from moving towards the protest site. (Video: Congress) https://t.co/k4IO4ORUo6— ANI (@ANI) October 7, 2026
અટકાયત બાદ, રાહુલ ગાંધીએ બસમાંથી મીડિયા તરફ હાથ હલાવ્યો અને 'વિક્ટરી' (વિજય)નું 'V' ચિહ્ન બતાવ્યું.
પોલીસે આરજેડી સાંસદ મનોજ કુમાર ઝાની પણ અટકાયત કરી હતી. આ પ્રસંગે બોલતા ઝાએ કહ્યું, "તેમણે (પોલીસે) ક્રૂર લાઠીચાર્જ કર્યો. જ્ઞાનેશ કુમાર, અમિત શાહ અને મોદીજી - આ બધા આ માટે જવાબદાર છે. અમે વર્ષોથી આવા દ્રશ્યો જોયા નથી. આ ક્રૂરતાની પરાકાષ્ઠા છે. તમારો અસલી ચહેરો ખુલ્લો પડી ગયો છે. તમે બધા કાયર છો."
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, ETV ભારતનાં વરિષ્ઠ સંવાદદાતા અનામિકા રત્નાએ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્ઞાનેશ કુમાર રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી આ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે.
આ અગાઉ, વિપક્ષી સાંસદોએ મધ્ય દિલ્હીની એક રેસ્ટોરન્ટમાં બપોરના ભોજન સાથેની બેઠક યોજી હતી અને ત્યાંથી તેઓ બસ દ્વારા જંતર-મંતર ખાતેના વિરોધ સ્થળે પહોંચ્યા હતા. અન્ય વિપક્ષી પક્ષોના અનેક સાંસદોની પણ પોલીસે અટકાયત કરી છે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi waves at and shows a victory sign to the media. He has been detained by the Police, along with other INDIA bloc MPs, while they were trying to head towards Jantar Mantar for protest over CEC Gyanesh Kumar matter. https://t.co/GKNQxIY0Y9— ANI (@ANI) October 7, 2026
મંગળવારે પણ, રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં વિપક્ષી સાંસદોએ જ્ઞાનેશ કુમારને હોદ્દા પરથી હટાવવાની માંગ સાથે ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય સુધી કૂચ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, પોલીસે તેમને રસ્તામાં જ આકાશવાણી ભવન નજીક અટકાવી દીધા હતા. ત્યારબાદ, વિપક્ષી સાંસદોએ આકાશવાણી ભવન પરિસરમાં ધરણાં શરૂ કર્યા હતા, પરંતુ દિલ્હી પોલીસે રાત્રિ દરમિયાન તેમને ત્યાંથી હટાવી દીધા હતા.
સમગ્ર દેશમાં મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા અંગેના વ્યાપક વિવાદ અને મત ચોરીના આક્ષેપોને પગલે, વિપક્ષી પક્ષો મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને આકરા નિશાન પર લઈ રહ્યા છે અને તેમને હોદ્દા પરથી હટાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
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