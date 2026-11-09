જવાનો તેમના 'જૂઠ્ઠાણા' પર ભરોસો નથી કરતા: રાહુલ ગાંધીએ PM મોદીને ફરી ચર્ચા માટે ફેંક્યો પડકાર
પીએમ મોદીના 'દિમાગી નક્સલ' નિવેદન પર નિશાન સાધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે CRPFના જવોને તેમના 'જૂઠ્ઠાણા' પર વિશ્વાસ નથી કરતા.
Published : November 9, 2026 at 7:33 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ફરી એકવાર પડકાર ફેંક્યો છે કે, કોણ "દેશદ્રોહી" છે અને કોણ વિદેશી તાકાતોના ઈશારે કામ કરી રહ્યું છે, તે અંગે તેમની સાથે ચર્ચા (ડિબેટ) કરવામાં આવે.
વડાપ્રધાન મોદીની "અર્બન નક્સલ" વાળી ટિપ્પણી પર નિશાન સાધતા કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે, CRPFના જવાનો વડાપ્રધાનના "જૂઠાણાં" પર વિશ્વાસ કરતા નથી. તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાને તેમને "નક્સલ" કહ્યા છે, પરંતુ આવી ચર્ચા પછી વડાપ્રધાન મોદીમાં "એક પણ જવાનની સામે ઊભા રહેવાની હિંમત નહીં હોય."
CRPFના જવાનોને સંબોધીને 'X' પર એક પોસ્ટમાં રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું, "પ્રિય @crpfindia જવાનો, તમારા ચહેરા પર બધું જ સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. તમે વડાપ્રધાનના જૂઠાણાં પર ભરોસો કરતા નથી. તેમણે અમને નક્સલી કહ્યા. મારો પડકાર યથાવત છે. તે મારી સાથે ચર્ચા કરે - દેશદ્રોહી કોણ છે અને કોણ વિદેશી તાકાતોના ઈશારે કામ કરી રહ્યું છે. ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં. મારી ગેરંટી છે: તે ચર્ચા પછી, વડાપ્રધાનમાં એક પણ જવાનની સામે ઊભા રહેવાની હિંમત નહીં હોય."
Dear @crpfindia, Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies. He called us Naxals. My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place. My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again. प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2026
કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષની આ ટિપ્પણી વડાપ્રધાન મોદીના એક નિવેદનના બીજા દિવસે આવી છે. વડાપ્રધાને પોતાના રાજકીય વિરોધીઓ પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે, સશસ્ત્ર માઓવાદીઓનો તો ખાતમો બોલાવી દેવાયો છે, પરંતુ "દિમાગી નક્સલીઓ" વિવિધ રાજકીય પક્ષો અને સંગઠનોમાં ઘૂસી ગયા છે અને તેઓ લોકોને બંધારણ તથા લોકશાહીની વિરુદ્ધ ભડકાવી રહ્યા છે.
રવિવારે છત્તીસગઢના બસ્તરમાં સીઆરપીએફ (CRPF) કેમ્પ ખાતે સુરક્ષાકર્મીઓ સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરતી વખતે વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે, "આપણે આવા તત્વોને ઓળખવા પડશે, તેમને પરાજિત કરવા પડશે અને રાષ્ટ્રની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી પડશે."
આ ટિપ્પણી બાદ કોંગ્રેસે વડાપ્રધાન પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, તેઓ સ્પષ્ટપણે પરેશાન, અસ્વસ્થ અને હતાશ છે, અને હવે તેમનો "સામાન બાંધીને વિદાય લેવાનો" સમય નજીક આવી રહ્યો છે.
આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં સ્વતંત્રતા દિવસના પોતાના ભાષણમાં પણ મોદીએ "દિમાગી નક્સલીઓ"નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશે સશસ્ત્ર નક્સલવાદને ડામવામાં સફળતા મેળવી છે, પરંતુ તેના વિચારધારાકીય સમર્થકો હજુ પણ હિંસાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તકની શોધમાં રહે છે.
તે નિવેદન બાદ વિરોધ પક્ષોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, વડાપ્રધાન મોદી લોકશાહી ઢબે થતા વિરોધને ગેરકાયદેસર ઠેરવવા માટે જાણીજોઈને "દિમાગી નક્સલ" જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છે.
રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન મોદીને ખુલ્લી ચર્ચા (ડિબેટ) માટે વારંવાર પડકાર આપ્યો છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષે તો એવી ખાતરી પણ આપી છે કે, વડાપ્રધાન એક "દેશદ્રોહી" છે તે સાબિત કરવામાં માત્ર પાંચ મિનિટ લાગશે.
ભાજપના નેતાઓએ રાહુલ ગાંધીના આ પડકારની મજાક ઉડાવી છે અને તેમના પર સંસદમાં ચર્ચાઓથી દૂર ભાગવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ધ્યાન દોર્યું કે, રાહુલ ગાંધી વડાપ્રધાનને ચર્ચા માટે સ્થળ પસંદ કરવાનું કહી રહ્યા છે, જ્યારે સંસદ પોતે જ તેના માટે સૌથી યોગ્ય મંચ છે. તેમણે રાહુલ ગાંધીને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે "થોડી ગંભીરતા અને જવાબદારી" દર્શાવવા પણ અનુરોધ કર્યો.
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