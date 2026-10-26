માનહાનિ કેસમાં રાહુલ ગાંધી મુક્ત, ઉત્તર પ્રદેશની સુલતાનપુર કોર્ટનો ચુકાદો; અમિત શાહ સામે કરી હતી આપત્તિજનક ટિપ્પણી
સોમવારે કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યા બાદ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. રાહુલ ગાંધી પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર આપત્તિજનક ટિપ્પણીનો આરોપ હતો.
Published : October 26, 2026 at 12:04 PM IST
લખનઉં/સુલતાનપુર: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને માનહાનિ કેસમાં સુલતાનપુર MP/MLA કોર્ટે મુક્ત કર્યા છે. સોમવારે કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યા બાદ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. રાહુલ ગાંધી પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર આપત્તિજનક ટિપ્પણીનો આરોપ હતો.
રાહુલ ગાંધીના કાફલાને નડ્યો અકસ્માત
ઉત્તર પ્રદેશના પ્રવાસે આવેલા લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને રાયબરેલીના સાંસદ રાહુલ ગાંધીના કાફલાની ગાડીઓ એકબીજા સાથે ટકરાઇ હતી. કાફલાની ગાડીઓ એકબીજા સાથે ટકરાતા કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા હતા. જોકે, રાહુલ ગાંધી સુરક્ષિત છે.
પૂર્વાચલ એક્સપ્રેસ વે પર રાહુલ ગાંધીના કાફલામાં આ મોટી દુર્ઘટના 91KM માઇલસ્ટોન પાસે બની હતી. અહીં 5 ગાડીઓ અને એમ્બ્યુલન્સ એકબીજા સાથે ટકરાઇ હતી.
#WATCH | Sultanpur, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi leaves from Special MP/MLA Court in Sultanpur. The Court dismissed defamation case against him in a 2018 criminal defamation case. https://t.co/jEl2h7iK2G— ANI (@ANI) October 26, 2026
2018માં કેસ નોંધાયો હતો
કોંગ્રેસ સાંસદ અને વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પર માનહાનિનો કેસ ઓગસ્ટ 2018માં નોંધાયો હતો. મે 2018માં કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર આપત્તિજનક ટિપ્પણી કરી હતી.
સુલતાનપુરના તત્કાલીન ચેરમેન સહકારી બેન્ક વિજય મિશ્રાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ અનુસાર આધાર પર કોર્ટે 27 નવેમ્બર 2023ના રોજ રાહુલ ગાંધીના કેસનો સામનો કરવા માટે બોલાવ્યા હતા. તે બાદ રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં હાજર થયા હતા જ્યાં તેમણે જામીન મળ્યા હતા. લાંબી ન્યાયિક પ્રક્રિયા બાદ સુલતાનપુરની MP/MLA કોર્ટે 13 ઓક્ટોબરે કેસની સુનાવણી પૂર્ણ કરી હતી અને ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. 26 ઓક્ટોબરે રાહુલ ગાંધીને નિર્દોષ મુક્ત કર્યા છે.
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