AAP સાથે વિવાદ વચ્ચે રાઘવ ચઢ્ઢાનો નવો વીડિયો, કહ્યું- "યહ ટ્રેલર હૈ, પિક્ચર અભી બાકી હૈ"
આમ આદમી પાર્ટી સાથે આંતરિક ખેંચતાણ વચ્ચે રાઘવ ચઢ્ઢાએ નવો વીડિયો જાહેર કર્યો છે.
Published : April 5, 2026 at 1:34 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માં આંતરિક ખેંચતાણ વચ્ચે રાઘવ ચઢ્ઢાએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક નવો વીડિયો શેર કર્યો છે. રાજ્યસભામાં ઉપનેતાના પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા બાદ આ વીડિયોમાં રાઘવ ચઢ્ઢાએ સ્પષ્ટ મેસેજ આપ્યો છે, "આ એક નાનું ટ્રેલર છે...પિક્ચર હજુ પણ બાકી છે."
પાર્ટીના આરોપો પર સીધો જવાબ
રાઘવ ચઢ્ઢાએ પોતાના X એકાઉન્ટ પર વીડિયો શેર કરતા પાર્ટીના નેતા નેતાઓને જવાબ આપ્યો છે જેમણે તેના પર સંસદમાં પંજાબના મુદ્દા ના ઉઠાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. રાઘવ ચઢ્ઢાએ લખ્યુ કે, કેટલાક સાથીઓએ મજબૂર થઇને તેમના વિરૂદ્ધ નિવેદન આપવું પડ્યું પરંતુ હવે તે ખુદ પોતાના કામનું ટ્રેલર બતાવી રહ્યા છે.
To my colleagues in AAP who were forced to issue videos saying that “Raghav Chadha failed to raise Punjab’s issues in Parliament”, here is a small trailer…Picture Abhi Baaki Hai.— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 5, 2026
Punjab isn’t a talking point for me. It is my home, my duty, my soil, my soul❤️ pic.twitter.com/qdTMHK4sqU
પંજાબ મારૂ ઘર, મારી ફરજ:
વીડિયોમાં રાઘવ ચઢ્ઢાએ ભાવુક અંદાજમાં કહ્યું, "પંજાબ મારા માટે કોઇ રાજકીય મુદ્દો નથી. આ મારૂ ઘર છે, મારી ફરજ છે, મારી માટી અને મારી આત્મા છે." આ નિવેદન દ્વારા તેમણે પોતાાની નિષ્ઠા પર ઉભા થઇ રહેલા સવાલોને ફગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને સ્પષ્ટ કર્યું કે તે હંમેશા પંજાબના હિતો માટે ઉભા રહેશે.
સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મહત્ત્વના મુદ્દાનો ઉલ્લેખ: રાઘવ ચઢ્ઢાએ પોતાના વીડિયોમાં રાજ્યસભામાં ઉઠાવવામાં આવેલા કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા ગણાવ્યા છે. રાઘવ ચઢ્ઢાએ પાકિસ્તાનમાં સ્થિત ગુરૂદ્વારા શ્રી કરતારપુર સાહિબ, શ્રી પંજા સાહિબ અને શ્રી નનકાના સાહિબ માટે કોરિડોર બનાવવાની માંગનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેથી શ્રદ્ધાળું આસાનીથી દર્શન કરી શકે, આ સાથે જ તેમણે ખેડૂતો માટે MSP કાયદા ગેરંટી, સ્વામીનાથન આયોગની ભલામણને લાગુ કરવા અને પાક માટે ન્યૂનતમ રિઝર્વ પ્રાઇસ નક્કી કરવાની જરૂરિયાત ગણાવી હતી.
ખેડૂતો, પાણી અને સ્વાસ્થ્ય સંકટ પર ચિંતા: વીડિયોમાં રાઘવ ચઢ્ઢાએ પંજાબની ગંભીર સ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. રાઘવ ચઢ્ઢાએ જણાવ્યું કે રાજ્યમાં ભૂજલ સ્તર 500-600 ફૂટ નીચે ગયું છે. સાથે જ ભટિંડાથી બીકાનેર જતી ટ્રેનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, આ ટ્રેન વેપારીઓ માટે નહીં પણ કેન્સરના દર્દીઓની સારવાર માટે જીવનરેખા બની ગઇ છે, તેમણે પ્રદૂષણના મુદ્દા પર કહ્યું કે આ માત્ર દિલ્હી જ નહીં પણ આખા ઉત્તર ભારતની સમસ્યા છે અને તેનો દોષ માત્ર ખેડૂતો પર નાખવો ખોટો છે.
કેન્દ્ર પર ફંડ રોકવાનો આરોપ: રાઘવ ચઢ્ઢાએ કેન્દ્ર સરકાર પર પંજાબના હજારો કરોડ રૂપિયાનો ફંડ રોકવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, તેમણે ગ્રામીણ વિકાસ ફંડ, મંડી ડેવલપમેન્ટ ફંડ, નેશનલ હેલ્થ મિશન અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા ફંડનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, આ પૈસા રાજ્યને તરત જાહેર કરવા જોઇએ.
ઐતિહાસિક અને વિકાસ સાથે જોડાયેલા મુદ્દા પણ ઉઠાવ્યા: વીડિયોમાં રાઘવ ચઢ્ઢાએ શહીદ-એ-આઝમ ભગત સિંહને ભારત રત્ન આપવા, મહારાજા રણજીત સિંહના શાહી સિંહાસનને પરત લાવવા અને આનંદપુર સાહિબને હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો આપવાની માંગ કરી હતી. આ સિવાય તેમણે પંજાબના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર લિમિટેડ ફ્લાઇટને લઇને પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે તેમણે વાસ્તવિક રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય બનાવવા જોઇએ.
પંજાબ ભીખ નહીં ન્યાય માંગે છે: રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું, "પંજાબ કોઇની પાસે ભીખ નહીં પણ પંજાબ ન્યાય માંગી રહ્યું છે." રાઘવ ચઢ્ઢાનો આ વીડિયો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની અંદર મતભેદ ખુલીને સામે આવી રહ્યા છે. એવામાં રાઘવ ચઢ્ઢાનું આ નિવેદન આગામી દિવસોમાં પાર્ટીના રાજકારણમાં મોટી અસર નાખી શકે છે.
