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પંજાબ SIRમાં 'શિફ્ટેડ' તરીકે બતાવાતા રાઘવ ચઢ્ઢા થયા ગુસ્સે! AAP પર લગાવ્યો આ ગંભીર આરોપ

ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે તેમનું મતદાર ઓળખપત્ર મોહાલીમાં નોંધાયેલું છે, પરંતુ તેમનું નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં 'શિફ્ટ' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે.

રાઘવ ચઢ્ઢા
રાઘવ ચઢ્ઢા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 1:18 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ બુધવારે આરોપ લગાવ્યો કે પંજાબમાં ડ્રાફ્ટ વોટર લિસ્ટમાં તેમનું નામ ખોટી રીતે 'શિફ્ટેડ' કેટેગરીમાં નાખવામા આવ્યું છે. આ સાથે જ તેમણે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સરકાર પર રાજનીતિક બદલાની ભાવનાથી કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે, તેઓ પંજાબથી રાજ્યસભા સાંસદ છે અને તેમનું વોટર આઈડી મોહાલીમાં રજિસ્ટર્ડ છે, પણ ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલમાં તેમનું નામ 'શિફ્ટેડ' તરીકે ક્લાસિફાઈ કરવામા આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ફાઈનલ ઈલેક્ટોરલ રોલ હજુ પબ્લિશ થવાના બાકી છે અને ચાલી રહેલા 'ક્લેમ અને ઑબ્જેક્શન' પ્રોસેસ દરમિયાન નામોને સરખા કરવામા આવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ પહેલાથી જ સ્પેશિયલ ઈન્ટેસિવ રિવિઝન (SIR) ગાઈડલાઈન્સ અંતર્ગત આપેલા ઉપાયોનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે.

એક્સ પર એક પોસ્ટમાં ચઢ્ઢાએ લખ્યું, 'પંજાબમાં આપ (AAP) સરકાર હવે પોતાની બદલાની રાજનીતિને ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સ સુધી લઈ આવ્યું છે. હું પંજાબથી રાજ્યસભા સાંસદ છું, મારુ વોટર આઈડી મોહાલી, પંજાબમાં રજિસ્ટર્ડ છે. તો પણ ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સમાં મારુ નામ 'શિફ્ટેડ' તરીકે ક્લાસિફાઈ કરવામા આવ્યું છે.'

સારુ થયું, આ ફક્ત ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સ છે, ફાઈનલ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સ નથી. નામ 'ક્લેમ અને ઑબ્જેક્શન' પ્રોસેસ દરમિયાન સરખા કરવામા આવે છે, જે ચાલી રહ્યું છે. ફાઈનલ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સ ઓક્ટોબર 2026માં પબ્લિશ થશે. હું પહેલાથી જ એસઆઈઆર ગાઈડલાઈન્સ અંતર્ગત આપવામા આવેલા ઉપાયોનો ફાયદો ઉઠાવવાના પ્રોસેસમાં છું. આ ફક્ત એક ક્લાર્કની ભૂલ નથી લાગતી. આ સ્પષ્ટ રીતે પૉલિટિકલ બદલાનો કેસ છે.'

આ ક્લાસિફિકેશનને સ્પષ્ટ રીતે પોલિટિકલ બદલાની ભાવના ગણાવતા, ચઢ્ઢાએ આરોપ લગાવ્યો કે આ પ્રોસેસમાં પંજાબ સરકારના અધિકારી અલગ-અલગ લેવલ પર સામેલ હતા. તેમણે એ પણ આરોપ લગાવ્યો કે તેમના મામલામાં આ નિયમનો જાણીજોઈને ઉલ્લંઘન કરવામા આવ્યો અને કહ્યું, 'આપ (AAP) પંજાબ સરકાર ચલાવી શકે છે, પણ પંજાબની ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સ તેની પ્રાઈવેટ પ્રોપર્ટી નથી.'

પોસ્ટમાં લખ્યું, 'જ્યારથી મેં કરપ્ટ આમ આદમી પાર્ટી છોડી છે, તેની લીડરશીપ ગુસ્સાથી ચાલી રહી છે. તેણે પંજાબ પોલીસ અને પંજાબ સરકારની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મશીનરીને અમારામાંથી એ લોકો વિરુદ્ધ લગાવી દીધી છે જેણે ચુપ રહેવાની મનાઈ કરી દીધી. આપ (AAP) છોડીને ભાજપમાં સામેલ થયેલા બીજા સાંસદોને પણ પંજાબ સરકારને ટારગેટ કર્યા.'

આ ખોટું ક્લાસિફિકેશન એ પૉલિટિકલ બદલાની કાર્યવાહીનો સૌથી નવો હિસ્સો છે. તેનાથી પણ જરૂરી વાત એ છે કે એસઆઈઆર માટે ચૂંટણી પંચની ડિટેલ્સ ગાઈડલાઈન્સનો પૈરાગ્રાફ 4 (D) એ પબ્લિક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ માટે એક 'પ્રોટેક્ટેડ લિસ્ટ' બનાવે છે જેમના નામ ઓળખવામા આવ્યા છે.

તેમાં જજ, સાંસદ અને ધારાસભ્ય સામેલ છે. હું પંજાબથી સાંસદ છું. જો મારુ નામ ફ્લેગ કરવામા આવ્યુ હતું, તો પૈરાગ્રાફ 4(D) અંતર્ગત મને ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સમાં સામેલ કરવું જરૂરી હતું. આ ઈન્સ્ટ્રક્શનને નજરઅંદાજ નથી કરવામા આવ્યુ. મારા મામલામાં જાણીજોઈને તેનું ઉલ્લંઘન કરવામા આવ્યુ. આપ (AAP) પંજાબ સરકાર ચલાવી શકે છે, પણ પંજાબની ડ્રાફ્ટ ઈલેક્ટોરલ રોલ્સ તેની પ્રાઈવેટ પ્રોપર્ટી નથી.'

દરમિયાન, AAPએ ચઢ્ઢાના આરોપોને ફગાવી દીધા અને તેમના પર જૂની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને તેમની મતદાર નોંધણી દિલ્હી ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, એસઆઈઆર ચૂંટણી પંચ કરે છે, રાજ્ય સરકાર નહીં, અને આરોપ લગાવ્યો કે વોટર લિસ્ટમાં કોનું નામ જોડવામા આવે કે હટાવવામા આવે, આ નક્કી કરવામા પંજાબ સરકારની કોઈ ભૂમિકા નથી.

આપ (AAP)એ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, 'રાઘવ ચઢ્ઢાને એક નેશનલ ડેલી અંગ્રેજી ન્યૂઝપેપરએ પકડ્યા છે, જે દિલ્હીમાં બૈકડેટેડ પ્રોસેસથી પોતાનું વોટર રજિસ્ટ્રેશન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, અને હવે તેઓ બધો દોષ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને પંજાબ સરકાર પર નાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.'

એસઆઈઆર ઈલેક્શન કમીશન કરે છે, રાજ્ય સરકાર નહીં, માટે પંજાબ સરકારનું આ નક્કી કરવામાં કોઈ રોલ નથી કે વોટર રોલમાં કોનું નામ જોડવામા આવે કે હટાવવામા આવે. આ પબ્લિક રેકૉર્ડની વાત છે કે રાઘવ ચઢ્ઢા દિલ્હીમાં રહેતા હતા, પંજાબમાં નહીં. જો તેઓ હવે પંજાબમાં નથી રહેતા, તો પોતાનું વોટર રજિસ્ટ્રેશન બનાવી રાખવું કે શિફ્ટ કરવું તેમની પોતાની જવાબદારી હતી. હવે તે વોટર એન્ટ્રી હટાવવા માટે તમે (AAP) કે પંજાબ સરકારને દોષ ન આપી શકો.'

પાર્ટીએ આગળ દાવો કર્યો કે તેમને ઈલેક્શન કમીશનના સોર્સથી જાણકારી મળી છે કે ચઢ્ઢા દિલ્હીના રાજિંદર નગરમાં બૈકડેટ પ્રોસેસથી પોતાનું વોટર રજિસ્ટ્રેશન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. જો આવું કોઈ બૈકડેટ કે ગેરકાયદેસર કામ થયું છે, તો તેની તપાસ થવી જોઈએ અને સંપૂર્ણ સત્ય જનતા સામે આવવું જોઈએ. જો ભાજપ કે કોઈ અન્યએ આવી કોઈ બેકડેટ એન્ટ્રી કરાવી છે, તો અમે મામલાને તેના લૉજિકલ પરિણામ સુધી લઈ જઈશું અને સચ્ચાઈ સામે લાવશું,' પોસ્ટમાં લખ્યું હતું. એપ્રિલમાં આપ (AAP)થી રાજ્યસભામાં પાર્ટીના ડે.લીડર પદેથી હટાવવામા આવેલા ચઢ્ઢા, વિરોધી ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં સામેલ થઈ ગયા હતા.

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RAGHAV CHADHDA SIR
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RAGHAV CHADHA GETS ANGRY

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