રાઘવ ચઢ્ઢાએ પાર્ટી સાથે દગો કર્યો! સૌરભ ભારદ્વાજે તેમની Z+ સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠાવ્યા; ભાજપ નેતાઓ સાથે મુલાકાતનો આરોપ

AAPનો આરોપ: રાઘવ ચઢ્ઢાએ ભાજપના ટોચના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી; અશોક મિત્તલ પર EDના દરોડા અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા

Z+ સુરક્ષા પર સૌરભ ભારદ્વાજનો પ્રશ્ન (PHOTO SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 4:51 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીથી પંજાબ સુધી રાજકીય ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. એક તરફ આમ આદમી પાર્ટી છે અને બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા છે, જેમને કેન્દ્ર સરકારે Z+ સુરક્ષા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયથી આમ આદમી પાર્ટીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

અનુરાગ ઢાંડા અને AAP ધારાસભ્ય સંજીવ ઝાએ ગંભીર આરોપો લગાવતા દાવો કર્યો છે કે રાઘવ ચઢ્ઢાને કેન્દ્ર સરકારે Z+ સુરક્ષા આપી છે કારણ કે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ટોચના નેતૃત્વ સાથે મળ્યા હતા.

AAP નેતાઓનું કહેવું છે કે આ બેઠક પછી તરત જ ડૉ. અશોક મિત્તલના નિવાસસ્થાને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દરોડો પાડવો એ કોઈ સંયોગ નથી પરંતુ તે એક સુનિયોજિત રાજકીય રણનીતિનો ભાગ હોઈ શકે છે. પાર્ટીનો આરોપ છે કે પંજાબમાં ચૂંટણી વાતાવરણ બનાવવા માટે આવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ આરોપોએ રાજકીય વર્તુળોમાં ગરમાગરમ ચર્ચાઓ જગાવી છે, જેના કારણે સમગ્ર ઘટના પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

ડેપ્યુટી લીડર પદ પરથી હટાવવા અંગે વિવાદ

AAP અનુસાર, તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં ડેપ્યુટી લીડરનું પદ બદલીને રાઘવ ચઢ્ઢાને ડો. અશોક મિત્તલને સોંપવામાં આવ્યા છે. AAPના રાષ્ટ્રીય મીડિયા ઇન્ચાર્જ અનુરાગ ધાંડાનો દાવો છે કે રાઘવ ચઢ્ઢા આ નિર્ણયથી નારાજ હતા અને પરિણામે તેમણે ભાજપ નેતૃત્વનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ભાજપ સાથે મુલાકાત અને EDના દરોડાના આરોપ

અનુરાગ ધાંડાએ જણાવ્યું હતું કે સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે રાઘવ ચઢ્ઢાએ ભાજપના ટોચના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમનો આરોપ છે કે આ બેઠક દરમિયાન જ ડૉ. અશોક મિત્તલના નિવાસસ્થાને EDના દરોડા પાડવાનો નિર્ણય તેમને રાજકીય દબાણ હેઠળ લાવવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો.

Z+ સુરક્ષા અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા

AAP નેતાઓએ એવો પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે શું કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાઘવ ચઢ્ઢા માટે આપવામાં આવેલી Z+ સુરક્ષા અને અશોક મિત્તલ સામે EDની કાર્યવાહી માત્ર સંયોગ હતા કે શું તેની પાછળ કોઈ મોટા રાજકીય સમીકરણ હતા.

ભાજપનો ચૂંટણી પ્રચાર ED થી શરૂ થાય છે: MLA સંજીવ ઝા

ધારાસભ્ય સંજીવ ઝાએ આરોપ લગાવ્યો કે જ્યાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરોધમાં હોય છે, ત્યાં ED પહેલા કાર્યવાહી કરે છે અને ત્યારબાદ ચૂંટણી પ્રચાર થાય છે. તેમણે કહ્યું કે પંજાબમાં પણ આ જ પેટર્ન જોવા મળી રહી છે, અને અશોક મિત્તલ પર દરોડા એ રણનીતિનો એક ભાગ છે. સંજીવ ઝાએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ સમગ્ર કાર્યવાહી પાછળ રાઘવ ચઢ્ઢાનો હાથ છે અને તેમણે ભાજપના નેતાઓ સાથે મળીને આ પગલું ભર્યું છે.

આપ પ્રવક્તા પ્રિયંકા કક્કરે પણ ED ની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. પ્રિયંકા કક્કરે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું હતું કે, "સૂત્રોએ ખુલાસો કર્યો છે કે રાઘવ ચઢ્ઢા અને કેટલાક ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે તાજેતરમાં થયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે રાઘવની વિનંતી પર, ED અશોક મિત્તલના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડશે અને તેમને Z+ સુરક્ષા પૂરી પાડશે."

આપનો વળતો પ્રહાર

આપના નેતાઓએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે પાર્ટી અને તેના નેતાઓ ED ની કાર્યવાહી કે જેલની સજાથી ડરતા નથી. અરવિંદ કેજરીવાલનું ઉદાહરણ આપતાં, તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીએ પહેલા પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કર્યો છે અને મજબૂત રીતે ઊભા રહેશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જનતા અને પાર્ટી ભાજપની આવી રાજકીય યુક્તિઓનો સંયુક્ત રીતે જવાબ આપશે.

