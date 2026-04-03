'મેરી ખામોશી કો મેરી હાર મત સમજના', પદથી હટાવવામાં આવ્યા બાદ રાઘવ ચઢ્ઢાનો પોતાની પાર્ટી પર મોટો હુમલો

રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાને પાર્ટી દ્વારા રાજ્યસભામાં ઉપનેતાના પદ પરથી હટાવ્યા બાદ નવો વિવાદ ઉભો થયો છે.

રાજ્યસભામાં રાઘવ ચઢ્ઢા
રાજ્યસભામાં રાઘવ ચઢ્ઢા (X account Raghav Chadha)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 3:40 PM IST

નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના સીનિયર નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાને પાર્ટી દ્વારા રાજ્યસભામાં ઉપનેતાના પદ પરથી હટાવ્યા બાદ નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. પદ પરથી દૂર થયા બાદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ એક વીડિયો મેસેજ જાહેર કરી પોતાની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપી છે જેમાં તેમણે સીધી રીતે પોતાની પાર્ટીના નિર્ણય પર જ સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

'શું જનતાના મુદ્દા ઉઠાવવા ગુનો છે?'

સંસદ ભવનની બહાર રેકોર્ડ કરવામાં આવેલા આ વીડિયોમાં રાઘવ ચઢ્ઢા આક્રમક અને ભાવુક જોવા મળે છે. રાઘવ ચઢ્ઢા પોતાની વાતની શરૂઆત કરતા કહે છે, 'મને જ્યારે જ્યારે સંસદમાં બોલવાની તક મળે છે, હું જનતાના મુદ્દા ઉઠાવું છું. મેં એરપોર્ટ પર મોંઘુ ભોજન, ઝોમેટો-બ્લિકિંટના ડિલીવરી રાઇડર્સની સમસ્યાઓ, ટોલ પ્લાઝાની લૂંટ અને મિડલ ક્લાસ પર ટેક્સના ભાર જેવા મુખ્ય મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે.' ચઢ્ઢાએ આગળ પૂછ્યું કે શું જનહિતના મુદ્દા પર વાત કરવી કોઇ ગુનો છે? તેમણે જણાવ્યું આમ આદમી પાર્ટીએ રાજ્યસભા સચિવાલયને પત્ર લખીને તેમના બોલવા પર રોક લગાવવાની ભલામણ કરી છે, જે ઘણું ચોકાવનારૂં છે.

પોતાની પાર્ટી વિરૂદ્ધ જ ઉતર્યા રાઘવ ચઢ્ઢા

રાઘવ ચઢ્ઢાએ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે પાર્ટીએ રાજ્યસભાને જાણ કરી છે કે તેમણે હવે સદનમાં બોલવાની તક ના આપવામાં આવે. રાઘવ ચઢ્ઢાએ સવાલ કર્યો કે અંતે પાર્ટી તેમનો અવાજ કેમ દબાવવા માંગે છે? AAPના સાંસદે કહ્યું, 'મારા બોલવા પર કોઇ રોક કેમ લગાવવા માંગે છે? મારા અવાજને ચુપ કરાવવાથી આમ આદમી પાર્ટીને શું ફાયદો છે?' વીડિયોના અંતમાં રાઘવ ચઢ્ઢાએ એક શેર દ્વારા પોતાની ભાવી રણનીતિ અને ઇરાદા સ્પષ્ટ કર્યા છે, તેમણે કહ્યું, 'મેરી ખામોશી કો મેરી હાર મત સમજના, મેં વો દરિયા હું જો વક્ત આને પર સૈલાબ નતા હૈં.'

પાર્ટીની અંદર બધુ બરાબર નથી

રાઘવ ચઢ્ઢાનું નિવેદન સીધી રીતે પાર્ટી હાઇકમાન માટે ચેતવણી માનવામાં આવે છે. રાજકીય જાણકારોનું કહેવું છે કે રાઘવ ચઢ્ઢાની આ વાત ઇશારો કરે છે કે તેમના અને તેમની પાર્ટી વચ્ચે ખાઇ હવે ઊંડી થઇ ગઇ છે. રાઘવ ચઢ્ઢાને ઉપનેતાના પદ પરથી હટાવીને તેમની જગ્યાએ અશોક મિત્તલને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ એવી અટકળો લાગી રહી છે કે રાઘવ ચઢ્ઢા અને અરવિંદ કેજરીવાલ વચ્ચે બધુ બરાબર નથી. રાઘવ ચઢ્ઢાની આ પ્રતિક્રિયા નવો વિવાદ ઉભો કરી શકે છે.

રાઘવ ચઢ્ઢા પર કેમ લેવાયું એક્શન?

રાજકીય ગલીઓમાં ચર્ચા છે કે આ નિર્ણય અચાનક લેવામાં આવ્યો નથી. છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી રાઘવ ચઢ્ઢા અને પાર્ટી હાઇકમાન વચ્ચે અંતર વધવાના સમાચાર સામે આવતા રહ્યા છે, જેનું મુખ્ય કારણ મુખ્ય કાર્યક્રમમાં અંતર જાળવવાનું છે. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા લીકર નીતિ કેસમાં જેલમાંથી છુટ્યા બાદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ ના તો કોઇ સાર્વજનિક નિવેદન આપ્યું છે અને ના તો કેજરીવાલની પ્રેસ કોન્ફરન્સ અથવા જંતર-મંતરની રેલીમાં હાજરી આપી હતી. તાજેતરમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે જાહેર AAPની સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં પણ રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ નહતું. થોડા દિવસ પહેલા રાઘવ ચઢ્ઢાએ મુંબઇ એરપોર્ટ પર સરકાર દ્વારા સંચાલિત એક કૈફેની પ્રશંસા કરી હતી જેને વિપક્ષી શાસિત રાજ્યમાં ભાજપ પ્રત્યે તેમના બદલતા વલણ તરીકે જોવામાં આવી હતી.

RAGHAV CHADHA SOCIAL MEDIA POST
RAGHAV CHADHA ATTACKS AAP
RAJYASABHA MP RAGHAV CHADDHA
RAGHAV CHADHA
RAGHAV CHADHA ATTACKS AAP

