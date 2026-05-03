5મેના રોજ રાષ્ટ્રપતિને મળશે રાઘવ ચડ્ઢા, ભગવંત માન સરકારની ફરિયાદ કરશે
પંજાબના રાજકારણમાં મોટો ધમાકો: AAP છોડીને ભાજપમાં જોડાયેલા રાઘવ ચઢ્ઢાએ ભગવંત માન સરકાર સામે મોરચો ખોલ્યો છે
Published : May 3, 2026 at 6:47 PM IST
ચંદીગઢ: તાજેતરમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં જોડાયેલા રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ હવે પંજાબની ભગવંત માન સરકાર પર સીધો હુમલો કર્યો છે. તેમણે સરકારી મશીનરીના કથિત દુરુપયોગ અને પંજાબમાં વિપક્ષી નેતાઓને નિશાન બનાવવાના ગંભીર આરોપો અંગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના હસ્તક્ષેપની માંગણી કરી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે ચઢ્ઢાની વિનંતી પર ધ્યાન આપ્યું છે અને તેમને મુલાકાતનો સમય આપ્યો છે. રાઘવ ચઢ્ઢા 5 મેના રોજ સવારે 10:40 વાગ્યે રાષ્ટ્રપતિને મળશે અને તેમને પંજાબની વર્તમાન વહીવટી પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી આપશે.
રાઘવ ચઢ્ઢા કોણ છે?
રાઘવ ચઢ્ઢાને અરવિંદ કેજરીવાલના ખૂબ જ નજીકના માનવામાં આવતા હતા; બંને દિલ્હી આંદોલનના સમયથી સાથે છે. ચઢ્ઢાએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) થી પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. 2015 માં, તેમને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કોષાધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 2019 ની લોકસભા ચૂંટણી દક્ષિણ દિલ્હીથી લડી હતી, પરંતુ હારી ગયા હતા. 2020 માં, તેમણે રાજેન્દ્ર નગરથી દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવી.
Rajya Sabha MP Raghav Chadha had sought an appointment with President Droupadi Murmu to brief her on alleged misuse of the Punjab government machinery for political vendetta and targeted action against MPs who recently left AAP and merged with the BJP. He has been granted time at… pic.twitter.com/BL7C6ok69P— IANS (@ians_india) May 3, 2026
ત્યારબાદ, તેમને પંજાબ માટે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. 21 માર્ચ, 2022 ના રોજ, આમ આદમી પાર્ટીએ તેમને રાજ્યસભામાં નોમિનેટ કર્યા. રાઘવ ચઢ્ઢા પંજાબથી રાજ્યસભાના સૌથી નાની ઉંમરના સભ્ય હતા. અગાઉ, તેમણે દિલ્હી જલ બોર્ડના ઉપાધ્યક્ષ અને 2022 સુધી દિલ્હીના રાજેન્દ્ર નગર મતવિસ્તારથી સંસદ સભ્ય (MLA) તરીકે સેવા આપી હતી.
આમ આદમી પાર્ટી અને રાઘવ ચઢ્ઢા વચ્ચે શું થયું?
અરવિંદ કેજરીવાલ અને રાઘવ ચડ્ઢા વચ્ચે સંબંધો ત્યારે વણસી ગયા જ્યારે દારૂ કૌભાંડ કેસમાં કેજરીવાલને તિહાર જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા અને રાઘવ ચઢ્ઢા આ મુદ્દે મૌન રહ્યા. તેઓ તેમની પત્ની, અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપરા સાથે વિદેશ જતા રહ્યાં હતા. લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન તેમને પંજાબના રાજકારણથી પણ દૂર રાખવામાં આવ્યા હતા.
24 એપ્રિલના રોજ, તેમણે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ખોટું કામ સહન કરતા નથી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ "ખોટી પાર્ટીમાં સાચા વ્યક્તિ" હતા અને તેથી જ તેઓ પાર્ટી છોડી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના જે સાંસદો પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં જોડાયા છે તેમાં રાઘવ ચઢ્ઢા, સ્વાતિ માલીવાલ, અશોક કુમાર મિત્તલ, સંદીપ પાઠક, હરભજન સિંહ, રાજિન્દર ગુપ્તા અને વિક્રમજીત સિંહ સાહનીનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: