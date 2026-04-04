'હું સંસદમાં બદલાવ લાવવા જાઉં છું, હોબાળો કરવા નહીં': રાઘવ ચઢ્ઢાએ AAPના આરોપોને નકારી કાઢ્યા
રાજ્યસભાના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ AAPના આરોપોને ખોટા ગણાવીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરતો એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે.
Published : April 4, 2026 at 4:47 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, "હું સંસદમાં બદલાવ લાવવા જાઉં છું, હોબાળો કરવા માટે નહીં." તેમણે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા તેમના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોને "ખોટા" અને "પ્લાનિંગ મુજબના અભિયાન"નો ભાગ ગણાવ્યા હતા.
એક વીડિયો સ્ટેટમેન્ટમાં, ચઢ્ઢાએ એવા દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા કે તેઓ વિપક્ષના વોકઆઉટમાં જોડાયા ન હતા, અને આ આરોપને "એકદમ જુઠ્ઠા" ગણાવ્યા હતા.
Watch: AAP MP Raghav Chadha has released a video.— IANS (@ians_india) April 4, 2026
He says, " since yesterday, a scripted campaign has been running against me – same language, same statements, same allegations. this is not a coincidence, but a coordinated attack..."
તેમણે તેમના ટીકાકારોને એક પણ એવો મામલો જણાવવાનો પડકાર ફેંક્યો હતો જ્યાં તેમણે ભાગ લીધો ન હોય, અને નોંધ્યું હતું કે, સંસદીય કાર્યવાહી સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે.
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કરવાના અન્ય આરોપને ફગાવી દેતા, ચઢ્ઢાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પક્ષના કોઈપણ નેતાએ તેમને ઔપચારિક કે અનૌપચારિક રીતે તેના પર હસ્તાક્ષર કરવાનું કહ્યું નથી.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તેમના પક્ષના ઘણા અન્ય સાંસદોએ પણ પ્રસ્તાવ પર હસ્તાક્ષર કરવાનું ટાળ્યું હતું. સાંસદે જણાવ્યું હતું કે, સંસદમાં તેમનું મુખ્ય ધ્યાન GST, આવકવેરા, દિલ્હીમાં વાયુ પ્રદૂષણ, પંજાબમાં પાણી સંબંધિત ચિંતાઓ, જાહેર આરોગ્ય, શિક્ષણ, રેલ્વે મુસાફરો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સમસ્યાઓ, બેરોજગારી અને મોંઘવારી જેવા જાહેર મુદ્દાઓ ઉઠાવવા પર રહ્યું છે.
ચઢ્ઢાએ ભાર મૂક્યો હતો કે તેઓ સંસદમાં "બદલાવ લાવવા માટે આવે છે, હોબાળો મચાવવા માટે નહીં", કારણ કે આ કરદાતાઓના પૈસાથી ચાલે છે અને તેમની ચિંતાઓ સામે લાવવાની તેમની જવાબદારી છે. તેમણે કહ્યું કે, "દરેક જુઠ્ઠાણાનો પર્દાફાશ થશે."
