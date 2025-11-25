રાબડી દેવીને 10 સર્ક્યુલર રોડ સ્થિત સરકારી આવાસ ખાલી કરવું પડશે, નીતિશ સરકારનો મોટો નિર્ણય
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મળેલી પ્રચંડ જીત બાદ, નીતિશ સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાબડી દેવીના નિવાસસ્થાનનું સરનામું બદલવામાં આવ્યું છે.
Published : November 25, 2025 at 8:06 PM IST
પટના: બિહાર વિધાન પરિષદમાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાબડી દેવી હાલમાં મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનની સામે, 10 સર્ક્યુલર રોડ પરના સરકારી નિવાસસ્થાનમાં રહે છે. જોકે, વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નીતિશ કુમાર સરકારના પ્રચંડ વિજય બાદ, નીતિશ કુમાર સરકારે હવે તેમના માટે એક નવું નિવાસસ્થાન નક્કી કર્યું છે.
નવું સરનામું: 39 હાર્ડિંગ રોડ: પાછલા આદેશને ઉલટાવીને, વિરોધ પક્ષના નેતા રાબડી દેવીને 39 હાર્ડિંગ રોડ, પટના ફાળવવામાં આવ્યું છે. મકાન બાંધકામ વિભાગે આ અંગે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ લાલુ પ્રસાદ યાદવ પરિવાર માટે એક મોટો ફટકો છે. છેલ્લા બે દાયકાથી, લાલુ યાદવનો પરિવાર 10 સર્ક્યુલર રોડ પર રહે છે. જો કે, હવે, સરકારના આદેશને પગલે, રાબડી દેવીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનનું સરનામું બદલાશે.
નિવાસસ્થાનને લઈને રાજકારણમાં ગરમાવો: નીતિશ કુમાર સરકારે વિધાનસભાના શિયાળુ સત્ર પહેલા આ મોટો નિર્ણય લીધો છે. પરિણામે, આ નિર્ણય વિવાદ પેદા કરશે તે નિશ્ચિત છે. સરકારી આવાસને લઈને બિહારમાં અનેક વિવાદો થયા છે. જ્યારે તેજસ્વી યાદવને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, ત્યારે તેમને 5 દેશરત્ન માર્ગ ફાળવવામાં આવ્યો. જોકે, નીતિશ કુમાર પાછળથી પક્ષ બદલીને NDA સરકારમાં જોડાયા.
મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો: મહાગઠબંધન સરકાર પડી ભાંગ્યા બાદ, વિપક્ષના નેતા તરીકે તેજસ્વી યાદવ આ નિવાસસ્થાન રાખવા માંગતા હતા. તેમને પોલો રોડ પર વિપક્ષના નેતા નિવાસસ્થાન ફાળવવામાં આવ્યું. સુશીલ મોદીને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે 5 દેશરત્ન માર્ગ ફાળવવામાં આવ્યો. મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યા પછી જ તેજસ્વી યાદવે નિવાસસ્થાન ખાલી કર્યું.
હજુ સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યું નથી: સરકારના નિર્ણય પર RJD, વિપક્ષ અને લાલુ પરિવાર કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવાનું બાકી છે. હાલમાં, RJD નેતાઓ સ્પષ્ટપણે આ બાબતે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. રાબડી દેવી, તેજસ્વી યાદવ અથવા તેમના પરિવારના સભ્યો શું કહેશે તે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે.
RJDને મોટું નુકસાન: હકીકતમાં, આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધન ફક્ત 35 બેઠકો પર સમેટાઈ ગયું છે. RJDને ફક્ત 25 બેઠકો મળી છે. પહેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આરજેડીને મોટો ફટકો પડ્યો હતો અને હવે સરકારે વિધાન પરિષદમાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાબડી દેવીનું 10 સર્ક્યુલર રોડ નિવાસસ્થાન છીનવીને વધુ એક મોટો ઝટકો આપ્યો છે.