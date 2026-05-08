CEC ની નિમણૂક અંગેના કાયદામાં વિલંબ પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા સુપ્રીમ કોર્ટે ટિપ્પણી કરી: "ચૂંટાયેલા લોકોની સરમુખત્યારશાહી"
By Sumit Saxena
Published : May 8, 2026 at 10:45 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું કે 2023 માં અનુપ બાર્નવાલ કેસમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) અને ચૂંટણી કમિશનરો (ECs) ની નિમણૂકને નિયંત્રિત કરતો કાયદો ઘડવામાં સંસદની નિષ્ફળતા, જ્યાં સુધી તેને આમ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં ન આવે, તે "ચૂંટાયેલા લોકોની સરમુખત્યારશાહી" સમાન છે.
આ મામલાની સુનાવણી ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બેન્ચ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023 ને પડકારતી અનેક અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી. બેન્ચે કહ્યું કે તે ઇચ્છે છે કે ન્યાયાધીશોની નિમણૂક ચૂંટણી કમિશનરોની જેમ જ ઝડપી બને.
કાયદા અનુસાર, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) અને ચૂંટણી કમિશનરો (ECs) ની નિમણૂક વડા પ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી ધરાવતી પસંદગી પેનલ દ્વારા કરવામાં આવશે. સુનાવણી દરમિયાન, કોંગ્રેસ નેતા જયા ઠાકુરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ વિજય હંસારિયાએ દલીલ કરી હતી કે પસંદગી સમિતિએ 2024 માં જ્ઞાનેશ કુમાર અને સુખબીર સંધુને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) અને ચૂંટણી કમિશનર (ECs) તરીકે નિયુક્ત કરવાની ભલામણ કરતા પહેલા અસરકારક પરામર્શ કર્યો ન હતો.
બેન્ચને ભારપૂર્વક દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ચૂંટણી કમિશનરો (ECs) ની પસંદગી અને નિમણૂકની સમીક્ષા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીને રોકવા માટે પસંદગી સમિતિની બેઠક મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે 14 માર્ચે, સર્ચ સમિતિએ પસંદગી સમિતિના વિચારણા માટે છ ઉમેદવારોની પેનલની ભલામણ કરી હતી અને તેને પસંદગી સમિતિને મોકલી હતી. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પસંદગી સમિતિ 14 માર્ચે મળી હતી, નિમણૂક માટે રાષ્ટ્રપતિને જ્ઞાનેશ કુમાર અને સુખબીર સંધુના નામની ભલામણ કરી હતી, અને તેમની નિમણૂક 14 માર્ચે જ કરવામાં આવી હતી.
વરિષ્ઠ વકીલે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટે 15 માર્ચે કહ્યું હતું કે સ્ટે અરજીની સુનાવણી 21 માર્ચે થશે, અને 22 માર્ચે અરજી ફગાવી દીધી હતી. બેન્ચે અનુપ બાર્નવાલ કેસમાં પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચના 2 માર્ચ, 2023ના નિર્ણયનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. 2023ના નિર્ણયમાં સર્વાનુમતે જણાવાયું હતું કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) અને ચૂંટણી કમિશનરો (ECs) ની પસંદગી વડા પ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા (અથવા સંસદમાં સૌથી મોટા વિરોધ પક્ષના નેતા) અને CJI ની બનેલી ત્રણ સભ્યોની સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે.
બેન્ચે એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રાઇટ્સ (ADR) નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ પ્રશાંત ભૂષણને પૂછ્યું, "બાર્નવાલ પહેલાં શું થયું? સંસદે કાયદો કેમ ન ઘડ્યો?" ભૂષણે કહ્યું કે જ્યારે પણ સરકાર સત્તામાં આવે છે, ત્યારે તેને લાગે છે કે તે નિમણૂકની આ શક્તિનો દુરુપયોગ કરી શકે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બાર્નવાલના ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિરોધ પક્ષમાં રહીને, લોકોએ સ્વતંત્ર સંસ્થાની માંગ કરી હતી, પરંતુ સત્તામાં આવતાની સાથે જ તેમણે તેની ચિંતા કરવાનું બંધ કરી દીધું. ન્યાયાધીશ દત્તાએ કહ્યું કે તેમને એક સાંસદની યાદ આવી જેમણે કહ્યું હતું કે ચૂંટાયેલા લોકો પર અત્યાચાર થાય છે અને ઉમેર્યું કે આને ચૂંટાયેલા લોકો પર અત્યાચાર સમાન ગણવો જોઈએ.
ભૂષણે બહુમતી પર અત્યાચારનો ઉલ્લેખ કર્યો અને ભાર મૂક્યો, "તેથી જ મૂળભૂત અધિકારો છે, તેથી જ આપણી પાસે બંધારણ છે." ન્યાયાધીશ દત્તાએ કહ્યું, "જે પણ સત્તામાં આવે છે..." ન્યાયાધીશ પોતાનું નિવેદન પૂરું કરે તે પહેલાં, ભૂષણે કહ્યું, "તેઓ આ કરી રહ્યા છે. તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે." ન્યાયાધીશ દત્તાએ કહ્યું, "આપણા દેશ માટે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે."