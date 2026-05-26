ક્વાડ સમિટ 2026માં સપ્લાય ચેઈનને સૌથી મોટો મુદ્દો ગણાવતાં જયશંકરે શાંતિ અને સ્થિરતા પર મૂક્યો ભાર
વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું – વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન, કનેક્ટિવિટી ચોક પોઈન્ટ અને આર્થિક વિકલ્પો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે.
Published : May 26, 2026 at 2:04 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની અધ્યક્ષતામાં આજે અહીં ક્વાડ સમિટ 2026 યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનને સૌથી મોટો મુદ્દો ગણાવ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રે વૈશ્વિક વિકાસ અને સ્થિરતાના અગ્રણી તરીકે સેવા આપવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. તેમણે ક્વાડ દેશોને દરિયાઈ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને આ ક્ષેત્રમાં આર્થિક વિકલ્પો પ્રોત્સાહન આપવા કામ કરવા અપીલ કરી.
ભારત, અમેરિકા, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાના વિદેશ પ્રધાનોની આ બેઠકમાં અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો, ઓસ્ટ્રેલિયાનાં વિદેશ મંત્રી પેની વોંગ અને જાપાનના વિદેશ મંત્રી તોશિમિત્સુ મોટેગી જોડાયા હતા. શ્રી જયશંકરે પોતાના પ્રારંભિક સંબોધનમાં ખાસ કરીને ઇન્ડો-પેસિફિકમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે "વિશ્વસનીય અને પારદર્શક" ભાગીદારીની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે સપ્લાય ચેઈન સ્થિતિસ્થાપકતા, કનેક્ટિવિટી ચોક પોઈન્ટ્સ, ઉત્પાદન અને સંસાધન એકાગ્રતા જેવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવું અત્યંત જરૂરી છે.
EAM Dr S Jaishankar says, " we've just concluded a very substantive and productive meeting of the quad foreign ministers. much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current…
બેઠક દરમિયાન જયશંકરે સ્પષ્ટ કર્યું કે ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં કેટલીક ચિંતાઓ છે, જેનો ઉકેલ વ્યૂહાત્મક આત્મવિશ્વાસ વધારી, દરિયાઈ સુરક્ષા મજબૂત કરી, આર્થિક પસંદગીઓને પ્રોત્સાહન આપી અને સહયોગી કાર્યવાહીથી જ શક્ય બનશે. ઓસ્ટ્રેલિયાનાં પેની વોંગે ક્વાડને શક્ય તેટલું મજબૂત અને અસરકારક બનાવવા પર ભાર મૂકતાં કહ્યું કે તેઓ શાંતિપૂર્ણ, સ્થિર અને સમૃદ્ધ ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ જણાવ્યું કે તાજેતરના વૈશ્વિક વિકાસને ધ્યાનમાં રાખતાં ક્વાડની ભૂમિકા વધુ મહત્વપૂર્ણ બની છે અને તે ઊર્જા સુરક્ષા, નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા તથા મહત્વપૂર્ણ ખનિજો જેવા પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ છે.
After Quad Foreign Ministers' meeting, EAM Dr S Jaishankar says, " the quad nations are open societies that foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. these forces are strengthened when we undertake more exchanges as we intend to…
આ જ બેઠક બાદ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા. વિદેશ મંત્રી જયશંકરે જાહેરાત કરતાં કહ્યું, “આજે અમે મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને દુર્લભ પૃથ્વી તત્વોની સપ્લાય, ખાણકામ અને પ્રક્રિયાને સુરક્ષિત કરવા માટે ભારત-અમેરિકા માળખા પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છીએ.” તેમણે તેને અત્યંત સમયસર અને જરૂરી ગણાવતાં ઉમેર્યું કે આ સંસાધનોની સુરક્ષા દ્વિપક્ષીય રીતે, ક્વાડ દ્વારા કે સમાન વિચારધારા ધરાવતા દેશો સાથે મળીને કરવી જરૂરી છે. આ માળખામાં ખાણકામ, પ્રક્રિયા, રિસાયક્લિંગ અને સંલગ્ન રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે. તેનાથી સ્થિતિસ્થાપક અને વૈવિધ્યસભર સપ્લાય ચેઈનને મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળશે.
માર્કો રૂબિયોએ આ કરારને ભારત-અમેરિકા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનું નક્કર ઉદાહરણ ગણાવ્યું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે હાઈ-ટેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સ્વચ્છ ઊર્જા, સંરક્ષણ સિસ્ટમ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે આ મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અનિવાર્ય છે. આ કરાર વૈશ્વિક સ્તરે એકલ-હાથે સપ્લાય પરની નિર્ભરતા – ખાસ કરીને ચીન, જે પ્રોસેસિંગ માર્કેટમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે – ઘટાડવાની દિશામાં એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે.
