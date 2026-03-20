ઈરાન કટોકટીની અસર: કતારની LNG ઉત્પાદન ક્ષમતા 5 વર્ષથી ઘટી, શું ભારતે ચિંતા કરવી જોઈએ?

ભારત તેના ગેસનો 47% કતારથી આયાત કરે છે. તેથી, કતારની LNG ઉત્પાદન ક્ષમતામાં ઘટાડો કટોકટી ઊભી કરી શકે છે.

AFP
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 1:07 PM IST

નવી દિલ્હી : કતારના રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેર પર થયેલા મિસાઇલ હુમલાઓએ વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠામાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પાડ્યો છે, જેના કારણે દેશની લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) નિકાસ ક્ષમતામાં 17 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશો માટે ચિંતા વધી છે.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, કતાર એનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે 18 માર્ચ અને 19 માર્ચ, 2026ના રોજ થયેલા હુમલાઓએ મહત્વપૂર્ણ ઉત્પાદન સુવિધાઓને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને તેના પરિણામે વાર્ષિક આવકમાં આશરે USD 20 બિલિયનનું નુકસાન થવાની ધારણા છે.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે નુકસાનમાંથી બહાર નીકળવામાં પાંચ વર્ષ જેટલો સમય લાગી શકે છે, જેના કારણે કેટલાક LNG કરારો નોંધપાત્ર સમયગાળા માટે અવરોધાઈ શકે છે. ઉર્જા બાબતોના રાજ્યમંત્રી અને કતાર ઉર્જાના ચેરમેન અને CEO સાદ શેરીદા અલ-કાબીએ જણાવ્યું હતું કે મિસાઈલ હુમલાઓથી કતારની LNG નિકાસ ક્ષમતામાં 17 ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને વાર્ષિક આવકમાં આશરે USD 20 બિલિયનનું નુકસાન થયું છે.

તેમણે કહ્યું કે તેમની ઉત્પાદન સુવિધાઓને થયેલા નોંધપાત્ર નુકસાનને સુધારવામાં પાંચ વર્ષ જેટલો સમય લાગશે અને તેમને લાંબા ગાળાની ફોર્સ મેજ્યોર જાહેર કરવાની ફરજ પડશે. આ વિક્ષેપ ભારત માટે ચિંતાનું કારણ બન્યો છે, જે તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે કતાર પર ખૂબ આધાર રાખે છે.

પેટ્રોલિયમ પ્લાનિંગ એન્ડ એનાલિસિસ સેલ (PPAC) અને વાણિજ્ય મંત્રાલયના સત્તાવાર ડેટા દર્શાવે છે કે ભારતની LNG આયાતમાં કતારનો હિસ્સો લગભગ અડધો છે. 2024માં, ભારતે લગભગ 27.8 મિલિયન મેટ્રિક ટન (MMT) LNG આયાત કરી હતી, જેમાંથી કતારે 11.30 MMT સપ્લાય કર્યું હતું, જેનું મૂલ્ય US$6.40 બિલિયન હતું, જે કુલ LNG આયાતના લગભગ 47 ટકા હતું.

પેટ્રોલિયમ પ્લાનિંગ એન્ડ એનાલિસિસ સેલ (PPAC) અને વાણિજ્ય મંત્રાલયના સત્તાવાર 2025-26 ડેટાએ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે કતાર ભારતનો મુખ્ય ગેસ સપ્લાયર છે. વધતા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે ચાલુ વિક્ષેપથી ભારતની ઊર્જા આયાત વધુ ખરાબ થવાની ધારણા છે, કારણ કે તેના સૌથી મોટા સપ્લાયર તરફથી ઓછો પુરવઠો સ્થાનિક બજારમાં ઉપલબ્ધતા અને કિંમતને અસર કરી શકે છે.

મંત્રી અલ-કાબીએ જણાવ્યું હતું કે LNG સુવિધાઓને થયેલા નુકસાનને સુધારવામાં ત્રણથી પાંચ વર્ષનો સમય લાગશે. આની અસર ચીન, દક્ષિણ કોરિયા, ઇટાલી અને બેલ્જિયમ પર પડશે. આનો અર્થ એ થયો કે અમને કેટલાક લાંબા ગાળાના LNG કરારો પર પાંચ વર્ષ સુધી ફોર્સ મેજ્યોર જાહેર કરવાની ફરજ પડશે.

અલ-કાબીએ ઉમેર્યું કે, આ હુમલાઓમાં પર્લ જીટીએલ (ગેસ-ટુ-લિક્વિડ્સ) સુવિધાને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી હતી, જે શેલ દ્વારા સંચાલિત ઉત્પાદન વહેંચણી કરાર છે જે કુદરતી ગેસને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા, સ્વચ્છ-બર્નિંગ ડ્રોપ-ઇન ઇંધણમાં રૂપાંતરિત કરે છે, તેમજ પ્રીમિયમ એન્જિન તેલ અને લુબ્રિકન્ટ્સ, અને પેરાફિન અને મીણ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેઝ તેલમાં રૂપાંતરિત કરે છે. "પર્લ જીટીએલ ખાતે બે ટ્રેનોમાંથી એકને થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ સુધી ઑફલાઇન રહેવાની અપેક્ષા છે." (ઇનપુટ-ANI)

આ પણ વાંચો...

  1. ઈરાન યુદ્ધ: 80,800 મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઈલ લઈને ભારતીય જહાજ જગ લડકી ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યું
  2. ઈરાનથી નીકળેલા 200 વિદ્યાર્થીઓ અઝરબૈજાન સરહદ પર ફસાયા, વિદેશ મંત્રાલયને કરી મદદની અપીલ

